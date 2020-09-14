Политика

Шлосберг высказался о предложенной Явлинским реформе «Яблока»

Руководитель Псковского регионального отделения «Яблока» Лев Шлосберг в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове прокомментировал предложения о реформе партии и статью ее лидера Григория Явлинского «Второе июля». Напомним, в этом программном материале лидер «Яблока» описывает политическую ситуацию в стране, задачи демократического движения и перспективы развития политической организации.

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По словам Льва Шлосберга, на три четверти статья Григория Явлинского представляет собой анализ политической ситуации в стране. «Статья Явлинского открыла внутрипартийную дискуссию о реформе в партии. Я буду в ней принимать участие. То, с чем я согласен, я скажу. На то, с чем не согласен, представлю альтернативу», - сказал Лев Шлосберг. По словам Льва Шлосберга, на три четверти статья Григория Явлинского представляет собой анализ политической ситуации в стране. «Статья Явлинского открыла внутрипартийную дискуссию о реформе в партии. Я буду в ней принимать участие. То, с чем я согласен, я скажу. На то, с чем не согласен, представлю альтернативу», - сказал Лев Шлосберг.

Главный спор, отметил он, идет по поводу того, какой партией должно быть «Яблоко» - кадровой или массовой. «Я сторонник массовой партии, потому что такая партия позволяет решать политические задачи, в том числе на выборах», - сказал руководитель регионального отделения «Яблока».



Комментируя тезис Явлинского об изменении критериев оценки работы региональных отделений партии, Лев Шлосберг отметил, что важны не критерии оценки, а сама политическая работа региональных отделений. «Критерии могут быть любыми. Можно изменить градусник, чтобы температура измерялась не по Цельсию, а по Фаренгейту, но это будет та же самая работа», - пояснил лидер псковских яблочников.