Политика

Александр Козловский поздравил Сергея Тарасика, ставшего кандидатом от «Единой России» на выборах главы Печорского района

Секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский поздравил директора ООО «Автобусный курьер», военного пенсионера Сергея Тарасика, ставшего кандидатом от «Единой России» на выборах главы Печорского района.

«Поздравляю Сергея Тарасика, одержавшего сегодня уверенную победу на предварительном голосовании партии «Единая Россия» на предстоящие выборы главы Печорского района. Это выбор жителей, а мы, в первую очередь, прислушиваемся к мнению людей. Теперь кандидатура Сергея Тарасика будет представлена на согласование президиума регионального политсовета партии для принятия решения о его выдвижении на предстоящих выборах. Кандидату желаю активно включаться в выборный процесс, в поиски решения проблем района», - поздравил победителя Александр Козловский.

Напомним, на предварительном голосовании «Единой России» по выборам главы Печорского района большинство граждан поддержали директора ООО «Автобусный курьер», военного пенсионера Сергея Тарасика, он получил 1041 голос.

Исполнительному секретарю местного отделения «Единой России» Юлии Бабушкиной отдал предпочтение 171 избиратель, а за самозанятого Владислава Маркова проголосовали 76 человек.