Политика

Псковские депутаты поздравили Андрея Турчака с назначением на должность первого вице-спикера СФ

Депутаты Псковского областного Собрания поздравляют секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», сенатора от Псковской области Андрея Турчака с назначением на должность первого вице-спикера Совета Федерации и желают успехов на службе государству. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: архив Псковского областного Собрания депутатов, 2018 год.

Интересы Псковской области Андрей Турчак представляет в верхней палате российского парламента со 2 ноября 2017 года. И хотя решение было принято тайным голосованием, публично в поддержку экс-губернатора высказались представители всех парламентских партий.

«Я считаю, что на сегодняшний день это самая достойная кандидатура - прежде всего, именно потому что Андрей Анатольевич 8,5 лет работал в должности губернатора. И на сегодня он как никто другой знает все проблемы, с которыми сталкиваются жители Псковской области, он знает возможные перспективы развития нашего региона», - прокомментировал в 2017 году коллегиальное решение депутатов председатель областного Собрания Александр Котов.

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Спустя почти три года, спикер регионального парламента вновь повторил слова поддержки в адрес сенатора в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове («Дом Советов» от 09.09.2020 года): «Андрей Турчак много лет своей жизни связал с псковским регионом - работал губернатором Псковской области и сейчас оказывает нам серьёзную помощь в Совете Федерации». По мнению спикера, лучшим вариантом для выдвижения Андрея Турчака на следующий срок и сейчас является Псковская область.

«Я с удовольствием окажу помощь и поддержку Андрею Анатольевичу», - отметил Александр Котов и выразил уверенность, что с ним согласятся многие жители региона.