Политика

Петр Алексеенко покинет пост первого секретаря Псковского обкома КПРФ

Петр Алексеенко принял решение покинуть пост первого секретаря Псковского обкома КПРФ. Об этом он сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, говоря о втором этапе отчетно-выборной конференции, на которой предстоит выбрать новый руководящий состав обкома.

Конференция пройдет 28 ноября. «Делегаты избраны, они дают свои предложения по руководящим органам, в том числе по первому секретарю, составу бюро», - уточнил Петр Алексеенко.

Наряду с этим гость студии сделал заявление о своем намерении покинуть пост первого секретаря обкома. «Я принял решение покинуть пост первого секретаря. Необходимо, чтоб была какая-то ротация кадров и курс на омоложение. Поэтому моя позиция - что нужна замена, в том числе и первого секретаря», - пояснил он и выразил надежду, что ЦК партии поддержит его решение. При этом Петр Алексеенко напомнил,что ранее курс на омоложение руководящих кадров в КПРФ был обозначен федеральным руководством партии.

Говоря о своем возможном преемнике, гость студии отметил, что выбор в данном случае большой: второй секретарь Дмитрий Михайлов, бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев, Сергей Сосновский (Великие Луки). «Активно работает Александр Тарасов в Новосокольниках. Есть еще Александр Ножка, которого мы считаем молодым. Своим преемником я готов считать любого из них», - заключил первый секретарь обкома КПРФ.