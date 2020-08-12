Политика

Александр Серавин: Беларусь - суверенное государство, и оно должно само разобраться в происходящей ситуации

«Беларусь - суверенное государство, и оно должно само разобраться в происходящей ситуации. Все, кто посягает на суверенитет, в любом случае поступают нехорошо», - такое мнение высказал президент «Ассоциации электронной электоральной политики» Александр Серавин, комментируя корреспонденту «Эхо Москвы» в Пскове протесты в Белоруссии.

По его словам, в день выборов все происходило «очень спокойно», никаких акций и провокаций не было.

«В социальных сетях с утра начали раскочегаривать, якобы давайте на митинги выходить в 22.00 в центрах городов, призывали быть готовыми активно отстаивать интересы. Нагнетание началось, но оно не было агрессивным. В 21.00 подсчитали голоса. В Беларуси быстро подсчитывают, за час укладываются. После подсчета я пошел посмотреть, как протест будет проходить в Витебске. Там такого напряжения как сейчас не наблюдалось. Но для Витебска невероятно, когда несколько тысяч человек выходят на протест, такого не было лет 30», - прокомментировал Серавин.

Он отметил, что, безусловно, какое-то напряжение было, но в Витебске силовики действовали грамотно, хотя и были задержания.

«Протест был явно больше, чем ожидала белорусская сторона. За несколько дней до выборов я писал, что в Минске, Гродно и Бресте будут наиболее сильные волнения, потому что там наиболее сильно польское влияние», - заявил Александр Серавин и добавил, что то, что происходит в Белоруссии - это общая трагедия для тех, кто там родился и живет.