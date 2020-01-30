Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Рекомендовано самой природой
Дима Билан снова в БКЗ!
В чем гулять в конце зимы?
Группа BrainStorm в Пскове
Дело Гавунаса
Рейтингомер Командный зачет
Телефон прямого эфира 56-73-72
ТОП-100 влиятельных псковичей
Гражданская пресса в 2019
Гонки по вертикали
 
 
 
ещё Политика 30.01.2020 09:573 Битва за МСУ 02.02.2020 21:530 Александр Козловский поздравил Сергея Тарасика, ставшего кандидатом от «Единой России» на выборах главы Печорского района 02.02.2020 21:350 Известны графики приема граждан в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» 02.02.2020 21:190 Печеряне помогли «Единой России» определить кандидата на выборах главы района 02.02.2020 20:040 Предварительное голосование «Единой России» завершилось в Печорском районе 02.02.2020 18:300 Более тысячи печерян приняли участие в предварительном голосовании «Единой России» к 18:00
 
 
 
Самое популярное 29.01.2020 17:113 Военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств проиндексируют ряд выплат 29.01.2020 14:059 Адвокаты по делу об отмывании псковичами 1,5 млрд рублей: Это дело - звоночек всему бизнес-сообществу 27.01.2020 08:493 Ушла из жизни зампрокурора Пскова Марина Яковлева 30.01.2020 14:3715 Известная актриса обвинила Петросяна в развращении общества 26.01.2020 20:0726 Артемий Лебедев о Пскове: Ужасное, чудовищное, провинциальное нечто
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Александр Козловский поздравил Сергея Тарасика, ставшего кандидатом от «Единой России» на выборах главы Печорского района

02.02.2020 21:53|ПсковКомментариев: 0

Секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский поздравил директора ООО «Автобусный курьер», военного пенсионера Сергея Тарасика, ставшего кандидатом от «Единой России» на выборах главы Печорского района.

«Поздравляю Сергея Тарасика, одержавшего сегодня уверенную победу на предварительном голосовании партии «Единая Россия» на предстоящие выборы главы Печорского района. Это выбор жителей, а мы, в первую очередь, прислушиваемся к мнению людей.  Теперь кандидатура Сергея Тарасика будет представлена на согласование президиума регионального политсовета партии для принятия решения о его выдвижении на предстоящих выборах. Кандидату желаю активно включаться в выборный процесс, в поиски решения проблем района», - поздравил победителя Александр Козловский.

Напомним, на предварительном голосовании «Единой России» по выборам главы Печорского района большинство граждан поддержали директора ООО «Автобусный курьер», военного пенсионера Сергея Тарасика, он получил 1041 голос.

Исполнительному секретарю местного отделения «Единой России» Юлии Бабушкиной отдал предпочтение 171 избиратель, а за самозанятого Владислава Маркова проголосовали 76 человек.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Беспокоит ли вас угроза распространения смертельного китайского вируса?
В опросе приняло участие 710 человек
02.02.2020, 21:530 Александр Козловский поздравил Сергея Тарасика, ставшего кандидатом от «Единой России» на выборах главы Печорского района 02.02.2020, 21:440 Более 70% россиян захотели сменить профессию 02.02.2020, 21:350 Известны графики приема граждан в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» 02.02.2020, 21:190 Печеряне помогли «Единой России» определить кандидата на выборах главы района
02.02.2020, 21:151 В соцсети обсуждают дорогу до Пыталово, в которой завяз КамАЗ 02.02.2020, 20:391 Псковская ГИБДД: Излишняя тонировка может стать причиной аварий на дороге 02.02.2020, 20:040 Предварительное голосование «Единой России» завершилось в Печорском районе 02.02.2020, 19:501 Сотрудники банков рассказали, как распознать телефонных мошенников
02.02.2020, 19:140 Россия внесла коронавирус из Китая в перечень опасных заболеваний 02.02.2020, 18:403 Телеведущая Елена Ханга назвала размер своей пенсии 02.02.2020, 18:300 Более тысячи печерян приняли участие в предварительном голосовании «Единой России» к 18:00 02.02.2020, 18:050 В СПЧ назвали противоречащим Конституции упоминание бога в преамбуле
02.02.2020, 17:304 Фотофакт: Неприглядное зрелище 02.02.2020, 17:062 В Пскове почтили память павших в Сталинградской битве 02.02.2020, 16:420 Книжная ночь Гарри Поттера пройдет в Пскове 02.02.2020, 16:135 В Кремле сообщили о трудоустройстве всех бывших членов правительства
02.02.2020, 15:450 Псковский Молодежный центр проведет семинар для молодых семей 02.02.2020, 15:302 Явка на предварительном голосовании «Единой России» в Печорском районе превысила 5% 02.02.2020, 15:110 В Пскове ожидается самая холодная неделя с начала года 02.02.2020, 15:000 На акустический концерт приглашают псковичей 9 февраля
02.02.2020, 14:311 Европарламент проголосовал за USB Type-C в iPhone 02.02.2020, 14:120 В «Михайловском» назвали победителей конкурса самодельных новогодних и Рождественских открыток 02.02.2020, 13:480 Великолучанка созналась в фиктивной регистрации двух граждан Республики Таджикистан 02.02.2020, 13:3926 Прокуратура признала допустимым строительство автозаправки вблизи Мирожского монастыря
02.02.2020, 13:180 Роспотребнадзор рассказал, как правильно питаться зимой 02.02.2020, 12:410 Самолет с мертвым пассажиром на борту сел во Внуково 02.02.2020, 12:375 Зараженный коронавирусом китаец пожаловался на условия в российской больнице 02.02.2020, 12:310 Поиски пропавшей в Псковском районе пенсионерки прекращены
02.02.2020, 12:202 Назван возможный участник «Евровидения-2020» от России 02.02.2020, 11:552 У псковички мошенники сняли с банковской карты 200 тысяч рублей 02.02.2020, 11:250 Полиция ищет пенсионерку, пропавшую без вести в Псковском районе 02.02.2020, 10:582 Митрополит Псковский и Порховский Тихон сослужил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за Божественной литургией в храме Христа Спасителя в Москве
02.02.2020, 10:390 Псковская Росгвардия проводит отбор кандидатов для поступления на обучение в организации высшего образования 02.02.2020, 10:102 В китайской провинции Хунань зарегистрировали вспышку птичьего гриппа 02.02.2020, 10:012 Кардиолог рассказал о пользе фитнес-браслетов для медицины 02.02.2020, 09:380 В Пскове покажут премьеру документального фильма «Дайте сказать!» о бойцах 6 роты
02.02.2020, 09:300 В Госдуме предложили вернуть систему привязки штрафов к МРОТ 02.02.2020, 09:152 Китай поблагодарил РФ за помощь и поддержку в борьбе с коронавирусом 02.02.2020, 09:020 Псковская областная библиотека приглашает на концертную программу, посвященную народной песне 02.02.2020, 08:163 Стартовало предварительное голосование «Единой России» по выборам главы Печорского района
02.02.2020, 00:011 Полиция дала псковичам рекомендации на случай обнаружения подозрительных предметов 01.02.2020, 23:460 В Петербурге мужчина бросил в храм коктейль Молотова. ВИДЕО 01.02.2020, 23:180 Лжебанкиры украли у псковичей больше 156 тысяч рублей 01.02.2020, 22:221 «Экопром» установил 11 мусорных контейнеров в селе Ляды Плюсского района
01.02.2020, 21:572 Прежняя хозяйка забрала кота, спасенного с выставки в Пскове 01.02.2020, 21:372 Россия приостановила безвизовые турпоездки в Китай 01.02.2020, 21:1710 Щетка не касается асфальта - активисты «Убитых дорог Пскова» поделились новым видео по уборке улиц 01.02.2020, 20:450 Полиция ищет псковича, пропавшего без вести
01.02.2020, 20:244 Оксана Федорова поделилась советами о «правильном» мытье головы 01.02.2020, 19:560 Пять самолетов Минобороны помогут эвакуировать россиян из Китая 01.02.2020, 19:366 У администрации продолжает пахнуть грибами - губернатор Псковской области поделился мыслями о бесснежном феврале 01.02.2020, 19:095 Псковская полиция: Пешеходы все чаще становятся жертвами ДТП
01.02.2020, 18:440 На завтра прогнозируют дождь и до +7 градусов в Псковской области 01.02.2020, 18:2315 Патриарх Кирилл предложил вписать бога в Конституцию РФ 01.02.2020, 18:030 Псковские школьники посетили урок мужества, посвященный подвигу советского подводника Александра Маринеско 01.02.2020, 17:324 Псковские десантники совершат марш-бросок в 840 километров. ФОТО
01.02.2020, 17:122 Лестницу псковского Ботанического сада планируют доремонтировать при повышении уличной температуры 01.02.2020, 16:440 Россиян в феврале ждет короткая рабочая неделя 01.02.2020, 16:246 Адресованное Михаилу Ведерникову обращение с просьбой не допустить ликвидации поселка Идрица 01.02.2020, 16:000 У пересечения псковских улиц Леона Поземского и Шоссейной столкнулись Opel и BMW. ФОТО
01.02.2020, 15:3411 Псковичам объяснили причины отмены льгот за проезд с 1 февраля 01.02.2020, 15:1415 У Ванги нашли пророчество про коронавирус 01.02.2020, 14:390 При столкновении двух иномарок на трассе Петербург - Псков погибли оба водителя. ФОТО 01.02.2020, 14:190 В псковском управлении строительства и капремонта рассказали о работах по благоустройству сквера Искусств
01.02.2020, 13:560 Псковский медицинский колледж отметил 90-летний юбилей. ФОТО 01.02.2020, 13:360 В России выздоравливает один из граждан КНР, заболевших коронавирусом 01.02.2020, 13:160 В Невеле полиция задержала водителя иномарки, вновь севшего за руль пьяным 01.02.2020, 12:580 Псковская Росгвардия ищет механиков на военную службу по контракту
01.02.2020, 12:3621 Власти Пскова рассказали о дальнейших работах по благоустройству парка у Мирожского монастыря 01.02.2020, 12:161 Консультативная поликлиника Псковской областной больницы отмечает семидесятилетие 01.02.2020, 11:560 Кардиологи связали состояние ног и сердечный приступ 01.02.2020, 11:360 Великолучанка пыталась продать мошеннику мебель и лишилась 58 тысяч рублей
01.02.2020, 11:130 Псковича подозревают в краже коньяка и текилы из магазина на Рижском проспекте 01.02.2020, 10:532 В центре Пскова загорелась иномарка 01.02.2020, 10:330 В России вступили в силу новые правила увольнения 01.02.2020, 10:134 Власти Пскова сообщили об оборудовании пешеходного перехода на улице Кузбасской дивизии
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.