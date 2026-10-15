Стало известно, кто получит вакантный мандат депутата Печорского окружного собрания, освободившийся после перехода Игоря Романова, избравшегося депутатом Законодательного Собрания Псковской области. Об этом стало известно из постановления Территориальной избирательной комиссии Псковской области.

ТИК постановил зарегистрировать кандидата от «Партии Роста» Александру Радион депутатом Собрания депутатов Печорского муниципального округа, а также выдать зарегистрированному депутату удостоверение.

Также ТИК постановил исключить ее из единого списка кандидатов в депутаты Собрания Печорского муниципального округа.