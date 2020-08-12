Александр Серавин: Беларусь - суверенное государство, и оно должно само разобраться в происходящей ситуации

«Беларусь - суверенное государство, и оно должно само разобраться в происходящей ситуации. Все, кто посягает на суверенитет, в любом случае поступают нехорошо», - такое мнение высказал президент «Ассоциации электронной электоральной политики» Александр Серавин, комментируя корреспонденту «Эхо Москвы» в Пскове протесты в Белоруссии.
По его словам, в день выборов все происходило «очень спокойно», никаких акций и провокаций не было.
Он отметил, что, безусловно, какое-то напряжение было, но в Витебске силовики действовали грамотно, хотя и были задержания.
«Протест был явно больше, чем ожидала белорусская сторона. За несколько дней до выборов я писал, что в Минске, Гродно и Бресте будут наиболее сильные волнения, потому что там наиболее сильно польское влияние», - заявил Александр Серавин и добавил, что то, что происходит в Белоруссии - это общая трагедия для тех, кто там родился и живет.