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Политика

Олег Михайлов может стать кандидатом от КПРФ на выборах главы Печорского района

26.01.2020 14:48|ПсковКомментариев: 0

40-летний кандидат в члены Псковского обкома КПРФ Олег Михайлов может представить партию на выборах главы Печорского района. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил первый секретарь обкома Петр Алексеенко. По его словам, кандидатура потенциального кандидата будет обсуждаться в ближайшую среду на заседании бюро обкома КПРФ.

Ранее Олег Михайлов возглавлял региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России», работал директором кинотеатра «Победа», телеоператором, предпринимателем.

В последние годы он участвовал в избирательных кампаниях, представляя КПРФ. В 2013-м году претендовал на пост главы Псковского района. По словам Петра Алексеенко, в начале января у Олега Михайлова родился пятый ребенок. «У него четыре дочки, а теперь родился сын», - рассказал коммунист.

Напомним, выборы главы Печорского района пройдут в начале апреля. Необходимость в их проведении возникла в связи с досрочной отставкой Дмитрия Сопотова. На предыдущих выборах в 2017 году КПРФ представлял депутат Печорского районного собрания Дмитрий Богатырев, он занял третье место, уступив единороссу Сопотову и справедливороссу Сергею Тарасику. Последний в настоящее время участвует в предварительном голосовании «Единой России» по определению кандидата на выборы главы района.

Кроме того, Петр Алексеенко сообщил, что вместе со вторым секретарем обкома КПРФ, руководителем регионального избирательного штаба Дмитрием Михайловым принял участие в ежегодном семинаре-совещании в Подмосковье. Задачи коммунистам со всей страны поставил председатель партии Геннадий Зюганов. Руководителей региональных отделений призвали активнее работать на усиление влияния КПРФ на местах и увеличение числа депутатов в представительных органах власти и местного самоуправления. Также рекомендовано разъяснять позицию партии по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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