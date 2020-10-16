Общество

Андрей Турчак о долге чести, отношениях с губернатором и планах на 2021 год

В минувшую среду в Псковской области побывал экс-губернатор, ныне первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Псковской Ленте Новостей удалось взять у сенатора эксклюзивное интервью. Предлагаем вашему вниманию первую часть беседы.

В последний раз с Андреем Турчаком мы виделись в ноябре 2019 года, когда партия «Единая Россия» проводила в столице свой очередной съезд. Казалось бы, всего год прошел – но сколько событий он вместил, как сильно повлиял на нашу жизнь. Речь не только о пандемии COVID-19, но и о многочисленных изменениях в общественно-политической сфере, произошедших в России в 2020-м. Не боясь ошибиться, уже сейчас можно прогнозировать: перемены будут продолжаться, 2021-й также станет непростым и наполненным многочисленными вызовами. Напомним, что в России начинается новый электоральный цикл, в сентябре следующего года пройдут парламентские выборы. Параллельно на Псковщине будут избирать депутатов областного Собрания, которое и представляет в Совете Федерации Андрей Турчак. С формированием нового созыва регионального парламента встает вопрос о пролонгации полномочий сенатора. Каковы его планы? Что он, партийный руководитель, думает о работе регионального отделения «Единой России» во главе с Александром Козловским, для которого завершившаяся в сентябре масштабная избирательная кампания в муниципалитетах стала одним из первых серьезных испытаний в новом качестве? Как складываются отношения сенатора с действующим губернатором Михаилом Ведерниковым? Об этом и многом другом хотелось расспросить Андрея Турчака. Забегая вперед отметим, что он охотно шел на диалог, был в этот ненастный день приветлив и выражал готовность ответить на все интересующие ПЛН вопросы. В одних случаях звучали конкретные и исчерпывающие комментарии, в других – лаконичные фразы, «дипломатические выражения» и аккуратные предположения. Как отреагировал Андрей Турчак на один из вопросов о политике: «Вы меня сегодня часто про будущее спрашиваете, но я же не оракул, чтобы это будущее предсказывать». А начали мы разговор, естественно, с центральных тем этого дня, когда в области находилась министр культуры Ольга Любимова и всё внимание было приковано к сфере культуры.

Под Покровкой

Первый пункт программы поездки — возложение цветов к памятнику Савве Ямщикову у Покровской башни. Монумент открыли всего неделю назад, 8 октября, когда легендарному художнику-реставратору и историку искусства исполнилось бы 82 года.

- Я очень хотел оказаться здесь 8 октября, в день рождения Саввы - рассказал Андрей Турчак. - Но, к сожалению, график не позволил. Я уже говорил, на открытии шатра Покровской башни, что в 2009 году, когда мы стали с ним достаточно тесно общаться, в конце одной из первых официальных встреч он еще раз обозначил проблему, что почти 20 лет башня стоит без покрытия. И такую фразу он мне сказал: «Андрей, я тебе точно говорю: восстановишь шатер — начнет восстанавливаться Псковская область». И это был первый объект культурного наследия, которому мы уделили внимание тогда — восстановили шатер. К сожалению, Савва через очень короткий промежуток времени ушел от нас. Для меня установка памятника — это, не побоюсь слова, долг чести, памяти Савве. И мы с Игорем Гаврюшкиным, с фондом, который он возглавляет, по сути, собрали эти деньги. Это народный памятник. Кто сколько мог собирал, проводили благотворительные аукционы картин. И Михаилу Юрьевичу (Ведерникову, губернатору Псковской области — А. С.) тоже хотелось бы сказать отдельное спасибо за выбор места, за помощь в благоустройстве и установке памятника. Так что, это такое общее дело. Дань памяти Савве. Постараюсь еще посмотреть музей друзей Саввы Ямщикова, который 8 октября в Пушкинских Горах открылся.

- Слезы у вас на глазах. Тяжело говорить даже сейчас?

- Думаю, это слезы связаны с погодой. Но Савва, действительно, уникальный человек. Сколько он сделал для Псковской области, кажется, ни один хранитель наследия, при всем уважении к новейшей российской истории, не сделал для Пскова. Мы сейчас не говорим про Скобельцына, про архитекторов и археологов, которые работали в советские годы здесь. Если взять новейший период истории — сколько он дрался, просто дрался с руководством министерства культуры в то время — я думаю, ни один человек на его месте не выдержал бы этого.

- Напомнили вы про слова Саввы Васильевича: мол, восстановишь шатер — начнет восстанавливаться Псковская область. Сейчас, когда приезжаете в регион, отмечаете преображение?

- Я думаю, что это должны отмечать - и отмечают - гости Пскова, которые приезжают в Псков и Псковскую область. Понятно, что в условиях пандемии туристический поток несколько сократился. Но это с одной стороны. С другой стороны, это, наоборот, позволило дать толчок развитию внутреннего туризма. И у меня столько знакомых в Москве и Петербурге — этим летом Псковская область у них была топ. Топ №1 для поездок, с точки зрения рекреационного отдыха и отдыха культурно-познавательного! – не скрывает радости Андрей Турчак. - Многие отмечают, что памятники Пскова продолжают восстанавливаться. И то, что мы видим на объекте (а мы уже переместились на объект культурного наследия федерального значения «Ансамбль крепостных сооружений Окольного города: Варлаамовский угол» - А. С.) - понятно, что старт был дан несколько лет назад. Здорово, что удалось. Башни производят впечатление.

Замечу, что, говоря о памятниках культуры и видах Пскова Андрей Турчак то и дело восклицал: мол, красота какая... Или — «Круто!» И тут же - про то, чего Пскову пока не достает, по его мнению.

- Моста не хватает. Знаю, что псковичи активно обсуждают эту тему, проводились общественные слушания. Я уверен, что этот проект будет реализован, чтобы замкнуть это туристическое кольцо, с учетом набережной. Думаю, это будет хороший новый туристический маршрут.

Митрополит Тихон

Вне всяких сомнений, большой интерес у гостей Пскова будут вызывать и отреставрированные Палаты Постникова. В среду здесь открыли выставку современного церковного искусства.

- Для меня было важно посмотреть и сам объект после окончания работ, - рассказывает Андрей Турчак. - Когда объект культурного наследия реставрируется, а потом стоит закрытым и в нем нет жизни, — это никуда не годится. Здесь сразу после открытия разместили такую выставку. Представлены работы достаточно молодых ребят - это говорит о том, что у нашей псковской школы иконописи есть будущее.

Выставку готовили на протяжении трех лет, открыл ее Спасо-Преображенский монастырь по инициативе и благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона.

- То, что он заступил на псковскую кафедру, - это, по сути, возвращение к родным истокам, - с теплотой в голосе говорит о митрополите Андрей Турчак. - И кто, как не он, должен был эту кафедру возглавить?! То, что сделано за последние годы — это огромный задел и для епархии, и для Псковской области. Это и привлечение бюджетных средств на реставрацию и реконструкцию памятников церковного зодчества, проект парка («Россия-моя история»), который будет реализован — всё это вклад не только в духовное развитие нашего региона, но и в повышение туристической привлекательности. Есть много других проектов, которые он реализует. Так что, можно только порадоваться за Псковскую область. Мы с ним знакомы давно. Я так говорю: старый друг лучше новых двух. Он – простой, доступный, добрый, душевный человек. Как отец родной.

В открытой после реконструкции Псковской областной универсальной научной библиотеке Андрей Турчак «протестировал» пианино. Пока вереница журналистов и сотрудников пресс-служб поднималась на второй этаж, политик решил не терять времени и немного помузицировал.

Андрей Турчак и псковская земля

В последнее время приезды Андрея Турчака в Псковскую область связаны в основном либо с темами культуры, либо с вопросами веры. При этом они достаточно нечасты и не публичны. Говорю об этом экс-губернатору – и он тут же ловит меня на противоречии:

- Если они не публичны, то откуда вы о них знаете?

Объясняю, что имею в виду: фото и видео, сделанные во время очередного приезда, появляются на странице политика в соцсетях, но ведь - никаких анонсов, никаких встреч с журналистами, и в СМИ эти приезды не представлены.

- Но это же личное, - поясняет мой собеседник. - Я же никогда это не выпячивал. Считаю, что это просто неправильно. Просто не получается так часто приезжать - в силу моего графика в Совете Федерации и в «Единой России». Но как только появляется возможность... Я всегда говорил, что имею возможность в нашем регионе заряжаться. И я, когда приезжаю с частными поездками, просто морально восстанавливаюсь. Вот и всё. Использую это как зарядное устройство.

- А планов активнее участвовать в общественно-политической жизни Псковской области нет? У нас же выборный 2021 год — есть различные предположения, версии...

- А какие предположения? Я планирую выдвигаться в Псковское областное Собрание депутатов, на выборы.

- По партийному списку?

- Мы это решение еще примем, - тут Андрей Турчак едва заметно улыбнулся. - До выдвижения у нас еще достаточно времени. Плюс у нас существует процедура предварительного голосования, которую необходимо пройти.

- Консультации уже были с губернатором и местными единороссами?

- Мы не закончили еще этот политический год. Только что прошел единый день голосования. Знаю, что Александр Алексеевич Котов (председатель областного Собрания депутатов, замсекретаря регионального отделения «Единой России» - А. С.) свое заявление по этому поводу сделал — он заявил о поддержке моей кандидатуры. Я рассчитываю на поддержку не только депутатов в областном Собрании, но и своих коллег-однопартийцев, жителей Псковской области. Я планирую выдвигаться на выборы.

Естественно, в продолжение разговора я не мог не спросить собеседника о его планах на более далекую перспективу. Как известно, российский политический класс вступает в 2020-е с их новым электоральным циклом и возможным «транзитом власти». В последнее время об этом много говорят, политологи обозначают различные версии развития событий, гадают, какое влияние на российскую политику могут оказать события в Белоруссии, Хабаровске и др. По словам Андрея Турчака, никаких планов относительно далеких 2020-х он не строит.

- Я могу вам сказать, что планы секретаря Генерального совета «Единой России» могут сейчас быть только одни — это результат на выборах в 21 году, - очень серьезно говорит Андрей Турчак. - В первую очередь, это касается федеральной кампании. Задачу, которая перед нами стоит, я озвучил — мы от нее не отказываемся. Это конституционное большинство в следующем созыве Государственной думы. Для этого нам надо получить 301 мандат. А лучше — больше. Чтобы это конституционное большинство было устойчивым. Соответственно, чтобы такой результат получить, мы сейчас не должны думать о перспективах 24-го или какого-то другого года — мы должны пахать каждый на своем участке работы. Каждый наш коллега-однопартиец. Поэтому все мои планы сейчас сосредоточены вокруг кампании сентября 21 года. Других планов у меня нет, - заключил Андрей Турчак. А когда я стал напоминать, что политологи неизменно включают его в число ведущих российских политиков и рассуждают о перспективах, то он с улыбкой ответил, что к подобным рейтингам, как и прежде, относится с иронией.

Театр «в коротких штанишках»

Одна из центральных тем визита — вопрос объединения Псковского театра драмы и петербургского Александринского театра. Псковская Лента Новостей не раз подробно писала об этой идее и давала слово представителям культурной общественности. Напомним, о том, что Псковский академический театр драмы может получить федеральный статус стало известно в прошлом году. В июне 2019-го художественный руководитель драмтеатра имени А. С. Пушкина, режиссер Дмитрий Месхиев попросил губернатора поддержать эту идею. По его словам, идею объединения со столичным театром поддержала труппа Псковского драмтеатра. Андрей Турчак не видит в этой истории ни одного минуса. Сохраняя свою автономность, театр вливается в Александринку и получает возможность жить по смете на федеральные учреждения культуры — это другая зарплата труппы и вспомогательного персонала, другой бюджет на постановки и на гастроли, перечисляет плюсы Андрей Турчак. Он выступал не просто сторонником этой идеи, но и активно способствовал реализации проекта, был одним из «движителей» этого процесса. Хотя он сам с этим определением не согласен.

- Я лавры «движителя» этого процесса себе забирать не хочу, - улыбается Андрей Турчак. - Потому что «движители» этого процесса — во-первых, труппа Псковского академического театра, а, во-вторых, объективная реальность. Театр давно «вышел из штанишек» регионального провинциального театра.

Тут же Андрей Турчак приводит ряд аргументов — начиная с номинирования спектаклей псковского театра на престижную национальную премию «Золотая маска» и заканчивая запросом, существующим у театралов соседних государств (прежде всего, Латвии и Эстонии) на русский драматический классический театр — по его мнению, у псковичей есть потенциал, чтобы удовлетворить этот запрос. Под эгидой нового объединения сделать это будет проще. Всё это и послужило основанием для принятия решения о слиянии.

- Неужели и трудностей никаких не было?

- На определенном этапе, мягко говоря, была не четко сформулирована позиция Союза театральных деятелей России, - очень дипломатично напоминает об известной истории Андрей Турчак. - Я знаю, что труппа обратилась к Александру Александровичу Калягину. И отдаю должное мудрому решению о поддержке, которое председатель Союза театральных деятелей принял. Поскольку инициатива исходила от двух коллективов (и Псков в этом заинтересован, и Александринка в этом заинтересована) — это возможность обмениваться постановками, это возможность гастрольной деятельности для Александринки у нас, а для нас — в Санкт-Петербурге, в Москве, по стране. Самое главное решение, которое было принято, - это сохранение автономии Народного дома имени Пушкина. И Валерий Фокин, художественный руководитель Александринки, это прекрасно понимает, потому что есть псковская школа актерского мастерства, и эту школу, безусловно, надо сохранить. Поэтому опасения и суждения, которые звучат в интернет-СМИ и на разных форумах, они будут развенчаны реальной работой театра. Я уверен, что в следующем году мы увидим другой Народный дом имени Пушкина. И потом — на меня же выходят актеры — они реально благодарны и Министерству культуры за это решение, и администрации Псковской области, потому что губернатор одним из первых поддержал это объединение. Это же вопрос передачи имущества с регионального на федеральный уровень. С одной стороны, для региона уйдут расходы, связанные с эксплуатацией, с содержанием. С другой стороны, часть имущественного комплекса Псковской области будет отдана в федеральную казну. Михаил Юрьевич, понимая стратегию развития театра, поддержал это решение — и я ему за это очень благодарен.

Губернатор Ведерников

Не раз и не два за время нашего «интервью на ногах» Андрей Турчак говорил о взаимодействии с действующим главой региона Михаилом Ведерниковым. И неизменно высказывался в том смысле, что «находимся в тесном контакте» и «работаем вместе» (в том числе в федеральных министерствах при бюджетных корректировках - особенно это важно сейчас, в непростой социально-экономической ситуации, связанной, в первую очередь, с пандемией коронавируса: финансирование сокращается и приходится бороться за каждую строчку бюджета). При этом наблюдатели ищут какие-то приметы того, что не всё в этих отношениях гладко. Они обращают внимание на то, что встречи (по крайней мере, освещаемые в СМИ) нечасты, а некоторые проекты, начатые при Турчаке, свергнуты — скажем, в той самой сфере культуры: нет теперь ни довлатовского фестиваля «Заповедник», ни полюбившегося любителям классической музыки «Крещендо».

- Не обидно? - спрашиваю Андрея Турчака.

- Да нет такого понятия «обидно», «не обидно», - отвечает он, и по всему видно, что тщательно взвешивает каждое слово. - Есть решение, которое принимает власть с точки зрения развития туристического потока. Было принято решение часть фестивалей свергнуть, а другие фестивали - поддерживать. В ином формате обрел новую жизнь летний Пушкинский фестиваль поэзии, сохранен театральный фестиваль. Мне кажется, в данном случае важно, чтобы не возникало пустот.

- Стало быть, это додумывают за вас, что вы можете испытывать какие-то негативные...

- Да нет у меня никаких негативных, - сдержанно и очень твердо говорит Турчак (заметно, что он предпочел бы не развивать эту тему). - Нет почвы для этого негатива. Был период — мы проводили фестивали. Может быть, концепция комитета по культуре как-то поменялась, губернаторская концепция. Губернатору виднее в этой части, поэтому сложно что-то комментировать. А по поводу «Крещендо» - я уверен, что фестиваль вернется в Псков. По крайней мере, мы с Денисом Мацуевым (известный российский пианист, организатор фестиваля «Крещендо» — А. С.) в последний раз эту тему обсуждали в самом начале пандемии. Договорились, что пройдем этот непростой период, посмотрим — и будем говорить о возвращении фестиваля.

- В целом в ваших отношениях с губернатором — никаких подводных камней, ничего такого, что присутствует, но не выносится в публичную плоскость? – делаю «контрольный выстрел».

- Он мой товарищ, и этим всё сказано. Всё, что обсуждается - домыслы и прочее - давайте оставим комментаторам. У нас нормальные отношения — и человеческие, и рабочие. По многим вопросам, связанным с федеральным центром, мы работаем вместе. Я как помогал Псковской области, так и продолжаю помогать. Всё в порядке, - говорит Андрей Турчак и всем своим видом демонстрирует, что «тема закрыта».

Беседовал Александр Савенко