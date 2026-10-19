В «Единой России» сменился руководитель Центрального исполкома партии

Руководителем Центрального исполнительного комитета «Единой России» стал Андрей Осинников. Его кандидатуру согласовал председатель партии Дмитрий Медведев.

Ранее Андрей Осинников возглавлял управление региональной и технологической работы партии, сообщили Псковской Ленте Новостей в ЕР.

Александр Сидякин, ранее руководивший работой Центрального исполкома, назначен председателем комитета Государственной Думы по цифровому развитию и искусственному интеллекту, который в том числе отвечает за законодательные решения по исполнению технологического блока Народной программы «Единой России».

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