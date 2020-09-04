Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Осенние концерты в Доме офицеров
Лучший кофе в Пскове Ароматный и качественный
Рынок перевозок Пскова «ГрузовичкоФ»
Госаттестация риелторов упорядочит рынок недвижимости
Лоси, дедушки и лед Как работает ГИБДД района
В помощь бизнесу
Господдержка в Псковской области
Гонки по вертикали
Ангелы не летают
Телефон прямого эфира 56-73-72
Партия полезных дел
 
 
 
ещё Политика 04.09.2020 20:142 Уж будьте так полезны 07.09.2020 02:240 Рейтинг политической активности. От великого до смешного 05.09.2020 12:140 Вакантный депутатский мандат в Стругокрасненском районе передали Павлу Данилову 04.09.2020 20:142 Уж будьте так полезны 04.09.2020 19:174 Валентина Понизовская: Мы ставим цели и их достигаем 04.09.2020 16:463 Глава Дновского района: Мы будем и дальше реализовывать партпроекты, необходимые нашим гражданам
 
 
 
Самое популярное 05.09.2020 11:170 Стали известны подробности смертельного ДТП в Островском районе. ФОТО 04.09.2020 14:105 Псковский драмтеатр покинули главный режиссер и актриса 05.09.2020 04:276 Четыре человека погибли в Островском районе при столкновении автомобиля с лосем. ВИДЕО 04.09.2020 06:573 34 новых случая коронавируса выявили в Псковской области 05.09.2020 21:383 Себежанин оглушил топором задушившую семь кур больную «лису»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Рейтинг политической активности. От великого до смешного

07.09.2020 02:24|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет традиционное обозрение политической жизни региона.

Итоги первой недели осени подводит наш штатный комментатор Господин Рейтингомер. Как и прежде, свои субъективные оценки он выставляет по пятибалльной шкале.

Плюсом отмечается активность, имевшая положительный эффект, минус – это поражения и сомнительные шаги.

- 5 не получает никто.

Минувшая семидневка обошлась без сокрушительных политических фиаско и падений вдребезги.

- 4 Всеволод Козловский

Аутсайдером свежего рейтинга становится депутат Псковского областного Собрания из Великих Лук, экс-активист Общероссийского народного фронта Всеволод Козловский, продолжающий вести в социальных сетях какие-то странные, им же самим начатые войны и праздновать собственные, совсем не очевидные для окружающих, победы. Ранее я уже обращал внимание на удивительные интерпретации региональным парламентарием различных событий общественно-политической и социально-экономической жизни.  Думал: может, он задумается и сделает какие-то выводы? Не-а.

Никакого действия всё это не возымело – господин Козловский продолжает упражняться в этом жанре, как говорится, с упорством, достойным лучшего применения.

Как показала последняя неделя, едва ли не любой полученный им ответ из государственных структур, в том числе простое уведомление о перенаправлении обращения в иную инстанцию, выдается на его страничке в соцсети как событие вселенского масштаба и свидетельство эффективной работы. Честно говоря, наблюдать за подобной активностью депутата уже даже не забавно… 

- 3 Нина Степанова 

Глава Локнянского района получает низкую оценку в связи с очередным «наездом» на нее со стороны местных коммунистов и публикацией критической (по отношению к госпоже Степановой и в целом к районной власти) статьи в «Правде».

Сейчас, конечно, не советские времена, когда заметка в центральной партийной газете страны приводила к тому, что для героя наступали тяжелые последствия. Однако все равно неприятно.

Как отмечает печатный орган коммунистической партии России, по фактам приемки домов с нарушениями проектов для переселенцев из аварийного жилья и детей-сирот в Локнянском районе возбуждено уголовное дело. А главная коммунистка района Валентина Акимова возлагает всю полноту ответственности на Нину Степанову. Посмотрим, как там события будут развиваться дальше.

- 2 Лев Шлосберг 

Создатель «Яблока» Григорий Явлинский опубликовал программную статью, в которой представил концепцию реформы партии. Уж кого озвученные инициативы точно не обрадовали — так это председателя псковского отделения «Яблока» Льва Шлосберга. Ибо написанное Явлинским подтвердило ранее прозвучавшие утверждения о том, что партию ждет преобразование в «кадровую» политструктуру, она будет фактически закрыта от новых людей, что затруднит попытки устроить переворот и сместить нынешнее руководство.

В своей новой статье Григорий Явлинский предлагает создать «специальные механизмы защиты от рейдерских захватов и манипуляций с численностью», а также расширить перечень оснований для исключения из «Яблока» и детализировать деяния, наносящие партии политический ущерб (предлагается добавить ряд новых деяний, в том числе «публичные высказывания (включая высказывания в сети Интернет) и действия, наносящие ущерб репутации партии» и «неуважение к членам и институтам партии, создание атмосферы склоки, раздоров, ненависти и нетерпимости в организации».

Кроме того, Явлинский заявляет о необходимости введения новых критериев эффективности деятельности региональных отделений.

«Право голоса во внутрипартийных делах, как и финансирование, не должны быть уравнительными. «Яблоко» должно поощрять свои региональные отделения прежде всего за политическую работу по достижению целей партии. При этом надо понимать, что в сложившихся условиях политическая активность и «успехи на выборах» не всегда тождественны», - пишет создатель «Яблока», и тут между строк читается фамилия руководителя псковского «Яблока», который сохранял позиции внутри партии во многом благодаря тем самым «победам на выборах» в муниципалитетах Псковской области. Также Григорий Явлинский предлагает сформировать Высший партийный совет, который будет «вправе обсуждать и выносить решения по любым вопросам». В ВПС войдут только партийные столпы. Критериев вхождения в совет несколько, один из них — достижение возраста 65 лет, и это автоматически закрывает двери для 57-летнего псковского яблочника.

- 1 Партия «Родина» 

Вместо того, чтобы заниматься реальной работой и готовиться к выборам, псковские родинцы решили поучаствовать в, мягко говоря, сомнительном «артхаусе» —  снятой в Псковском районе и размещенной на Ютуб-канале пародии на фильм «Сталкер» Тарковского, в афише которой, кстати, еще и перерисован логотип ПЛН.

К фрикам, выдумывающим и снимающим такие короткометражки, - вопросов нет, это вообще не по моей рейтингомерской части.

Однако когда подобным начинают заниматься те, кто вроде бы хотят участвовать в реальной политике и на что-то претендуют на выборах, — вопросы относительно адекватности этих персонажей возникают. 

0 Игорь Романов

Руководитель регионального отделения «Партии роста», кандидат на пост главы Себежского района попал на язык самому Жириновскому. Лидер ЛДПР рассказал, как представители других партий пытаются навредить ЛДПР, по формальным поводам снимая кандидатов от либерал-демократов с выборов. И далее приведу фрагмент той самой цитаты господина Жириновского.

«Псковская область, Себежский районный суд отменяет регистрацию нашего кандидата на должность главы района. А иск подает Партия роста, Романов. Чего ты лезешь, Романов? А почему? В комплекте документов написано - имущество за границей - он поставил прочерк, нет у него ничего, а нужно было слово «нет» написать. Ну, разве это не идиоты? По-русски прочерк или слово «нет» означают одно и то же. В чистом виде дурацкая придирка! Ну, что это такое? Это что, выборы?.. Ну, попросите его написать слово «нет», чего вы снимаете с регистрации? Избиратель будет решать…»

+ 1 Олег Брячак

Неформальный лидер регионального отделения «Справедливой России», депутат Псковской гордумы выступил за взвешенный и индивидуальный подход при решении вопроса, волнующего многих жителей областного центра – прежде всего родителей несовершеннолетних детей. Речь о сносе детских площадок, который начался в Пскове. Из 142 площадок уже ликвидированы 12, еще по тридцати приняты решения. Люди возмущены, чиновники объясняют, что сносят детские площадки, срок эксплуатации которых истек и они по безопасности не соответствуют нормам Технического регламента. От контрольно-надзорных органов пришло предписание, правда, не на то, чтобы снести, а - чтобы привести в соответствие.

Олег Брячак возмущен тем, что депутатов не привлекли к решению вопроса с детскими площадками.

Депутат понимает, что многие из них небезопасны для детей. Однако решения о сносе или сохранении, считает эсер, должны были приниматься комиссионно, с участием народных избранников и уведомлением жителей. Именно этого он намерен потребовать в ближайшее время от муниципалитета. «Нельзя слепо подходить к решению этой проблемы. К каждой детской площадке надо подходить индивидуально, потому что потом, как мы это знаем, пройдет не один год, пока в том или ином дворе появится новая детская площадка», - заявил Олег Брячак в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

+ 2 Александр Братчиков 

Глава администрации Пскова продолжает серьезно разрабатывать стратегию развития областного центра до 2030 года. На минувшей неделе он провел заседание рабочей группы.

Ранее команда экспертов из РАНХиГС провела анализ социально-экономического развития города. В ряду основных опорных вопросов выделены обеспечение дальнейшего роста численности населения, благоустройство территорий, необходимость увеличения объемов жилищного строительства, дополнительная поддержка малого и среднего бизнеса, важность развития туристической отрасли, которая по мнению разработчиков должна стать ключевой. 

Реализация стратегии разбита на три этапа. 2021-2022 гг. – это восстановительный этап после коронавируса, 2023-2025 гг. - интенсивное развитие, а период с 2025 по 2030 год должен стать временем роста экономики и качества жизни населения.

При этом участники совещания внесли ряд критических замечаний в разработку. Александр Братчиков считает, что нельзя также забывать про обрабатывающие производство, завод «Автоэлектроарматура» и швейную фабрику.

+ 3 Аркадий Мурылев

Региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей, секретарь обкома КПРФ направил в адрес областного руководства ряд предложений, касающихся развозной торговли. По мнению господина Мурылева, особую поддержку органов государственной власти в данном случае должны получить организации потребительской кооперации, хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность социально значимыми товарами, обслуживающие посредством мобильных торговых объектов на базе транспортных средств (автолавки, автомагазины) отдаленные, труднодоступные, малонаселенные сельские пункты.

Отмечу, что накануне псковский бизнес-омбудсмен в Москве принял участие в III Столыпин-форуме на тему «Иммунная система мировой экономики». 

+ 4 Александр Козловский 

Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Государственной думы от Псковской области ведет партийную команду на муниципальные выборы. Напомню, что голосование пройдет уже 11-13 сентября. На минувшей неделе вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым и председателем областного Собрания Александром Котовым Александр Козловский провел в Пскове и Великих Луках форумы кандидатов от «Единой России».

По мнению наблюдателей, эти мероприятия стали центральными событиями на финише избирательной кампании.

Участие в форумах приняли не только кандидаты, но и главы многих районов Псковской области. 

+ 5 Митрополит Тихон

Митрополит Псковский и Порховский открыл в Москве уникальную выставку, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мультимедийная экспозиция полотен «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве»  развернута в историческом парке «Россия — моя история» на ВДНХ.  С помощью современных цифровых технологий специалисты проекта оживили 200 полотен советских шедевров: из статичного изображения они превратились в самостоятельные мини-новеллы, благодаря чему посетители мультимедийной выставки смогут перенестись в жизнь 1940-х годов и почувствовать себя участниками тех драматических событий.

Также на неделе стало известно, что знаменитый актер Жерар Депардье принял православие. По словам артиста, несколько лет назад получившего российского гражданство, ему «нравится православное богослужение», он много общался с православным духовенством. Своим духовным наставником он считает митрополита Псковского и Порховского Тихона.

Это был традиционный рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер

Карикатура Алексея Меринова, «Московский комсомолец»

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы решение о создании резерва российских силовиков для помощи Белоруссии?
В опросе приняло участие 815 человек
Сюжет: Рейтингомер Рейтинг политической активности. От великого до смешного Рейтинг политической активности. Депутат Васильев меняет амплуа? Рейтинг политической активности. Кто-то теряет, а кто-то находит Рейтинг политической активности. В зеркале Белоруссии Рейтинг политической активности. Партии на муниципальных выборах Год Рейтингомера. Время подбивать бабки Рейтинг политической активности. Псков и Песков Рейтинг политической активности. Письма прокурору и «хабаровизация» всей страны Рейтинг политической активности. Не быть придурками! Рейтинг политической активности. Плюсы и минусы Рейтинг политической активности. Конституционный держите шаг! Рейтинг политической активности. Момент истины Рейтинг политической активности. Падения и взлеты Рейтинг политической активности. Маски сброшены Рейтинг политической активности. Фиаско Михайловой и ожидания от Нэдика Рейтинг политической активности. 18-24 мая Рейтинг политической активности. 11-17 мая Рейтинг политической активности. 4-10 мая Рейтинг политической активности. 27 апреля — 3 мая Рейтинг политической активности. 20-26 апреля Рейтинг политической активности. 13-19 апреля Рейтинг политической активности. 6-12 апреля Рейтинг политической активности. 30 марта — 5 апреля Рейтинг политической активности. 23-29 марта Рейтинг политической активности. 16-22 марта Рейтинг политической активности. 9-15 марта Рейтинг политической активности. 1—8 марта Рейтинг политической активности. 23 февраля - 1 марта Рейтинг политической активности. 15-22 февраля Рейтинг политической активности. 9-15 февраля Рейтинг политической активности. 2-9 февраля Рейтинг политической активности. 25-31 января Рейтинг политической активности. 19-25 января Рейтинг политической активности. 11-18 января Рейтинг политической активности. Командный зачет Рейтинг политической активности. 20-27 декабря Рейтинг политической активности. 13-20 декабря Рейтинг политической активности. 6-13 декабря Рейтинг политической активности. 29 ноября — 6 декабря Рейтинг политической активности. 22-29 ноября Рейтинг политической активности. 15-22 ноября Рейтинг политической активности. 8-15 ноября Рейтинг политической активности. 1-8 ноября Рейтинг политической активности. 25 октября — 1 ноября Рейтинг политической активности. 18-25 октября Рейтинг политической активности. 11-18 октября Рейтинг политической активности. 4-11 октября Рейтинг политической активности. 27 сентября — 4 октября Рейтинг политической активности. 20-27 сентября Рейтинг политической активности. 13-20 сентября Рейтинг политической активности. 6-13 сентября Рейтинг политической активности. 30 августа — 6 сентября Рейтинг политической активности. 23-30 августа Рейтинг политической активности. 17-23 августа Рейтинг политической активности. 10-16 августа Рейтинг политической активности. 3-9 августа
07.09.2020, 02:240 Рейтинг политической активности. От великого до смешного 06.09.2020, 23:150 Жителям Бежаницкого района рассказали о профилактике пожаров 06.09.2020, 22:300 В Пскове проводятся сезонные работы по обновлению автобусных павильонов 06.09.2020, 22:100 Пожилой водитель съехал в кювет в Псковском районе
06.09.2020, 22:010 В Псковской области ночью ожидается туман 06.09.2020, 21:570 Пскович Данил Герасимов прошел отбор на Чемпионат Европы по кикбоксингу 06.09.2020, 21:400 В Кунье повреждены мемориальные плиты на братском захоронении 06.09.2020, 21:320 Псковичам напомнили, как зарегистрировать транспорт в электронной форме
06.09.2020, 21:080 Интерактив: 4 открытых и полупровалившихся люка во дворе 06.09.2020, 20:360 С понедельника закрывается улица Спортивная в Пскове 06.09.2020, 20:230 До 21 градуса тепла обещают в Псковской области 7 сентября 06.09.2020, 19:560 Мостовую XIX века сохранят в Порхове при реконструкции набережной
06.09.2020, 19:400 «Псковавтодор» возьмет в аренду 20 камер фотовидеофиксации для районов 06.09.2020, 19:200 Коронавирус увеличил спрос на IT-специалистов 06.09.2020, 19:080 Изменилось время первичного получения водительского удостоверения в МРЭО в Пскове 06.09.2020, 18:310 Необычный гриб найден на стругокрасненском полигоне
06.09.2020, 18:012 Около 400 тысяч рублей заплатит УГХ Пскова автовладельцу за упавшее дерево 06.09.2020, 17:220 Два человека направлены к наркологу по итогам рейда в Пскове 06.09.2020, 16:464 Многотысячная толпа протестующих подошла к резиденции Лукашенко в Минске 06.09.2020, 16:180 От школьников не будут требовать сдачи тестов на коронавирус
06.09.2020, 15:420 В Пскове отремонтируют Хлебный проезд 06.09.2020, 15:150 Фургал рассказал об условиях жизни в СИЗО 06.09.2020, 14:550 Акции протеста начались в Минске и других городах Белоруссии 06.09.2020, 14:239 25 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки
06.09.2020, 13:550 «Михайловское» приглашает на спектакли «Пушкинской школы» Владимира Рецептера 06.09.2020, 13:378 Пользователи интернет-сообщества обсуждают пост «Заколоченная Россия» о Псковской области 06.09.2020, 13:101 Жители острова Колпино в Псковском озере ждут возобновления паромной переправы 06.09.2020, 12:470 Колонна спецтехники прибыла на площадь Независимости Минска
06.09.2020, 12:360 Дни возвращенной книги проходят в Псковской областной библиотеке 06.09.2020, 12:110 Полиция продолжает розыск худощавого великолучанина 06.09.2020, 11:544 Четверть кольца оборудована на перекрестке Инженерной и Индустриальной 06.09.2020, 11:250 Похититель продуктов питания задержан в Пскове
06.09.2020, 11:050 Мастер-класс по самоадвокатированию пройдет в Стругах Красных 06.09.2020, 10:390 Менеджер по связям с общественностью появится на Псковской станции скорой помощи 06.09.2020, 10:161 44 км береговой линии водных объектов Псковской области очистили от пластика 06.09.2020, 09:520 Жизнь на МКС изменила мозг космонавтов
06.09.2020, 09:240 Сотрудники ГИБДД Острова подарили школьникам световозвращатели 06.09.2020, 09:092 Ксения Тишкова рассказала о причинах ухода из Псковского театра драмы 06.09.2020, 08:0312 Сегодня в центре Пскова перекроют несколько улиц 05.09.2020, 21:572 Стивен Сигал приехал в Крым
05.09.2020, 21:536 Сергей Шойгу рассказал о самочувствии после прививки от COVID-19 05.09.2020, 21:383 Себежанин оглушил топором задушившую семь кур больную «лису» 05.09.2020, 20:536 Леонид Рошаль предложил немецким врачам совместно изучить состояние Алексея Навального 05.09.2020, 20:190 Псковские спасатели призывают не собирать грибы с неприятным запахом
05.09.2020, 20:110 Митрополит Тихон и Владимир Мединский открыли мультимедийную выставку, посвященную Великой Отечественной войне 05.09.2020, 19:460 Судимый за изнасилование гдович ограбил знакомого в заброшенном кафе 05.09.2020, 19:343 Жерар Депардье принял православие 05.09.2020, 19:300 Адвокат Михаила Ефремова спрогнозировал приговор актеру по делу о смертельном ДТП
05.09.2020, 18:570 Великолучанин Мухаммад Шехов провел боксерский поединок на шоу «Дерись и побеждай» 05.09.2020, 18:410 Самую дорогую монету в мире выставили на аукцион 05.09.2020, 18:080 Объявлены новые торги на ремонт площади автовокзала в Острове 05.09.2020, 17:513 Женщину в черном плаще разыскивают в Псковской области
05.09.2020, 17:350 Спортсмены Острова смогут получить образование без отрыва от соревнований и сборов 05.09.2020, 17:030 Небольшие дожди пройдут в Псковской области 6 сентября 05.09.2020, 16:346 Александр Лукашенко назвал главную проблему Белоруссии 05.09.2020, 16:251 Псковские футболисты прервали серию поражений в матче с карелами
05.09.2020, 15:550 Строительная готовность инфекционной больницы в Великих Луках составляет 94% 05.09.2020, 15:173 Железнодорожному маршруту «Псков - Скангали» грозит закрытие 05.09.2020, 15:150 Следы Янтарной комнаты нашли в Калининграде 05.09.2020, 14:562 Движение поезда по маршруту «Псков - Великие Луки» продлили на два месяца
05.09.2020, 14:341 Псковский губернатор выступил за ужесточение закона об обращении с животными 05.09.2020, 14:250 На экскурсии по следам героев книги митрополита Тихона «Несвятые святые» приглашают псковичей 05.09.2020, 14:030 Снятый в «Михайловском» фильм представят на фестивале «Дни военно-исторического кино» 05.09.2020, 13:497 Фотофакт: Автомобили стоят в пробке на улице Алмазной в Пскове
05.09.2020, 13:320 Пскович победил на Кубке России по шоссейному велоспорту 05.09.2020, 13:051 «Дорожная карта» для решения вопросов безопасности на дорогах появится в Псковской области 05.09.2020, 13:030 76-я дивизия ВДВ отмечает очередную годовщину со дня образования 05.09.2020, 12:440 Интерактивную карту аварийных дорожных участков создадут в Псковской области
05.09.2020, 12:306 Еще 21 человек заразился коронавирусом в Псковской области 05.09.2020, 12:253 Губернатор намерен скорректировать стратегию борьбы за безопасность псковских дорог 05.09.2020, 12:140 Вакантный депутатский мандат в Стругокрасненском районе передали Павлу Данилову 05.09.2020, 12:020 Почти 4 млн рублей получит Псковская область на лекарства для льготников
05.09.2020, 11:410 Михаил Ведерников назначил служебную проверку в связи с гибелью детей на дороге в Великих Луках 05.09.2020, 11:370 Более 5 тысяч человек в России заразились коронавирусом за сутки 05.09.2020, 11:263 Устанавливается личность погибшего пешехода на посту ДПС «Любятово» 05.09.2020, 11:170 Стали известны подробности смертельного ДТП в Островском районе. ФОТО
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.