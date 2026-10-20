«Гонки по вертикали»: Хомо апатикус, падение рейтингов и 30 лет губернаторских выборов

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни Псковской области, выходит по вторникам в эфире радио ПЛН FM. Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Сегодня в центре нашего внимания неделя, на которой новый спикер регионального парламента Борис Елкин вместе с коллегами проводил внеочередную сессию и вносил изменения в бюджет, депутаты Псковской гордумы меняли устав города, и теперь избирать главу муниципалитета они будут из кандидатур, предложенных губернатором (и здесь я адресую вас к статье на ПЛН «Местное самоустранение, или Реквием по МСУ»).

И еще на неделе - день за днем, вернее, ночь за ночью - следовали сообщения о введении режима беспилотной опасности, сбитых дронах, закрытии псковского аэропорта и т.д. В одну только ночь с субботы на воскресенье, с 17-го на 18-е октября, во время мощного налета БПЛА на регионы Северо-Запада, над Псковской областью было нейтрализовано 10 беспилотных летальных аппаратов, о чем сообщил губернатор Михаил Ведерников.

В былые времена подобные новости вызывали в народе шок и трепет, однако сейчас многие к этому, кажется, уже настолько привыкли, что теперь это не более чем такой обычный фон.

Да что обыватели — у нас иные масс-медиа уже даже забывают об этом сообщать. Некоторые эксперты полагают, что сформировался новый тип человека, который живет в этом режиме постоянно. Если прежде в этих условиях кто-то еще больше проникался патриотическими настроениями, а кто-то думал, когда всё это закончится (и скажем в прошлом году после Анкориджа испытывал надежды на скорое окончание), то теперь, скорее, можно говорить об апатии — многие перестали рефлексировать на эти сообщения, заявления, прогнозы и призывы.

- Что воля, что неволя — всё равно (из фильма «Марья-искусница»)

В этих условиях наблюдаем весьма любопытную картину с рейтингами партий. Свежую социологию в пятницу выкатил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Если у представителей оппозиции в сравнении с ее показателями на сентябрьских парламентских выборов каких-то резких скачков нет — у кого-то на несколько процентов стало больше, у кого-то напротив - на пару процентов меньше, то вот у «Единой России» разница между показателем на выборах (далеко за пятьдесят процентов) и нынешним рейтингом — 33 процента — очень заметна и рождает вопросы. С одной-то стороны, понятно, что на результат в сентябре повлияла мобилизация электората, мощная агитационно-пропагандистская кампания, к тому же надо понимать, что сравнение показателя на выборах (то есть процент от числа тех, кто в них принял участие) и данных социологического исследования не совсем корректно.

Однако, с другой стороны, такое снижение рейтинга — это, возможно, следствие в том числе и тех явлений, о которых мы говорим: на смену патриотическому подъему и объединению вокруг флага приходит всё большая усталость, апатия и, естественно, отсутствие интереса к событиям политической жизни.

Понятно, что так было не всегда, но воспоминания о том, как народ в конце 1980-х — и в девяностые живо интересовался политикой, обсуждал новости на остановках и в цехах, битком забивал залы на встречах с кандидатами — выглядят как картина из какой-то другой жизни. Кстати говоря, сегодня исполняется ровно 30 лет со дня первых выборов главы администрации Псковской области. Они прошли 20 октября 1996 года, а перед этим на протяжении нескольких месяцев шла острая конкурентная борьба, в которой чего только не было — угроз, жестких конфликтов, обвинений в спаивании населения, пиара, визитов политиков федерального уровня (и в первую очередь лидера ЛДПР Владимира Жириновского).

Во второй половине девяностых-начале нулевых борьба за губернаторский пост определяла содержание всего политического процесса в регионах России (какие люди бились за губернаторские кресла — генерал Александр Лебедь в Красноярске, миллиардер Роман Абрамович на Чукотке, Юрий Лужков в Москве, Анатолий Собчак в Питере и многие другие).

Избирательные кампании в те годы представляли собой яркие шоу – с приездами политиков федерального уровня, концертами эстрадных звезд, тоннами печатных агитационно-пропагандистских материалов, войной компроматов, теледебатами. Впервые псковичи окунулись в пучину страстей на губернаторских выборах ровно тридцать лет назад. Одного тура тогда не хватило, понадобился второй — по итогу победителем стал кандидат от ЛДПР Евгений Михайлов.

И это был первый случай в России, (а тогда администрации в регионах возглавляли либо демократы — ельцинские назначенцы, либо коммунисты), когда партийный политик, никак не связанный с местными элитами, победил на выборах действующего главу Владислава Туманова.

Уже завтра, 21 октября, в прямом эфире радио ПЛН FM мы проведем круглый стол, на который пригласили участников и свидетелей событий осени 96-го.

Рассчитываем увидеть и услышать Владислава Туманова, Евгения Михайлова, бывшего полномочного представителя президента России в Псковской области Дмитрия Хритоненкова и уполномоченного по правам человека в Псковской области, а еще, можно сказать, летописца той эпохи Дмитрия Шахова. Конечно же, вспомним яркие события тридцатилетней давности и постараемся дать ответы на вопросы о том, какой путь пройден, как изменилась политика, институт выборов и мы сами за эти десятилетия. Надеюсь, разговор будет интересным и содержательным. Не пропустите — начнем в 13.04.

Напоследок напомню, что Псковская Лента Новостей продолжает прием предложений от читателей в рамках проекта «100 самых влиятельных персон Псковской области».

Если вы еще не отправили нам свои предложения по персонам, которые по вашему мнению, оказывают реальное воздействие как на общественно-политическую ситуацию в целом, так и на принятие управленческих решений в различных сферах — обязательно это сделайте до конца октября. Не забудьте указать в письмах на адрес редакции (redaktor@pln-pskov.ru) фамилию, имя и отчество человека, которого вы считаете влиятельным, его должность или род деятельности, а также коротко описать его достижения. Мнение каждого для нас важно и должно быть учтено.

На этом всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами.