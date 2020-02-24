Губернатор: У Михаила Шауркина есть все шансы быть эффективным руководителем

Решение главы Дновского района Михаила Шауркина стать сторонником партии «Единая Россия» заслуживает уважения.Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение высказал на пресс-конференции 26 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«Это решение наглядно показало, как у нас складываются отношения с этим муниципалитетом. Оно, безусловно, заслуживает уважения. Оно было непростым, но это очень хороший индикатор. Это решение показало, что интересы жителей района он поставил во главу угла», - прокомментировал губернатор. По его мнению, у Михаила Шауркина есть все шансы быть эффективным руководителем района.
«Обратная связь с жителями действительно говорит, что все силы района консолидированы на конструктивную работу с областью в интересах жителей», - резюмировал Михаил Ведерников.