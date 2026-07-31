Ирину Толмачёву исключили из списка кандидатов ЕР в депутаты Заксобрания Псковской области

Кандидата Ирину Толмачёву (региональная группа №7) исключили из заверенного единого списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва, выдвинутого партией «Единая Россия». Решение принято 31 июля Избирательной комиссией Псковской области по личному заявлению Толмачёвой.

Ирина Толмачева до снятия с выборов возглавляла региональную группу «Единой России» №7 на выборах в ЗаксСобрание Псковской области.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей, причиной этого решения Толмачёвой могла стать проходящая в настоящее время проверка ее финансово-хозяйственной деятельности на посту руководителя агропредприятия.

Напомним, Ирина Толмачёва - действующий депутат регионального парламента. В ноябре 2024 года получила партийный мандат «Единой России», ставший вакантным после избрания Натальи Мельниковой сенатором. В парламентских выборах 2021 года Ирина Толмачёва участвовала в составе партийного списка, что стало основанием для решения о наделении её депутатскими полномочиями.

С 2003 по июль 2026 года работала в ООО «ПсковАгроИнвест»: прошла путь от бухгалтера до генерального директора предприятия.

Выборы депутатов Госдумы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут 18-20 сентября.