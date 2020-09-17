Политика

ЛДПР в суде добивается отмены результатов выборов главы Себежского района

Псковское региональное отделение ЛДПР направило сегодня, 18 сентября, жалобу в территориальную избирательную комиссию Себежского района с требованием признать выборы главы муниципалитета незаконными и исковое заявление в районный суд - также с требованием полностью аннулировать результаты выборов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков.

Он уточнил, что ранее, в субботу, 13 сентября, в Себежский районный суд был подан иск на аннулирование результатов досрочного голосования. «Районный суд нам в этом отказал. Теперь у нас новый иск – об отмене вообще всех результатов выборов. Поскольку 2220 человек проголосовали досрочно, а свыше 2700 - в Единый день голосования, то получается, что около 40% избирателей голосовали по бюллетеням, в которых не было нашего кандидата. Поэтому мы хотим аннулировать все результаты», - пояснил Антон Минаков.

Прогнозируя развитие ситуации в дальнейшем, он предположил, что районный суд снова откажет в иске. После этого Псковское региональное отделение партии ЛДПР подаст иск уже в областную судебную инстанцию. «В этом случае у нас есть надежда на победу. Если мы по непонятной причине проиграем и областной суд, то тогда по старой схеме подадим кассацию в Кассационный суд», - поделился Антон Минаков.

Он подчеркнул, что вопрос о признании результатов выборов главы Себежского района недействительными находится на контроле у лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. «Нам каждый день звонят сотрудники центрального аппарата партии, дают консультации, спрашивают, чем помочь», - добавил Антон Минаков.

Напомним, кандидат от ЛДПР Алексей Харлашин был восстановлен на выборах главы Себежского района решением Кассационного суда в субботу, 12 сентября.

14 августа решением суда регистрация Алексея Харлашина была отменена из-за нарушений при заполнении так называемой «президентской справки» о недвижимом имуществе, принадлежащем кандидату и супругу, детям за пределами территории РФ.

Смотрите также Кассационный суд восстановил регистрацию кандидата в главы Себежского района от ЛДПР Алексея Харлашина

По результатам выборов, за действующего главу Себежского района, единоросса Леонида Курсенкова отдали голос порядка 58% избирателей. Второе место занял руководитель регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов (22,25%). Кандидат от ЛДПР Алексей Харлашин получил 14,56% голосов и занял третье место. В выборах приняли участие 37,68% избирателей.