Политика

Псковская яблочная аномалия. Новоржев

За последние годы в Псковской области возникла т. н. «яблочная аномалия». Так в прессе называют 5 районов, во главе которых оказались политики, избранные при поддержке партии «Яблоко». В трех муниципалитетах (Дновский, Плюсский и Гдовский районы) — ситуация относительно спокойная и на взгляд из Пскова она принципиально не отличается от той, что была здесь при прежних руководителях.

А вот в двух других районах - Новоржевском и Пустошкинском — всё иначе, их уже не первый месяц сотрясают конфликты, скандалы, взаимные обвинения, недовольство граждан. Депутаты районных собраний обвиняют глав в неэффективности и выставляют им неудовлетворительные оценки на сессиях. А яблочники, в свою очередь, крайне истерично отвечают рассказами про «заговор», «тотальную войну», «руку губернатора» и навешивают на местных депутатов оскорбительные ярлыки. Противостояние продолжается в СМИ и социальных сетях, где много негативных отзывов жителей этих районов. Зная склонность некоторых псковских политиков к двойным стандартам, преувеличениям и передергиваниям, журналисты Псковской Ленты Новостей решили отправиться в эту зону «яблочной аномалии», послушать мнения сторон и на месте разобраться, что же там происходит. Сегодня в центре внимания — Новоржев.

«Удивлены ли мы были? Да это был шок!»

Даже нескольких часов, проведенных в районе, достаточно, чтобы понять: жизнь здесь непростая, поводов для радости и оптимизма мало — да, впрочем, где в российской провинции сейчас по-другому? Но что отличает Новоржевский район от других, так это отношения между главой и местным сообществом. В других муниципалитетах, где мне приходится достаточно часто бывать, руководитель и местные жители — это, как правило, одна большая семья (разумеется, со своими проблемами и особенностями), однако редко встретишь такое, чтобы «родные люди» между собой, извините за выражение, собачились, месяцами не разговаривали, кидались обидными обвинениями. А в Новоржеве с кем бы ни приходилось общаться — едва ли не все в один голос говорили об отсутствии нормального взаимопонимания, конструктивного диалога, да даже обычных контактов, обращая внимание на то, что глава района ориентирована на партию и мало прислушивается к местным. Раньше так не было. Ситуация изменилась в последние месяцы — а именно с осени 2019-го. Напомню, в сентябре на выборах главы района победила кандидат от партии «Яблоко», домохозяйка Софья Пугачева. Отрыв от кандидата, занявшего второе место, составил всего 32 голоса. Разница ничтожная — но политическую сенсацию обеспечила и она. Вспоминая прошлогодний единый день голосования, мои новоржевские собеседники — как те, кто поддержал яблочницу, так и ее противники, как смело называвшие свои имена, так и те, кто от греха подальше просил не ссылаться на них - в один голос признавались, что итоги выборов стали для всех большой неожиданностью. «Удивлены ли мы были? Да это был шок!» - говорят они.

Не менее шоковым стало и продолжение истории. Как показывает практика, избранные от оппозиции главы муниципалитетов так или иначе встраиваются в существующую властную конструкцию, ведут диалог с местным «партхозактивом» и региональным руководством. Так бывает обычно, в том числе произошло это и с «яблочными» главами в нескольких районах Псковской области — но не в этом случае. С самого начала в Новоржеве разгорелись громкие конфликты, а Софья Пугачева уже после первых своих шагов попала под критику оппонентов — прежде всего, единороссов из числа депутатов районного собрания. По их рассказам, основанием для этого послужили решение нового районного руководства отказаться от грейдирования муниципальных дорог, что привело к резкому ухудшению их качества, новая кадровая политика с акцентом на привлечение «яблочников» (в том числе из-за пределов муниципалитета), реорганизация единого культурного-спортивного комплекса района. В результате последней реформы функции РКСК были перераспределены между другими учреждениями, комплекс лишился ряда значимых кружков и секций, прошли сокращения, причем, как говорят, были уволены «политически неугодные» сотрудники (так определяют экс-директора комплекса Елену Трошец), а на руководящие должности пришли лояльные новому руководству люди. По словам одной из сокращенных, талантливой исполнительницы, учителя эстрадного пения Ларисы Абрамовой, с приходом новой районной власти люди, которые «горели на своей работой, жили ей, оказались просто не нужны, выброшены на улицу». Впрочем, справедливости ради отмечу, что глава района во время встречи с нами по теме реорганизации структуры высказалась жестко и категорично:

Предыдущим главой полномочия по управлению культурой, спорту и молодежной политике были переданы в районный культурно-спортивный комплекс – фактически это было сделано, чтобы создать одно рабочее место заместителя директора ДК для близкого родственника, который не мог находиться в непосредственном подчинении. Изменение структуры районного культурно-спортивного комплекса было связано с тем, чтобы вернуть — согласно 131-му закону о местном самоуправлении — в структуру администрации ранее переданные полномочия. Это вызвало бурю недовольства от тех, кто терял при этом работу – негатив в основном от них. Это не связано с культурой, спортом и молодёжной политикой в районе. Вся работа ведётся. Люди от реформы абсолютно ничего не потеряли». Странное деление людей на тех, кто потерял, и кто нет.

А по зиме в результате конфликтной ситуации пост председателя районного собрания вынужденно покинула депутат Валентина Меркулова — как сообщалось, ее решение было связано с конфликтом единороссовского большинства в собрании с главой по, так называемому, дровяному кризису. Напомню, что многие депутаты и жители района опасались того, как вследствие принимаемых решений муниципалитет переживет зиму. При этом справедливости ради надо отметить, что сама глава района ставит себе в зачет прохождение отопительного сезона. Расхождение взглядов и оценок налицо.

Чего удивляться, что уже в марте 2020-го депутаты местного парламента на сессии дали работе главы неудовлетворительную оценку.

Причинами влепить неуд называлось многое, в том числе принятие Софьей Пугачевой некомпетентных, по мнению депутатов, решений, потеря районом по вине администрации физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа, «действия, усугубляющие жизнь местного населения», а также нежелание идти на контакт с районным собранием депутатов и жителями. По словам председателя районного собрания Александра Кузнецова, крайне низкая оценка деятельности главы объяснялась рядом причин, в том числе сокращениями сотрудников в различных сферах, отсутствием взаимодействия с депутатами, в том числе по вопросу борьбы с коронавирусом и другими. При этом глава района и ее сторонники выразили несогласие с этим решением, в том числе по процедурным вопросам.

«Это абсолютно незаконно, этот вопрос вообще не вносился в повестку дня и не рассматривался, решение не принималось», — считает глава района. А ее партийный вождь Лев Шлосберг обрушился на депутатов целой серией оскорбительных заявлений, называя все произошедшее на сессии «спектаклем». Поразительно, что сам, выступая постоянно в роли обличителя исполнительной власти на региональном уровне, господин Шлосберг запрещает депутатам представительного органа местного самоуправления публично высказывать свою оценку действующему главе. Просто потому, что она - от «Яблока», а они - от других партий. На мой взгляд, это и называется двойные стандарты.

«Не профессиональна — раз, на диалог не идет — два...»

Что же конкретно послужило причиной такой позиции депутатов? Почему спустя всего полгода, проведенных Софьей Пугачевой в кресле главы, народные избранники решили выставить ей неудовлетворительную оценку?

- Депутаты задавали главе района вопросы, а ответы на них были такие, что становилось очевидным: ничего толком сказать она не может, - рассказывает заместитель председатель районного собрания депутатов Татьяна Николаева. - В докладе главы мы ничего не услышали про промышленность, то есть вообще ничего. Только сказала про закрытые предприятия. Я после отчета задала вопрос: какие это предприятия и почему закрылись? То же самое с вопросом — по сельскому хозяйству. По ответам мы поняли, что глава района не владеет ситуацией.

Депутат районного собрания по избирательному округу №1 Татьяна Николаева

Непонимание реалий, неэффективная работа и непрофессионализм, по словам Татьяны Николаевой, и стали основанием для критики действий Софьи Пугачевой и вынесения ей «неуда». Зампредседателя собрания отмечает, что глава не хочет сотрудничать с депутатами от «Единой Россией», с партиями, с местным руководителями, с региональной властью: «Для нас это было шоком. Надеялись, что это изменится, но этого не происходит».

«Выбрали ее главой района, как это произошло – мы до сих пор не понимаем. Человек пришлый, фактически варяг, практически нигде не работала, никак себя не проявила… Когда-то только на критике стала депутатом… Мы наблюдали ее обособленность, постоянную критику, была всегда против, всё ею встречалось в штыки. И вела она себя по-хамски, я не боюсь этого слова», - высказывает свое мнение Татьяна Николаева. Она считает, что коммуникативные качества у главы отсутствуют напрочь: ни умения, ни желания вести диалог, выстраивать отношения с депутатами и региональным руководством у нее нет. Вместо того, чтобы искать компромиссы и пытаться консолидировать различные общественные силы — она по любому поводу демонстрирует свою партийную принадлежность, то брошку надела с яблоком, то «яблоко» на стол поставила, поражается депутат.

«Сняла портрет президента России со стены. Но Новоржев – это тоже Россия. Да, ты от «Яблока», но при чем тут президент. Мы были в шоке», - рассказывает Татьяна Николаева.

Кстати говоря, и многие другие мои собеседники обращают внимание на то, что на видное место в кабинете главы выставлено фото Пугачевой с лидером псковского «Яблока».

Фото Льва Шлосберга и Софьи Пугачевой в кабинете главы района

«То есть всякий, кто приходит сюда, должен это видеть — демонстративно дается понять, кто тут власть - и что для нее никто не указ, кроме, наверное, Шлосберга», - рассказал один из руководителей предприятий. Многие из местных жителей, включая депутатов, считают: для нового районного руководства региональная власть ничего не значит, пытаться наладить с ней контакт глава не хочет. Точнее ждет, когда к ней обратятся, когда губернатор сам к ней приедет — то, да, так уж и быть — к диалогу готовы. Нетрудно заметить, что это, по сути, воспроизведение позиции главного псковского яблочника. Он прямо обвиняет губернатора в том, тот что тот не приехал поздравить яблочных глав с победой. Вот такая непримиримая позиция. Мы, мол, на поклон к областной власти не пойдем. При этом с главами в Дно, Плюссе и Гдове выстроилось нормальное взаимодействие, а в Новоржеве и Пустошке - барьер. Поставить свой район в такое обособленное положение — значит сделать заложником людей. Это уж не говоря о том, что многие из них воспринимают себя, как будто живут на оккупированной территории, а не в своем родном районе.

Ну хорошо, отрицание «вертикали власти», самостоятельность и независимость МСУ действительно укладываются в яблочную идеологию, понять можно, но давайте посмотрим, к чему приводит опора на собственные силы.

Индивидуальный предприниматель, депутат районного собрания Николай Соколов

- После того, как главой района избрали Софью Пугачеву, перемены у нас происходят только в худшую сторону, - говорит индивидуальный предприниматель, депутат районного собрания Николай Соколов. - Никаких подвижек к лучшему, никакого развития! Ни новых предприятий, ни новых рабочих мест, о чем говорилось в предвыборной программе, не создается.

- Так, может быть, это в планах? И ведутся какие-то переговоры? - спрашиваю я.

- Нет, мне такого не известно, - качает головой депутат и продолжает. - Опыта никакого, трудовой стаж очень маленький, и не понятно, в какой структуре... Человек, который далек от реального хозяйства — от дорог, от отопительной системы... Она не прислушивается, не пытается искать совета у местных руководителей и депутатов. Когда мы говорим, что надо прислушиваться к мнению других, она отвечает, что сама знает, как надо делать. Единолично... Хотя, может быть, и не единолично — какая-то команда есть, члены «Яблока». Предполагаю, что есть цель, которую ставит руководитель отделения партии Лев Шлосберг — и она идет этим путем.

- А он приезжает?

- Был на инаугурации в прошлом году. Приезжает, можно сказать, инкогнито. С депутатами не встречается — а почему бы с нами не встретиться, не поговорить? Нет, в кабинете собираются. Мы можем только догадываться, что там происходит. Предполагаю, что им предоставляется какая-то программа, по которой она работает...

- То есть глава района, по вашему мнению, не самостоятельна?

- Предполагаю, что самостоятельности — ноль. Я это и на сессиях говорил, - отвечает Николай Соколов и пускается в рассуждения о том, что в администрации района не думали о том, как зарабатывать деньги и как «выбивать» средства из области, а просто решили экономить — отсюда все сокращения и реорганизации. Исходили из того, что деньги транжирятся, а если собрать в кучку - то всё получится. А как пришла, то сама сказала: денег-то - нет, вспоминает депутат Николай Соколов.

Глава Новоржевского района Софья Пугачева

Как уже понял читатель, я встретился с Софьей Пугачевой. На мое предложение о записи беседы она любезно ответила согласием. И в течение получаса отвечала на все мои вопросы о жизни в районе. Ее слова во многом, если не сказать во всем противоречили тому, что говорили мне другие жители района. Софья Олеговна не согласна ни с упреками в свой адрес, ни с неудовлетворительной оценкой работы. С депутатами, невзирая на их партийную принадлежность, глава готова работать — говорит, «депутаты приходят, мы обсуждаем вместе проблемы, пытаемся искать пути решения, но вот когда некоторые из них собираются на сессии — почему-то возникает такая ситуация; может быть, проявляется какой-то коллективный разум — я только это могу предположить».Что имелось в виду под «коллективным разумом», заговор, спектакль, о котором писал Шлосберг?

«Яблочные» грамоты - на видном месте в кабинете главы района

Мнение о том, что она зависима от руководителя псковского «Яблока» и ограничена в действиях своей партийной принадлежностью, Софья Пугачева опровергает. Говорит, что абсолютно самостоятельна, а со Шлосбергом они попутчики-единомышленники, смотрят в одном направлении.

«Я — член партии «Яблоко», заместитель председателя регионального отделения партии, председатель местного Юго-восточного отделения партии «Яблоко». Я поддерживаю идеи партии «Яблоко». Но это не должно мешать мне в работе как представителю исполнительной власти — и это мне не мешает абсолютно. Я должна поступиться какой-то честностью? Любой глава должен соблюдать закон, должен соблюдать устав района и регламенты работы – чем я должна поступиться, чтобы наладить отношения с областью? Ну нет ведь, конечно».

— И да, мы со Шлосбергом – попутчики, единомышленники, – говорит глава района, подчеркивая идеологическую близость, а не прямую зависимость.

А я вспоминаю рассказ депутата Татьяны Николаевой о том, как на сессиях у Софьи Пугачевой был включен телефон, и сидящая рядом Валентина Меркулова наблюдала, как Шлосберг в процессе сессии указывал подопечной, «что надо говорить и как себя вести».

По словам Софьи Пугачевой, главное достижение за прошедший после выборов срок — прохождение отопительного сезона. Об этом я уже писал. Что до серьезных потерь, то к их числу Софья Пугачева относит прежде всего ситуацию со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Однако винит в этом не свою администрацию, а... региональную власть.

«Из серьезных потерь — это ФОКОТ, которого нас лишили, не перенесли финансирование на следующий год. Я считаю, что это было серьезным решением, оно, конечно, сказалось негативно. Но решение о переносе финансирования на следующий год надо было принять, потому что если бы мы осваивали эти деньги до конца года, то мы не смогли бы, не нарушая закон, их освоить. А нарушать закон я не собираюсь. Всё должно быть в рамках законодательства.

Мы подготовили проектную документацию за десять дней, на конкурс в октябре никто не заявился, поэтому мы попросили региональные власти перенести финансирование на следующий год — но нам было отказано. Это, конечно, мне до сих пор противники ставят в вину. Я считаю, что и сейчас поступила бы точно так же, потому что попытка освоить деньги до конца года привела бы на самом деле к уголовному преследованию. Качественные работы в такой короткий срок сделать невозможно, поэтому я и сейчас поступила бы так же, то есть просила бы о переносе финансирования. Мы продолжаем надеяться, что у Новоржевского района будет ФОКОТ. Письмо губернатору нами направлено, проект у нас готов, средства бюджета на его изготовление потрачены, поэтому ничто не мешает его реализовать».

Как я уже писал выше, несколько месяцев назад новоржевские депутаты вынесли Софье Пугачевой неуд. На что яблочники тут же обвинили депутатов в сговоре. А недавно Лев Шлосберг, возмущаясь по аналогичной истории в Пустошке, вообще назвал муниципальных депутатов посмевших выразить свою позицию «жуликами и ворами», а присутствующих на «шабаше» (сессии районного собрания) «десантом гопников». Это называется, «готовы к конструктивному диалогу с депутатами»? Вряд ли после таких заявлений можно рассчитывать на слаженную работу глав с депутатским корпусом. Стоит напомнит, что они тоже избраны гражданами. Удивительно получается: когда в другой ситуации оппозиция выступает против власти (неважно на каком уровне — федеральном, региональном, муниципальном) — это принципиальная позиция, это законно и демократично. А когда в районе у власти оказалось «Яблоко» - то всё переворачивается с ног на голову. Все нелегитимно, всюду заговоры, спектакли-шабаши, а депутаты зависимые марионетки. Еще раз задамся вопросом, что это если не двойные стандарты? Но это вопрос к Льву Шлосбергу, а перед Софьей Пугачевой, если она действительно независима, как она говорит, стоят более серьезные и острые вопросы – выживания района в очень непростых политических и социально-экономических условиях.

Сегодняшний новоржевский узел противоречий очень туго завязан. Ситуация болезненная, непростая, кризисная. Все далеко не так сладко, как в интервью на собственном ресурсе «граждане Новоржевского края». Всё бурлит и клокочет. Как в таких условиях работать, опираясь только на «Яблоко» и без нормального контакта с местными, депутатским большинством, областной властью — представить невозможно.

Уже в ближайшие дни в Новоржеве пройдет сессия районного собрания, на которой народные избранники планируют вновь вернуться к вопросу о вынесении неудовлетворительной оценки работе главы муниципалитета. По словам депутатов, если по поводу юридической стороны решений, принятых на мартовской сессии, возникли вопросов, то в целом позиция у представителей парламентского большинства не изменилась. Как и прежде, депутаты настаивают на том, что Софья Пугачева должна не на словах, а на деле идти на диалог и с ними, и с областными властями, при этом быть готовой к поиску компромиссных решений — только так можно принести пользу людям и сделать жизнь в муниципальном образовании лучше.

Александр Савенко

Фото Вадима Боченкова