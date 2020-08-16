Политика

Досрочное голосование в ТИКах Псковской области начнется 2 сентября

Досрочное голосование в территориальных избирательных комиссиях начнется 2 сентября и будет проходить до 8 сентября. Об этом рассказал секретарь Избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук 18 августа во время эфира на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

9 и 10 сентября голосование будет проводиться в участковых избирательных комиссиях. Эти виды голосования традиционно проводятся с использованием конвертов.

На выборах в сентябре будут применяться новые формы голосования, установленные Центральной избирательной комиссией. 11 и 12 сентября в течение двух дней, предшествующих голосованию, в участковой избирательной комиссии вправе по решению ТИК или комиссии организующей выборы организовать досрочное голосование в помещении для голосования, вне помещения (на дому), на придомовых территориях и в населенных пунктах, где помещение для голосования отсутствует и затруднено транспортное сообщение. Оно проводится с 8.00 до 20.00, в обязательном порядке должны присутствовать наблюдатели для обеспечения открытости.

«Этот вид голосования удобен для избирателей. Если избирателю это нравится, почему бы это не использовать и не организовать», - добавил Сергей Ковальчук.

По мнению секретаря областной комиссии, процедура проведения голосования на придомовых территориях требует особого внимания. Все участковые комиссии должны провести заблаговременное информирование избирателей о данном голосовании, указать дату, время и место. Должно быть предусмотрено специальное место для выдачи избирательных бюллетеней, размещен информационный стенд и обязательно соблюдена тайна голосования каждого избирателя.

При проведении выборов члены участковых комиссий должны быть максимально внимательны к процессу организации и проведения голосования, заполнению документации, формированию конвертов и сейф-пакетов при досрочном голосовании. Должны строго соблюдаться меры индивидуальной защиты.