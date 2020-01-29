Политика

Александр Котов допускает исключение Ульяны Михайловой из фракции «Единая Россия» в региональном парламенте

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов не исключил, что депутатам придется вернуться к вопросу об исключении лидера областного совета профсоюзов Ульяны Михайловой из фракции «Единая Россия» в региональном парламенте. Об этом он сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, комментируя недавно принятое аналогичное решение исключить депутата Псковской городской Думы Григория Турчина из фракции «Единая Россия».

Такие меры, по его словам, практикуются не очень широко. «Фракция - коллективный орган. Депутаты избираются при поддержке партии «Единая Россия», поэтому у каждого такого депутата есть обязательства перед партией, фракцией, коллегами, и надо подобающе себя вести. Если члены фракции допускают действия, которые не вписываются в принципы, идеологию партии, не соблюдают положение, которое утверждено органами, дисциплину фракции, мне кажется, таким депутатам точно не место во фракции, и надо искать для себя другую политическую нишу или, если возможно, оставаться вне партии, вне фракции и при этом эффективно выполнять депутатские полномочия», - высказал мнение Александр Котов.

Напомним, что в последние годы вопросы по поводу соблюдения партийной дисциплины у регионального парламента возникали по отношению к депутату Ульяне Михайловой. Она неоднократно озвучивала позицию, не совпадающую с мнением членов фракции. «Ульяну Михайлову пока еще не исключили из фракции в Псковского областного Собрания, но думаю, что придется к этому вопросу вернуться», - заметил гость студии.