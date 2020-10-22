Политика

Рейтинг политической активности. Все побежали — и я побежал

Псковская Лента Новостей представляет очередное обозрение политической жизни региона.

Вернувшись из краткосрочного отпуска, наш штатный комментатор Господин Рейтингомер спешит наверстать упущенное: сегодняшний материал посвящен не только событиям минувшей семидневки, как это бывает обычно, а сразу нескольким неделям октября.

В политической жизни Псковской области описываемый период ознаменовался фактическим стартом неофициальной избирательной кампании, финиш которой придется на сентябрь 2021 года.

Целый ряд псковских политиков сделали заявления относительно своего участия в выборах депутатов Государственной думы и областного Собрания. И теперь тут всё прямо по-есенински: «Да! Теперь решено. Без возврата...»

Впрочем, было у нас и немало событий, с грядущей парламентской кампанией никак не связанных — отставки, назначения, конфликты... Короче, привычная такая активность — хлеб нашего обозревателя. Свои субъективные оценки он, как и прежде, ставит по пятибалльной шкале. Плюсом отмечается активность, имевшая положительный эффект, минус — это поражения, неудачи и прочий негатив. Итак - мнение Господина Рейтингомера.

- 5 Александр Васильев

Почти десять лет «убитодорожник» сидит в Госдуме. За это время Васильев приучил нас к тому, что ждать от него какой-то повышенной активности, связанной с региональной проблематикой, не следует. Как говорится, он «не по этой части». Проехаться по дорогам страны, поприсутствовать на каком-нибудь заседании, обсудить в соцсетях технические новинки, помечтать об изобретении грибоискателя - это да, всегда пожалуйста. А вот чтобы всерьез озадачиться вопросом нашей актуальной повестки — такое и не припомнишь. Тем удивительнее наблюдать сейчас за депутатскими заявлениями на тему планируемого строительства экотехнопарка в Новоуситовской волости Палкинского района. Вот тут Васильев — категорически против, шлет письма в высокие инстанции и активно комментирует горячую тему. С чего бы вдруг, спрашивается. Ведь раньше, когда обсуждались другие возможные места размещения такой площадки, парламентарий рубаху на груди не рвал и на роль народного защитника не претендовал. Оказывается, ларчик открывается просто.

В Новоуситовской волости у депутата дом. Как только появилась информация о строительстве экотехнопарка, ценность жилых домов и участков там, по словам Васильева, «практически снизилась до нуля».

Вот, собственно, и вся разгадка этой гиперактивности. Не берусь судить о весомости аргументов сторонников и противников строительства полигона именно под Палкино, я тут - о другом. Неприятно осознавать, что причина едва ли не впервые проявленной заинтересованности в местных делах и отступления депутата с привычной позиции «Моя хата с краю» - элементарная меркантильность.

- 4 Александр Седунов

Над руководителем областного комитета по образованию, похоже, сгущаются тучи. Мало того, что постоянной головной болью стал коронавирус с многочисленными очагами заражения, досрочными каникулами и вполне реальной перспективой возвращения на дистанционное обучение, так еще и реализацию национальных проектов никто не отменял. Как было заявлено на недавнем совещании по работе над нацпроектами, большинство проблемных объектов (7 из 13) относятся к сфере ведения главы комитета по образованию.

В связи с чем губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил о неполном служебном соответствии Александра Седунова.

Оно, конечно, «у кого из нас мост не падал», как говаривали герои известной комедии, но здесь, очевидно, случай особый (перефразируя известное, теперь нацпроекты — наше всё), и звонок для «главного по образованию» прозвучал крайне тревожный.

- 3 Наталья Юшко

Особая экономическая зона «Моглино» всё никак не превращается в эдакую чудо-витрину псковской экономики, как это было задумано еще в 2012-м. Если и возникают тут «витринные» аналогии, то, скорее, с некогда популярным реалити-шоу «За стеклом». По крайней мере, участники этого представления ведут не очень понятный зрителям образ жизни, одни герои уходят, другие приходят - и время от времени участники конфликтуют между собой. Вот и намедни несколько сотрудников написали коллективное обращение в адрес властей с просьбой провести проверку деятельности ОЭЗ и устранить угрозы нарушения прав ее специалистов. Авторы обращения выступили с критикой деятельности и кадровой политики нового руководителя «Моглино» Натальи Юшко.

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Та, в свою очередь, прокомментировала наезд весьма своеобразно: мол, даже не знаю, на что тут можно ответить. «Я вообще не понимаю, о чем там идет речь. Почему я как официальное лицо должна комментировать, что у меня как у руководителя изменились приоритеты. В письме нет конкретных претензий, на которые я могла бы ответить», - считает госпожа Юшко.

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Что-то мне подсказывает, что это не конец истории - новый сезон в нашем реалити-шоу не за горами. Так что, усаживаемся поудобнее — желающие могут запастись попкорном.

- 2 Сергей Пайст

Директор ООО «Экопром» (регионального оператора по обращению с коммунальными отходами) покинул этот руководящий пост. Кадровое решение приняли учредители компании. И теперь «рулить» здесь будут другие. Посмотрим, как всё это отразится на самочувствии компании и ходе т. н. «мусорной реформы». Напомню, что в 2019-м тема начатых преобразований была одной из наиболее горячих в общественно-политической повестке региона. Старт «мусорной реформы» сопровождался множеством скандалов, она выглядела совершенно непродуманной и полностью неподготовленной. Неоднократно проблему обсуждали первые лица администрации региона и депутаты областного Собрания. Покидая должность, Сергей Пайст признался, что «вряд ли кто-то на старте мог знать, с чем придется столкнуться, и глубоко понимал всю серьезность проблематики обращения ТКО; мало кто себе вообще представлял, какие организационные и управленческие усилия требовались, чтобы в сжатые сроки начать реализовывать эту непопулярную реформу». По прошествии времени прежняя острота вроде бы исчезла, но было бы большим преувеличением говорить, что все проблемы решены. Так что для нового руководителя компании Александра Киселева, ранее возглавлявшего ООО «Мехуборка-Владимир», работа в Пскове наверняка станет серьезным испытанием.

- 1 Валерий Василевский

Главный врач Невельской межрайонной больницы, депутат областного Собрания оказался в центре резонансной истории вокруг закрытия инфекционного отделения этого медучреждения. Понятно, что инициатива тут принадлежала не господину Василевскому, однако именно главврач был вынужден комментировать ситуацию и делать заявления в том духе, что «всё это делается в целях модернизации инфекционной службы», «качество услуг первичной специализированной медико-санитарной помощи населению повысится» и т.п. Очередная оптимизация энтузиазма у многих жителей района не вызвала, в Невеле прошли пикеты несогласных, ситуацию активно обсуждали в масс-медиа и политических телеграм-каналах, то и дело поминая имя главного врача больницы — депутата от округа №22, которому вся эта история менее чем за год до выборов точно не идет в плюс.

0 Павел Бикташев

Депутат Псковского районного собрания может сменить Константина Вилкова на посту руководителя регионального отделения партии «Родина». Пойдет ли это на пользу местным родинцам, которые в последнее время фактически исчезли из публичного пространства, покажет время. Пока не ставлю ни плюса, ни минуса. Что до господина Вилкова, то он, вероятно, останется членом федеральных руководящих органов партии и будет заниматься подготовкой «родинцев» к выборам в нескольких регионах.

+1 Олег Брячак и Дмитрий Пермяков

Лидер псковских справедливороссов, депутат Псковской городской Думы Олег Брячак получает +1 за четкое обозначение своих политических планов. В отличии от некоторых коллег — представителей оппозиционных партий, которые неизвестно почему мнутся и наводят тень на плетень, эсер прямым текстом заявил, что намерен принять участие в выборах в Псковское областное Собрание и в Госдуму, которые пройдут в 2021 году. Причем, пойдет и по партийным спискам, и по одномандатному округу.

Объявил о своих амбициях и коллега Брячака по гордуме — яблочник Дмитрий Пермяков. В следующем году он намерен побороться за мандат депутата областного Собрания. «Уровень Госдумы я для себя все-таки не рассматриваю. Это вопрос обсуждения, кто будет кандидатом от "Яблока" по Псковской области. А что касается областного Собрания — почему нет? Это моя обязанность как политика - участвовать в избирательных кампаниях более высокого уровня, когда я понимаю, что способен привнести что-то новое в парламент», - сказал Дмитрий Пермяков в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

+ 2 Петр Алексеенко

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ, глава фракции в областном Собрании депутатов объявил о своем намерении покинуть пост руководителя областного отделения партии. «Я принял решение покинуть пост первого секретаря. Необходимо, чтоб была какая-то ротация кадров и курс на омоложение. Поэтому моя позиция - что нужна замена, в том числе и первого секретаря», - пояснил Петр Алексеенко в радиоэфире и выразил надежду на то, что ЦК компартии поддержит его решение. При этом он напомнил, что ранее курс на омоложение руководящих кадров в КПРФ был обозначен федеральным руководством.

Ставлю +2 и в положительном смысле отмечаю тот факт, что за кресло Петр Васильевич не держится, любыми средствами удержаться во главе обкома не стремится.

+ 3 Марина Гаращенко

Работа председателя областного комитета по здравоохранению и возглавляемого ею ведомства получила лестные оценки со стороны руководства — причем, не только главы администрации Псковской области, но и первых лиц регионального парламента. В целом облздрав справляется с вызовами, обусловленными распространением коронавирусной инфекции. По определению губернатора Михаила Ведерникова, эпидемиологическая ситуация сложная, но предсказуемая и контролируемая.

+ 4 Дмитрий Быстров

Постоянные читатели политобзоров на ПЛН наверняка знают, что главы районов получают от меня в последнее время в основном низкие оценки со знаком минус. Оно и понятно: то у них уголовные дела, то громкие скандалы, то губернатор устроит нагоняй в связи с косяками при реализации нацпроектов... В общем, тяжела и неказиста жизнь муниципальных управленцев.

Однако бывают и исключения. Есть у нас руководители — если уж не круглые отличники, то такие крепкие хорошисты.

Глава Островского района Дмитрий Быстров (на фото слева) — из их числа. Внимательно наблюдаем за тем, что происходит в этом муниципальном образовании — и чего ни коснись, начиная ремонтом уникальных цепных мостов и дорог и заканчивая прохождением отопительного сезона, всё там в порядке. Приятно, что тут еще скажешь.

+ 5 Андрей Турчак и Александр Козловский

Президент России Владимир Путин наградил первого заместителя председателя Совета Федерации, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака орденом Александра Невского. Так оценен его вклад «в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную общественную деятельность».

Отмечу, что в октябре Андрей Турчак побывал в Псковской области, дал эксклюзивное интервью ПЛН и в нем объявил о намерении участвовать в выборах в областное Собрание депутатов в следующем году.

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Помимо прочего, в ходе беседы сенатор-единоросс дал высокую оценку своему коллеге — депутату Госдумы от Псковской области, секретарю регионального отделения ЕР Александру Козловскому, который, кстати, вошел в премиум-список кандидатов от партии на парламентских выборах-2021.

По мнению политологов, вошедшие в список депутаты относятся к категории safe seat: партия предполагает, что они, скорее всего, пойдут на выборы в своих округах и с высокой долей вероятности подтвердят свой мандат. То есть это первый этап отбора, через который прошли самые явные сильные кандидаты.

Это был традиционный рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем в конце недели.

Господин Рейтингомер