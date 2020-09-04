Политика

Рейтинг политической активности. От великого до смешного

Псковская Лента Новостей представляет традиционное обозрение политической жизни региона.

Итоги первой недели осени подводит наш штатный комментатор Господин Рейтингомер. Как и прежде, свои субъективные оценки он выставляет по пятибалльной шкале.

Плюсом отмечается активность, имевшая положительный эффект, минус – это поражения и сомнительные шаги.

- 5 не получает никто.

Минувшая семидневка обошлась без сокрушительных политических фиаско и падений вдребезги.

- 4 Всеволод Козловский

Аутсайдером свежего рейтинга становится депутат Псковского областного Собрания из Великих Лук, экс-активист Общероссийского народного фронта Всеволод Козловский, продолжающий вести в социальных сетях какие-то странные, им же самим начатые войны и праздновать собственные, совсем не очевидные для окружающих, победы. Ранее я уже обращал внимание на удивительные интерпретации региональным парламентарием различных событий общественно-политической и социально-экономической жизни. Думал: может, он задумается и сделает какие-то выводы? Не-а.

Никакого действия всё это не возымело – господин Козловский продолжает упражняться в этом жанре, как говорится, с упорством, достойным лучшего применения.

Как показала последняя неделя, едва ли не любой полученный им ответ из государственных структур, в том числе простое уведомление о перенаправлении обращения в иную инстанцию, выдается на его страничке в соцсети как событие вселенского масштаба и свидетельство эффективной работы. Честно говоря, наблюдать за подобной активностью депутата уже даже не забавно…

- 3 Нина Степанова

Глава Локнянского района получает низкую оценку в связи с очередным «наездом» на нее со стороны местных коммунистов и публикацией критической (по отношению к госпоже Степановой и в целом к районной власти) статьи в «Правде».

Сейчас, конечно, не советские времена, когда заметка в центральной партийной газете страны приводила к тому, что для героя наступали тяжелые последствия. Однако все равно неприятно.

Как отмечает печатный орган коммунистической партии России, по фактам приемки домов с нарушениями проектов для переселенцев из аварийного жилья и детей-сирот в Локнянском районе возбуждено уголовное дело. А главная коммунистка района Валентина Акимова возлагает всю полноту ответственности на Нину Степанову. Посмотрим, как там события будут развиваться дальше.

- 2 Лев Шлосберг

Создатель «Яблока» Григорий Явлинский опубликовал программную статью, в которой представил концепцию реформы партии. Уж кого озвученные инициативы точно не обрадовали — так это председателя псковского отделения «Яблока» Льва Шлосберга. Ибо написанное Явлинским подтвердило ранее прозвучавшие утверждения о том, что партию ждет преобразование в «кадровую» политструктуру, она будет фактически закрыта от новых людей, что затруднит попытки устроить переворот и сместить нынешнее руководство.

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В своей новой статье Григорий Явлинский предлагает создать «специальные механизмы защиты от рейдерских захватов и манипуляций с численностью», а также расширить перечень оснований для исключения из «Яблока» и детализировать деяния, наносящие партии политический ущерб (предлагается добавить ряд новых деяний, в том числе «публичные высказывания (включая высказывания в сети Интернет) и действия, наносящие ущерб репутации партии» и «неуважение к членам и институтам партии, создание атмосферы склоки, раздоров, ненависти и нетерпимости в организации».

Кроме того, Явлинский заявляет о необходимости введения новых критериев эффективности деятельности региональных отделений.

«Право голоса во внутрипартийных делах, как и финансирование, не должны быть уравнительными. «Яблоко» должно поощрять свои региональные отделения прежде всего за политическую работу по достижению целей партии. При этом надо понимать, что в сложившихся условиях политическая активность и «успехи на выборах» не всегда тождественны», - пишет создатель «Яблока», и тут между строк читается фамилия руководителя псковского «Яблока», который сохранял позиции внутри партии во многом благодаря тем самым «победам на выборах» в муниципалитетах Псковской области. Также Григорий Явлинский предлагает сформировать Высший партийный совет, который будет «вправе обсуждать и выносить решения по любым вопросам». В ВПС войдут только партийные столпы. Критериев вхождения в совет несколько, один из них — достижение возраста 65 лет, и это автоматически закрывает двери для 57-летнего псковского яблочника.

- 1 Партия «Родина»

Вместо того, чтобы заниматься реальной работой и готовиться к выборам, псковские родинцы решили поучаствовать в, мягко говоря, сомнительном «артхаусе» — снятой в Псковском районе и размещенной на Ютуб-канале пародии на фильм «Сталкер» Тарковского, в афише которой, кстати, еще и перерисован логотип ПЛН.

К фрикам, выдумывающим и снимающим такие короткометражки, - вопросов нет, это вообще не по моей рейтингомерской части.

Однако когда подобным начинают заниматься те, кто вроде бы хотят участвовать в реальной политике и на что-то претендуют на выборах, — вопросы относительно адекватности этих персонажей возникают.

0 Игорь Романов

Руководитель регионального отделения «Партии роста», кандидат на пост главы Себежского района попал на язык самому Жириновскому. Лидер ЛДПР рассказал, как представители других партий пытаются навредить ЛДПР, по формальным поводам снимая кандидатов от либерал-демократов с выборов. И далее приведу фрагмент той самой цитаты господина Жириновского.

«Псковская область, Себежский районный суд отменяет регистрацию нашего кандидата на должность главы района. А иск подает Партия роста, Романов. Чего ты лезешь, Романов? А почему? В комплекте документов написано - имущество за границей - он поставил прочерк, нет у него ничего, а нужно было слово «нет» написать. Ну, разве это не идиоты? По-русски прочерк или слово «нет» означают одно и то же. В чистом виде дурацкая придирка! Ну, что это такое? Это что, выборы?.. Ну, попросите его написать слово «нет», чего вы снимаете с регистрации? Избиратель будет решать…»

+ 1 Олег Брячак

Неформальный лидер регионального отделения «Справедливой России», депутат Псковской гордумы выступил за взвешенный и индивидуальный подход при решении вопроса, волнующего многих жителей областного центра – прежде всего родителей несовершеннолетних детей. Речь о сносе детских площадок, который начался в Пскове. Из 142 площадок уже ликвидированы 12, еще по тридцати приняты решения. Люди возмущены, чиновники объясняют, что сносят детские площадки, срок эксплуатации которых истек и они по безопасности не соответствуют нормам Технического регламента. От контрольно-надзорных органов пришло предписание, правда, не на то, чтобы снести, а - чтобы привести в соответствие.

Олег Брячак возмущен тем, что депутатов не привлекли к решению вопроса с детскими площадками.

Депутат понимает, что многие из них небезопасны для детей. Однако решения о сносе или сохранении, считает эсер, должны были приниматься комиссионно, с участием народных избранников и уведомлением жителей. Именно этого он намерен потребовать в ближайшее время от муниципалитета. «Нельзя слепо подходить к решению этой проблемы. К каждой детской площадке надо подходить индивидуально, потому что потом, как мы это знаем, пройдет не один год, пока в том или ином дворе появится новая детская площадка», - заявил Олег Брячак в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

+ 2 Александр Братчиков

Глава администрации Пскова продолжает серьезно разрабатывать стратегию развития областного центра до 2030 года. На минувшей неделе он провел заседание рабочей группы.

Ранее команда экспертов из РАНХиГС провела анализ социально-экономического развития города. В ряду основных опорных вопросов выделены обеспечение дальнейшего роста численности населения, благоустройство территорий, необходимость увеличения объемов жилищного строительства, дополнительная поддержка малого и среднего бизнеса, важность развития туристической отрасли, которая по мнению разработчиков должна стать ключевой.

Реализация стратегии разбита на три этапа. 2021-2022 гг. – это восстановительный этап после коронавируса, 2023-2025 гг. - интенсивное развитие, а период с 2025 по 2030 год должен стать временем роста экономики и качества жизни населения.

При этом участники совещания внесли ряд критических замечаний в разработку. Александр Братчиков считает, что нельзя также забывать про обрабатывающие производство, завод «Автоэлектроарматура» и швейную фабрику.

+ 3 Аркадий Мурылев

Региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей, секретарь обкома КПРФ направил в адрес областного руководства ряд предложений, касающихся развозной торговли. По мнению господина Мурылева, особую поддержку органов государственной власти в данном случае должны получить организации потребительской кооперации, хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность социально значимыми товарами, обслуживающие посредством мобильных торговых объектов на базе транспортных средств (автолавки, автомагазины) отдаленные, труднодоступные, малонаселенные сельские пункты.

Отмечу, что накануне псковский бизнес-омбудсмен в Москве принял участие в III Столыпин-форуме на тему «Иммунная система мировой экономики».

+ 4 Александр Козловский

Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Государственной думы от Псковской области ведет партийную команду на муниципальные выборы. Напомню, что голосование пройдет уже 11-13 сентября. На минувшей неделе вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым и председателем областного Собрания Александром Котовым Александр Козловский провел в Пскове и Великих Луках форумы кандидатов от «Единой России».

По мнению наблюдателей, эти мероприятия стали центральными событиями на финише избирательной кампании.

Участие в форумах приняли не только кандидаты, но и главы многих районов Псковской области.

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+ 5 Митрополит Тихон

Митрополит Псковский и Порховский открыл в Москве уникальную выставку, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мультимедийная экспозиция полотен «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве» развернута в историческом парке «Россия — моя история» на ВДНХ. С помощью современных цифровых технологий специалисты проекта оживили 200 полотен советских шедевров: из статичного изображения они превратились в самостоятельные мини-новеллы, благодаря чему посетители мультимедийной выставки смогут перенестись в жизнь 1940-х годов и почувствовать себя участниками тех драматических событий.

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Также на неделе стало известно, что знаменитый актер Жерар Депардье принял православие. По словам артиста, несколько лет назад получившего российского гражданство, ему «нравится православное богослужение», он много общался с православным духовенством. Своим духовным наставником он считает митрополита Псковского и Порховского Тихона.

Это был традиционный рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер

Карикатура Алексея Меринова, «Московский комсомолец»