Политика

Сверка часов

В Великих Луках прошло одно из ключевых событий масштабной избирательной кампании в муниципалитетах - форум кандидатов в депутаты органов местного самоуправления от партии «Единая Россия».

Депутатов и кандидатов, сторонников партии из 10 «южных» районов Псковской области - Великолукского, Усвятского, Куньинского, Локнянского, Бежаницкого, Пушкиногорского, Невельского, Себежского, Новосокольнического и Пустошкинского - принял Дом культуры имени Ленинского комсомола.

Стоит отдать должное организаторам, пожалуй, первого очного форума в условиях коронавируса, которые ответственно подошли к обеспечению безопасности: участникам мероприятия волонтеры выдавали защитные маски, на входе и выходе проводилась дезинфекция рук, а в самом зале обеспечили безопасную рассадку - с соблюдением социальной дистанции.

Со словами напутствия к кандидатам-единороссам обратились и «сверили часы» спикеры форума - губернатор Псковской области Михаил Ведерников, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной думы России Александр Козловский и председатель Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Александр Котов.

Фото здесь и далее: Сергей Герасимов

Губернаторская поддержка

После исполнения гимна России камерным хором «Кант» первым к собравшимся в зале обратился глава региона Михаил Ведерников.

«Всего через неделю с небольшим в 24 муниципальных образованиях в Псковской области завершатся 114 избирательных кампаний, по результатам которых будут замещены 1 149 депутатских мандатов, - напомнил он. - Те, кто победят на выборах, во многом будут определять вектор развития наших муниципалитетов в ближайшие годы».

Губернатор подчеркнул, что все присутствующие в этом в зале - значимая часть большой действующей команды, которой предстоит работать на благо Псковской земли, продолжать начатое, реализовывать новые проекты в городах, поселках и деревнях.

«От неравнодушия, сплоченности, прочности нашей команды, от общей готовности биться за интересы избирателей напрямую зависит качество жизни людей в Псковской области», - заявил Михаил Ведерников.

Тесное взаимодействие с муниципальными депутатами, по мнению главы региона, - необходимое условие для качественной и результативной работы и успешной реализации всех намеченных планов. «Именно вы первыми узнаете о проблемах людей, можете указать на самые актуальные запросы жителей, исходя из местной специфики и возможностей, предложить пути решения», - обратился он к кандидатам.

«Вы хорошо знаете, как тесно мы работаем с Псковским областным Собранием депутатов, - продолжил он. - Особенно в части формирования бюджета, определения приоритетов развития региона. Хочу подчеркнуть, что во время многочасовых обсуждений проекта бюджета региональные депутаты всегда акцентируют внимание исполнительной власти на предложения муниципальных коллег, отстаивают ваши идеи. Именно благодаря такому командному подходу, даже при известной ограниченности областного бюджета, удается принимать сбалансированные решения, поддерживать наиболее важные инициативы, закладывать дополнительные средства для решения самых насущных проблем».

Михаил Ведерников обратил внимание кандидатов на то, что реализованные в регионе проекты - это результат тесного взаимодействия органов исполнительной и представительной власти всех уровней. «И каждый реализованный проект напрямую доказывает важную созидательную роль активного местного самоуправления», - пояснил он.

Губернатор напомнил, что и сам был муниципальным депутатом. «Хорошо представляю, как сложно работать без собственных ресурсов и прямых рычагов управления. По этой причине мы приняли решение поддержать муниципальные органы власти и предложить новые инструменты для развития. В рамках ежегодного отчета в июне текущего года я анонсировал разработку государственной программы поддержки местного самоуправления», - сказал он.

К настоящему времени, заявил губернатор, разработка проекта программы полностью завершена. В программные мероприятия вошли как конкурсы «Лучшее поселение», региональный этап конкурса «Лучшая муниципальная практика», так и новые направления.

«В частности, предусмотрено финансирование на поддержку социально-значимых инициатив и проектов ТОСов. Это реальные средства, которые можно получить по грантовой системе и направить на решение актуальных вопросов и проблем, которые больше всего беспокоят жителей на местах», - добавил Михаил Ведерников.

«Мы с вами - одна команда»

Губернатор акцентировал внимание на том, что когда органы власти всех уровней действуют как «слаженная команда», то возможна реализация «самых сложных и амбициозных проектов». «Поэтому так важно обеспечить победу нашей команды во всех муниципалитетах», - отметил он.

Михаил Ведерников посоветовал кандидатам максимально задействовать оставшееся до Единого дня голосования время и дополнить перечень первоочередных наказов. «Мы сделаем все необходимое, чтобы во взаимодействии с депутатами, главами районов, при поддержке депутатов Псковского областного Собрания эти наказы были исполнены», - заверил глава региона.

«Мы с вами - одна команда, у нас одна общая цель - повышение качества жизни в Псковской области, формирование современной инфраструктуры, газификация региона, строительство новых объектов здравоохранения и образования. Многое нам уже удалось сделать, но главные вызовы и задачи еще впереди», - предупредил он.

Михаил Ведерников выразил уверенность, что все с этими вызовами справятся, и сделают так, чтобы Псковская область всегда оставалась «местом, где хочется жить и работать». По окончании выступления губернатор пожелал кандидатам удачи и победы на выборах.

Быть частью «Единой России» - это непростой выбор

Передав присутствующим «горячий привет» от секретаря Генерального совета «Единой России» Андрея Турчака, к однопартийцам обратился секретарь регионального отделения ЕР Александр Козловский.

«Сегодня здесь собралась лучшая команда, самая сильная, ответственная, неравнодушные и самоотверженные люди, - начал он. - Команда «Единой России». Команда, нацеленная на то, чтобы быть полезной жителям Псковской области, нашим землякам и соседям».

По его словам, быть частью «Единой России» - это непростой выбор. «Это путь, на котором предстоит трудиться, решать конкретные проблемы, приносить пользу, иногда ошибаться, исправлять ошибки и идти дальше. И снова много работать, чтобы приносить пользу людям», - сказал Александр Козловский.

При этом, подчеркнул он, жители Псковской области видят усилия и работу партии.

«В образовании, здравоохранении, социальной и бюджетных сферах, бизнесе видят, что вы щедро и бескорыстно отдаете себя общественной жизни, чтобы сделать поселки и города более комфортными и безопасными для всех», - отметил секретарь регионального отделения партии. Именно поэтому, уверен Александр Козловский, большинство голосует за «Единую Россию».

Продолжая свое выступление, он рассказал кандидатам, что именно губернатор с командой администрации «выбивает деньги» для региона, именно депутаты Государственной думы от «Единой России», работая в комитетах и комиссиях, отстаивают интересы регионов. «Именно губернатор с командой администрации реализуют на территории региона проекты, - продолжил он. - А депутаты от “Единой России” в главе с Александр Алексеевичем Котовым принимают бюджет области».

Президент создал эффективную вертикаль, закончил он свою мысль. «Вы видите, что там, где вертикаль работает от волостного депутата до губернатора, у людей больше возможностей решить текущие хозяйственные вопросы. Ведь именно вы, депутаты волостного и районного уровней, главы, формируете глубинный запрос, фундамент. Подсказываете, что именно сегодня необходимо нашим землякам, на что необходимо направлять средства федерального, регионального и районных бюджетов», - сказал Александр Козловский.

Партийные проекты показали свою исключительную эффективность, подчеркнул Александр Козловский. «Они решают большие и маленькие проблемы. И партия это направление продолжит», - заключил он.

Партия не бросит в беде

Александр Козловский не обошел стороной в своем обращении к партийцам работу «Единой России» в условиях коронавирусной пандемии.

«Дорогие соратники, только наличие такого слаженного механизма позволило нам эффективно, без больших потерь пройти через экономические и хозяйственные трудности, - отметил он. - Благодаря вертикали мы с вами вместе прошли через охватившую всю планету пандемию. Прошли не до конца. Сегодня мы еще бдительно следуем правилам безопасности. Но мы уже прошли через кризис. Именно члены партии «Единая Россия» в Псковской области стали главной опорой для жителей. И низкий поклон вам за это».

Секретарь регионального отделения «Единой России» заявил, что партийцам удалось оказать масштабную и своевременную помощь.

«Мы старались поддерживать медиков, - сказал он. - Наши партийные волонтеры, студенты, социальные и муниципальные работники, бизнесмены разносили рецепты, дезинфицировали помещения поликлиник, мониторили цены в магазинах и аптеках, обзванивали людей старшего поколения и помогали им».

Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак направлял в регион партии защитных масок и костюмов для врачей, напомнил Александра Козловский.

«Спасибо каждому члену партии, стороннику, за вашу самоотверженность и силу духа, - продолжил он. - Мы с вами понимаем, что проблем было и есть огромное количество. Но люди увидели, что в трудное время партия «Единая Россия» рядом. Партия поможет, станет опорой и не бросит в беде.

Активность партийцев в регионе, заявил Александр Козловский, видна во всем. В частности, при организации голосования по поправкам в Конституцию России.

В ходе форума Александр Козловский вручил благодарности председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева за активное участие в проведении Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России секретарю Усвятского местного отделения партии Дмитрию Петрову и исполнительному секретарю Куньинского отделения «Единой России» Вере Максимовой.

«Так держать!» - напутствовал он.

«Друзья, соратники, я желаю каждому из вас победы. Сил вам и упорства. Вы самые сильные, талантливые. Вы перспективная команда. Команда «Единой России» - это команда настоящего и будущего Псковской области, команда нашего губернатора, команда нашего президента. Вместе мы победим!» - заключил Александр Козловский.

Мощным фронтом

Председатель Псковского областного Собрания депутатов в обращении к коллегам напомнил, что до финиша большой избирательной кампании остаются считанные дни.

«Как и прежде, мы встречаемся с вами, чтобы «сверить часы», внести последние коррективы, - отметил он. - Самое главное, поддержать друг друга перед самым важным рывком».

Профессиональная команда «Единой России» в этом году выступает «мощным фронтом», подчеркнул Александр Котов. «Наша партия выдвинула наибольшее количество кандидатов на эти выборы», - пояснил спикер регионального парламента.

При этом Александр Котов рассказал, что партия выбирала кандидатов опираясь на мнение своих избирателей. «В кампании участвуют люди разных профессий, возрастов, но всех объединяет активная жизненная позиция и авторитет, заслуженный в муниципалитетах, - продолжил он. - Убежден, наша команда способна с честью выступить, получить уверенную поддержку и возможность работать на развитие региона».

«Основная часть кандидатов идет на выборы в городских и сельских поселениях, - сказал он. - Это самый первый уровень публичной власти. Это люди, к которым в первую очередь обращаются за помощью, это база, фундамент местного самоуправления».

Александр Котов рассказал, что устоявшаяся десятилетиями система устроена таким образом, что решать проблемы избирателей оперативно, точно и при этом эффективно расходуя средства, лучше всего - вместе. «У Псковского областного Собрания больше полномочий, но депутаты поселений могут быстрее реагировать на болевые точки и, хорошо зная ситуацию, предложить самый быстрый путь к результату. Это разноуровневое взаимодействие проверено временем. Мы слаженно работаем не от выборов к выборам, а системно», - добавил он.

По словам Александра Котова, команда - это губернатор, депутаты Государственной думы от Псковской области, члены Федерального Собрания РФ, Псковское областное Собрание депутатов, депутаты Пскова и Великих Лук, депутаты городских и сельских поселений. «Это команда, с которой можно работать на результат. Эффективно, четко и конкретно», - заметил он.

Кроме того, Александр Котов пояснил присутствующим, что никто не в состоянии в одиночку решать даже самые маленькие проблемы. «Только вместе мы можем и должны найти возможность сделать так, чтобы людям в Псковской области жилось лучше», - резюмировал он.

Спикер областного Собрания сказал, что оценкой партийных усилий будет результат, который «Единая Россия» получит в сентябре. «От того, насколько серьезно к этому заключительному этапу кампании отнесется каждый из нас, зависит процент и явки, и поддержки наших кандидатов», - констатировал Александр Котов.

«Большинство складывается из отдельных голосов - вашего, членов ваших семей, друзей, коллег, соседей, - объяснил он кандидатам. - Ошибается тот, кто считает выбор предопределенным. К сожалению, в последние годы у нас были примеры, когда оппоненты проявляли организованность при пассивности наших сторонников. Результат таких кампаний известен, и он ограничивается не только оглашением цифр в бюллетенях. В большинстве случаев мы получали долгоиграющие конфликты, и хорошо, если при этом не была парализована работа».

Председатель регионального парламента сказал, что избирательная кампания проходит в непривычных условиях. «Большое спасибо всем, кто переживает за результат. До финиша осталось меньше двух недель - этого времени, наверное, мало, чтобы привлечь новых сторонников, но более чем достаточно, чтобы не упустить преимущества. Я призываю всех мобилизоваться и в хорошем тонусе подойти ко дню голосования. Надеюсь, 13 сентября вы найдете не только время для того, чтобы сходить на избирательный участок, но и правильные слова, чтобы убедить близких последовать вашему примеру», - добавил он.

Александр Котов пожелал партийцам успехов в этой избирательной кампании. «Дорогие друзья, вперед - мы победим!» - подытожил он.

По окончании форума перед кандидатами выступили солистка Детского сводного хора России Алина Жолобова, вокальный ансамбль «Традиция», коллектив спортивного танца «Элегия», обладатель почетного звания «Душа земли Псковской» Маргарита Амирханян и прозвучало соло на скрипке.

Аналогичный форум, но уже с участием «северных» районов региона, состоится совсем скоро - 4 сентября в Пскове. А насколько реалистичным окажется прогноз единороссов «победить всех», узнаем всего через полторы недели.

Михаил Синев