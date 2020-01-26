Политика

Григория Турчина исключили из фракции «Единой России» в Псковской городской Думе

Входящие во фракцию партии «Единая Россия» депутаты Псковской городской Думы приняли решение исключить из фракции депутата Григория Турчина. Как корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил депутат Псковской гордумы Денис Иванов, это решение парламентарии приняли 27 января.

Григорий Турчин

Денис Иванов отметил, что такое исключение депутата - беспрецедентное в истории Псковской городской Думы.

Напомним, накануне политсовет Псковского городского местного отделения партии «Единая Россия» согласовал вопрос исключения депутата Псковской городской Думы Григория Турчина из состава депутатской фракции партии «Единая Россия» в Псковской городской Думе.