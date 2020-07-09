Политика

«Единая Россия» согласовала более тысячи кандидатур на выборы в Псковской области

«Единая Россия» согласовала более тысячи кандидатур для выдвижения кандидатами на выборах представительных органов местного самоуправления в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, решение по предложенным местными политсоветами кандидатурам принял президиум регионального политсовета «Единой России».

Напомним, 31 мая в Псковской области прошло предварительное голосование по определению кандидатов для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» на должность главы Себежского района, в депутаты представительных органов Куньинского, Невельского и Себежского районов, в депутаты на дополнительных выборах в Собрания депутатов Новоржевского и Новосокольнического районов, кандидатов на выборах депутатов представительных органов 108 поселений, в числе которых 25 городских и 83 сельских.