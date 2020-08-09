Политика

Псковские депутаты-яблочники подписали обращение против признания Россией выборов Лукашенко

Депутаты фракции «Яблоко» Псковского областного Собрания Лев Шлосберг и Артур Гайдук подписали коллективное обращение депутатов региональных законодательных собраний Российской Федерации о непризнании официальных результатов выборов президента Республики Беларусь и солидарности с требованиями гражданского общества Беларуси о нелегитимности власти Александра Лукашенко.

Под обращением также поставили подписи депутаты Мосгордумы Дарья Беседина, Евгений Бунимович, Максим Круглов, Сергей Митрохин, Евгений Ступин, Михаил Тимонов, петербуржские парламентарии Борис Вишневский и Максим Резник, депутаты заксобрания Республики Карелия Иван Гусев и Эмилия Слабунова и Дмитрий Ануфриев от Астраханской областной Думы.

Авторы обращения требуют немедленного освобождения всех политических заключенных в Беларуси, в том числе граждан России, возбуждения уголовных дел против всех лиц, «заказавших, организовавших и осуществивших массовое насилие по отношению к мирным гражданам».

Смотрите также Евросоюз пригрозил принять меры против Белоруссии за подавление протестов

«При невозможности проведения независимого следствия и справедливого суда на территории Республики Беларусь считаем необходимым создание специального международного трибунала по событиям августа 2020 года в Беларуси и проведение гласного расследования всех преступлений», - говорится в обращении.

Смотрите также Фонд помощи раненым и задержанным на протестах белорусам собрал миллион долларов

Его авторы считают неприемлемым для Российской Федерации признания законными выборов президента Республики Беларусь и официальных результатов этих выборов. Президенту России они предлагают выступить посредником в проведении переговоров о признании Александром Лукашенко своего поражения на выборах и сложения им своих полномочий.

Кроме того, подписавшиеся требуют от федеральных органов государственной власти России публичных гарантий безусловной правовой защиты всех российских граждан, пострадавших от насилия в Беларуси, и немедленных действий по их освобождению.

Напомним, с 9 августа в ряде белорусских городов проходят массовые несанкционированные акции. Протестующие не согласны с итогами выборов, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко одержал победу.