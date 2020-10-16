Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как выбрать домашнего питомца
Игорь Иванов о планах по развитию санаториев
Неправильная лаборатория
Телефон прямого эфира 56-73-72
Псковский студент задержан за распространение наркотиков
Цифровая пятилетка в Псковской области
Бизнес-ланч по-псковски лучшие рестораны, бары и кафе
Безопасность граждан Спроси и узнай
НУЖНЫЕ ЛЮДИ
Великие Луки Продавец отразила нападение мужчины с вилами
«Анжинерная конструкция» спасение цепных мостов в Острове
спастись от косолапого
Профессия мечты в Пскове
Драйвер для агрария
Инвестиции в период COVID-19
 
 
 
ещё Общество 16.10.2020 09:084 Спальная набережная 16.10.2020 18:300 Андрей Турчак о долге чести, отношениях с губернатором и планах на 2021 год 16.10.2020 18:230 Минздрав зарегистрировал предельные цены на лекарства от коронавируса 16.10.2020 18:140 С 19 октября во всех школах Пскова откроют дежурные классы 16.10.2020 18:131 Псковским школьникам запретили посещать торговые центры без взрослых 16.10.2020 18:040 Псковский психолог рассказала о мотивах вандалов
 
 
 
Самое популярное 14.10.2020 12:0716 Андрей Турчак планирует принять участие в выборах в Псковское областное Собрание 15.10.2020 19:478 Учащиеся школ Пскова уйдут на досрочные каникулы с 19 октября 13.10.2020 00:2011 Еще 64 человека заразились коронавирусом в Псковской области за сутки 14.10.2020 20:229 Новый очаг коронавирусной инфекции выявлен в Псковской области 15.10.2020 10:446 Юрий Лоза намерен подать в суд на псковичку и Первый канал
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Андрей Турчак о долге чести, отношениях с губернатором и планах на 2021 год

16.10.2020 18:30|ПсковКомментариев: 0

В минувшую среду в Псковской области побывал экс-губернатор, ныне первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Псковской Ленте Новостей удалось взять у сенатора эксклюзивное интервью. Предлагаем вашему вниманию первую часть беседы.

В последний раз с Андреем Турчаком мы виделись в ноябре 2019 года, когда партия «Единая Россия» проводила в столице свой очередной съезд. Казалось бы, всего год прошел – но сколько событий он вместил, как сильно повлиял на нашу жизнь. Речь не только о пандемии COVID-19, но и о многочисленных изменениях в общественно-политической сфере, произошедших в России в 2020-м. Не боясь ошибиться, уже сейчас можно прогнозировать: перемены будут продолжаться, 2021-й также станет непростым и наполненным многочисленными вызовами. Напомним, что в России начинается новый электоральный цикл, в сентябре следующего года пройдут парламентские выборы. Параллельно на Псковщине будут избирать депутатов областного Собрания, которое и представляет в Совете Федерации Андрей Турчак. С формированием нового созыва регионального парламента встает вопрос о пролонгации полномочий сенатора. Каковы его планы? Что он, партийный руководитель, думает о работе регионального отделения «Единой России» во главе с Александром Козловским, для которого завершившаяся в сентябре масштабная избирательная кампания в муниципалитетах стала одним из первых серьезных испытаний в новом качестве? Как складываются отношения сенатора с действующим губернатором Михаилом Ведерниковым? Об этом и многом другом хотелось расспросить Андрея Турчака. Забегая вперед отметим, что он охотно шел на диалог, был в этот ненастный день приветлив и выражал готовность ответить на все интересующие ПЛН вопросы. В одних случаях звучали конкретные и исчерпывающие комментарии, в других – лаконичные фразы, «дипломатические выражения» и аккуратные предположения. Как отреагировал Андрей Турчак на один из вопросов о политике: «Вы меня сегодня часто про будущее спрашиваете, но я же не оракул, чтобы это будущее предсказывать». А начали мы разговор, естественно, с центральных тем этого дня, когда в области находилась министр культуры Ольга Любимова и всё внимание было приковано к сфере культуры.

Под Покровкой

Первый пункт программы поездки — возложение цветов к памятнику Савве Ямщикову у Покровской башни. Монумент открыли всего неделю назад, 8 октября, когда легендарному художнику-реставратору и историку искусства исполнилось бы 82 года.

- Я очень хотел оказаться здесь 8 октября, в день рождения Саввы - рассказал Андрей Турчак. - Но, к сожалению, график не позволил. Я уже говорил, на открытии шатра Покровской башни, что в 2009 году, когда мы стали с ним достаточно тесно общаться, в конце одной из первых официальных встреч он еще раз обозначил проблему, что почти 20 лет башня стоит без покрытия. И такую фразу он мне сказал: «Андрей, я тебе точно говорю: восстановишь шатер — начнет восстанавливаться Псковская область». И это был первый объект культурного наследия, которому мы уделили внимание тогда — восстановили шатер. К сожалению, Савва через очень короткий промежуток времени ушел от нас. Для меня установка памятника — это, не побоюсь слова, долг чести, памяти Савве. И мы с Игорем Гаврюшкиным, с фондом, который он возглавляет, по сути, собрали эти деньги. Это народный памятник. Кто сколько мог собирал, проводили благотворительные аукционы картин. И Михаилу Юрьевичу (Ведерникову, губернатору Псковской области — А. С.) тоже хотелось бы сказать отдельное спасибо за выбор места, за помощь в благоустройстве и установке памятника. Так что, это такое общее дело. Дань памяти Савве. Постараюсь еще посмотреть музей друзей Саввы Ямщикова, который 8 октября в Пушкинских Горах открылся.

- Слезы у вас на глазах. Тяжело говорить даже сейчас?

- Думаю, это слезы связаны с погодой. Но Савва, действительно, уникальный человек. Сколько он сделал для Псковской области, кажется, ни один хранитель наследия, при всем уважении к новейшей российской истории, не сделал для Пскова. Мы сейчас не говорим про Скобельцына, про архитекторов и археологов, которые работали в советские годы здесь. Если взять новейший период истории — сколько он дрался, просто дрался с руководством министерства культуры в то время — я думаю, ни один человек на его месте не выдержал бы этого.

- Напомнили вы про слова Саввы Васильевича: мол, восстановишь шатер — начнет восстанавливаться Псковская область. Сейчас, когда приезжаете в регион, отмечаете преображение?

- Я думаю, что это должны отмечать - и отмечают - гости Пскова, которые приезжают в Псков и Псковскую область. Понятно, что в условиях пандемии туристический поток несколько сократился. Но это с одной стороны. С другой стороны, это, наоборот, позволило дать толчок развитию внутреннего туризма. И у меня столько знакомых в Москве и Петербурге — этим летом Псковская область у них была топ. Топ №1 для поездок, с точки зрения рекреационного отдыха и отдыха культурно-познавательного! – не скрывает радости Андрей Турчак. - Многие отмечают, что памятники Пскова продолжают восстанавливаться. И то, что мы видим на объекте (а мы уже переместились на объект культурного наследия федерального значения «Ансамбль крепостных сооружений Окольного города: Варлаамовский угол» - А. С.) - понятно, что старт был дан несколько лет назад. Здорово, что удалось. Башни производят впечатление.

Замечу, что, говоря о памятниках культуры и видах Пскова Андрей Турчак то и дело восклицал: мол, красота какая... Или — «Круто!» И тут же - про то, чего Пскову пока не достает, по его мнению.

- Моста не хватает. Знаю, что псковичи активно обсуждают эту тему, проводились общественные слушания. Я уверен, что этот проект будет реализован, чтобы замкнуть это туристическое кольцо, с учетом набережной. Думаю, это будет хороший новый туристический маршрут.

Митрополит Тихон

Вне всяких сомнений, большой интерес у гостей Пскова будут вызывать и отреставрированные Палаты Постникова. В среду здесь открыли выставку современного церковного искусства.

- Для меня было важно посмотреть и сам объект после окончания работ, - рассказывает Андрей Турчак. - Когда объект культурного наследия реставрируется, а потом стоит закрытым и в нем нет жизни, — это никуда не годится. Здесь сразу после открытия разместили такую выставку. Представлены работы достаточно молодых ребят - это говорит о том, что у нашей псковской школы иконописи есть будущее.

Выставку готовили на протяжении трех лет, открыл ее Спасо-Преображенский монастырь по инициативе и благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона.

- То, что он заступил на псковскую кафедру, - это, по сути, возвращение к родным истокам, - с теплотой в голосе говорит о митрополите Андрей Турчак. - И кто, как не он, должен был эту кафедру возглавить?! То, что сделано за последние годы — это огромный задел и для епархии, и для Псковской области. Это и привлечение бюджетных средств на реставрацию и реконструкцию памятников церковного зодчества, проект парка («Россия-моя история»), который будет реализован — всё это вклад не только в духовное развитие нашего региона, но и в повышение туристической привлекательности. Есть много других проектов, которые он реализует. Так что, можно только порадоваться за Псковскую область. Мы с ним знакомы давно. Я так говорю: старый друг лучше новых двух. Он – простой, доступный, добрый, душевный человек. Как отец родной.

В открытой после реконструкции Псковской областной универсальной научной библиотеке Андрей Турчак «протестировал» пианино. Пока вереница журналистов и сотрудников пресс-служб поднималась на второй этаж, политик решил не терять времени и немного помузицировал.

Андрей Турчак и псковская земля

В последнее время приезды Андрея Турчака в Псковскую область связаны в основном либо с темами культуры, либо с вопросами веры. При этом они достаточно нечасты и не публичны. Говорю об этом экс-губернатору – и он тут же ловит меня на противоречии:

- Если они не публичны, то откуда вы о них знаете?

Объясняю, что имею в виду: фото и видео, сделанные во время очередного приезда, появляются на странице политика в соцсетях, но ведь - никаких анонсов, никаких встреч с журналистами, и в СМИ эти приезды не представлены.

- Но это же личное, - поясняет мой собеседник. - Я же никогда это не выпячивал. Считаю, что это просто неправильно. Просто не получается так часто приезжать - в силу моего графика в Совете Федерации и в «Единой России». Но как только появляется возможность... Я всегда говорил, что имею возможность в нашем регионе заряжаться. И я, когда приезжаю с частными поездками, просто морально восстанавливаюсь. Вот и всё. Использую это как зарядное устройство.

- А планов активнее участвовать в общественно-политической жизни Псковской области нет? У нас же выборный 2021 год — есть различные предположения, версии...

- А какие предположения? Я планирую выдвигаться в Псковское областное Собрание депутатов, на выборы.

- По партийному списку?

- Мы это решение еще примем, - тут Андрей Турчак едва заметно улыбнулся. - До выдвижения у нас еще достаточно времени. Плюс у нас существует процедура предварительного голосования, которую необходимо пройти.

- Консультации уже были с губернатором и местными единороссами?

- Мы не закончили еще этот политический год. Только что прошел единый день голосования. Знаю, что Александр Алексеевич Котов (председатель областного Собрания депутатов, замсекретаря регионального отделения «Единой России» - А. С.) свое заявление по этому поводу сделал — он заявил о поддержке моей кандидатуры. Я рассчитываю на поддержку не только депутатов в областном Собрании, но и своих коллег-однопартийцев, жителей Псковской области. Я планирую выдвигаться на выборы.

Естественно, в продолжение разговора я не мог не спросить собеседника о его планах на более далекую перспективу. Как известно, российский политический класс вступает в 2020-е с их новым электоральным циклом и возможным «транзитом власти». В последнее время об этом много говорят, политологи обозначают различные версии развития событий, гадают, какое влияние на российскую политику могут оказать события в Белоруссии, Хабаровске и др. По словам Андрея Турчака, никаких планов относительно далеких 2020-х он не строит.

- Я могу вам сказать, что планы секретаря Генерального совета «Единой России» могут сейчас быть только одни — это результат на выборах в 21 году, - очень серьезно говорит Андрей Турчак. - В первую очередь, это касается федеральной кампании. Задачу, которая перед нами стоит, я озвучил — мы от нее не отказываемся. Это конституционное большинство в следующем созыве Государственной думы. Для этого нам надо получить 301 мандат. А лучше — больше. Чтобы это конституционное большинство было устойчивым. Соответственно, чтобы такой результат получить, мы сейчас не должны думать о перспективах 24-го или какого-то другого года — мы должны пахать каждый на своем участке работы. Каждый наш коллега-однопартиец. Поэтому все мои планы сейчас сосредоточены вокруг кампании сентября 21 года. Других планов у меня нет, - заключил Андрей Турчак. А когда я стал напоминать, что политологи неизменно включают его в число ведущих российских политиков и рассуждают о перспективах, то он с улыбкой ответил, что к подобным рейтингам, как и прежде, относится с иронией.

Театр «в коротких штанишках»

Одна из центральных тем визита — вопрос объединения Псковского театра драмы и петербургского Александринского театра. Псковская Лента Новостей не раз подробно писала об этой идее и давала слово представителям культурной общественности. Напомним, о том, что Псковский академический театр драмы может получить федеральный статус стало известно в прошлом году. В июне 2019-го художественный руководитель драмтеатра имени А. С. Пушкина, режиссер Дмитрий Месхиев попросил губернатора поддержать эту идею. По его словам, идею объединения со столичным театром поддержала труппа Псковского драмтеатра. Андрей Турчак не видит в этой истории ни одного минуса. Сохраняя свою автономность, театр вливается в Александринку и получает возможность жить по смете на федеральные учреждения культуры — это другая зарплата труппы и вспомогательного персонала, другой бюджет на постановки и на гастроли, перечисляет плюсы Андрей Турчак. Он выступал не просто сторонником этой идеи, но и активно способствовал реализации проекта, был одним из «движителей» этого процесса. Хотя он сам с этим определением не согласен.

- Я лавры «движителя» этого процесса себе забирать не хочу, - улыбается Андрей Турчак. - Потому что «движители» этого процесса — во-первых, труппа Псковского академического театра, а, во-вторых, объективная реальность. Театр давно «вышел из штанишек» регионального провинциального театра.

Тут же Андрей Турчак приводит ряд аргументов — начиная с номинирования спектаклей псковского театра на престижную национальную премию «Золотая маска» и заканчивая запросом, существующим у театралов соседних государств (прежде всего, Латвии и Эстонии) на русский драматический классический театр — по его мнению, у псковичей есть потенциал, чтобы удовлетворить этот запрос. Под эгидой нового объединения сделать это будет проще. Всё это и послужило основанием для принятия решения о слиянии.

- Неужели и трудностей никаких не было?

- На определенном этапе, мягко говоря, была не четко сформулирована позиция Союза театральных деятелей России, - очень дипломатично напоминает об известной истории Андрей Турчак. - Я знаю, что труппа обратилась к Александру Александровичу Калягину. И отдаю должное мудрому решению о поддержке, которое председатель Союза театральных деятелей принял. Поскольку инициатива исходила от двух коллективов (и Псков в этом заинтересован, и Александринка в этом заинтересована) — это возможность обмениваться постановками, это возможность гастрольной деятельности для Александринки у нас, а для нас — в Санкт-Петербурге, в Москве, по стране. Самое главное решение, которое было принято, - это сохранение автономии Народного дома имени Пушкина. И Валерий Фокин, художественный руководитель Александринки, это прекрасно понимает, потому что есть псковская школа актерского мастерства, и эту школу, безусловно, надо сохранить. Поэтому опасения и суждения, которые звучат в интернет-СМИ и на разных форумах, они будут развенчаны реальной работой театра. Я уверен, что в следующем году мы увидим другой Народный дом имени Пушкина. И потом — на меня же выходят актеры — они реально благодарны и Министерству культуры за это решение, и администрации Псковской области, потому что губернатор одним из первых поддержал это объединение. Это же вопрос передачи имущества с регионального на федеральный уровень. С одной стороны, для региона уйдут расходы, связанные с эксплуатацией, с содержанием. С другой стороны, часть имущественного комплекса Псковской области будет отдана в федеральную казну. Михаил Юрьевич, понимая стратегию развития театра, поддержал это решение — и я ему за это очень благодарен.

Губернатор Ведерников

Не раз и не два за время нашего «интервью на ногах» Андрей Турчак говорил о взаимодействии с действующим главой региона Михаилом Ведерниковым. И неизменно высказывался в том смысле, что «находимся в тесном контакте» и «работаем вместе» (в том числе в федеральных министерствах при бюджетных корректировках - особенно это важно сейчас, в непростой социально-экономической ситуации, связанной, в первую очередь, с пандемией коронавируса: финансирование сокращается и приходится бороться за каждую строчку бюджета). При этом наблюдатели ищут какие-то приметы того, что не всё в этих отношениях гладко. Они обращают внимание на то, что встречи (по крайней мере, освещаемые в СМИ) нечасты, а некоторые проекты, начатые при Турчаке, свергнуты — скажем, в той самой сфере культуры: нет теперь ни довлатовского фестиваля «Заповедник», ни полюбившегося любителям классической музыки «Крещендо».

- Не обидно? - спрашиваю Андрея Турчака.

- Да нет такого понятия «обидно», «не обидно», - отвечает он, и по всему видно, что тщательно взвешивает каждое слово. - Есть решение, которое принимает власть с точки зрения развития туристического потока. Было принято решение часть фестивалей свергнуть, а другие фестивали - поддерживать. В ином формате обрел новую жизнь летний Пушкинский фестиваль поэзии, сохранен театральный фестиваль. Мне кажется, в данном случае важно, чтобы не возникало пустот.

- Стало быть, это додумывают за вас, что вы можете испытывать какие-то негативные...

- Да нет у меня никаких негативных, - сдержанно и очень твердо говорит Турчак (заметно, что он предпочел бы не развивать эту тему). - Нет почвы для этого негатива. Был период — мы проводили фестивали. Может быть, концепция комитета по культуре как-то поменялась, губернаторская концепция. Губернатору виднее в этой части, поэтому сложно что-то комментировать. А по поводу «Крещендо» - я уверен, что фестиваль вернется в Псков. По крайней мере, мы с Денисом Мацуевым (известный российский пианист, организатор фестиваля «Крещендо» — А. С.) в последний раз эту тему обсуждали в самом начале пандемии. Договорились, что пройдем этот непростой период, посмотрим — и будем говорить о возвращении фестиваля.

- В целом в ваших отношениях с губернатором — никаких подводных камней, ничего такого, что присутствует, но не выносится в публичную плоскость? – делаю «контрольный выстрел».

- Он мой товарищ, и этим всё сказано. Всё, что обсуждается - домыслы и прочее - давайте оставим комментаторам. У нас нормальные отношения — и человеческие, и рабочие. По многим вопросам, связанным с федеральным центром, мы работаем вместе. Я как помогал Псковской области, так и продолжаю помогать. Всё в порядке, - говорит Андрей Турчак и всем своим видом демонстрирует, что «тема закрыта».

Беседовал Александр Савенко

О выборах в Государственную думу и Псковское областное Собрание депутатов, результатах деятельности депутата-единоросса Александра Козловского, перспективах МСУ и работе экс-главы Пскова Ивана Цецерского в столице, ближайших соратниках Андрея Турчака Александре Борисове и Максиме Жаворонкове, а также о многом другом читайте в ближайшее время во второй части интервью.

 

Теги: #турчак #Единая Россия #псков #культура #политика
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы оцениваете результаты включения псковских памятников в список объектов Всемирного наследия: помогло ли это сохранению нашего наследия?
В опросе приняло участие 214 человек
16.10.2020, 18:330 Татьяна Ааб: Хочется, чтобы дети приходили к новому театру кукол не на 30 минут 16.10.2020, 18:300 Андрей Турчак о долге чести, отношениях с губернатором и планах на 2021 год 16.10.2020, 18:230 Минздрав зарегистрировал предельные цены на лекарства от коронавируса 16.10.2020, 18:140 С 19 октября во всех школах Пскова откроют дежурные классы
16.10.2020, 18:131 Псковским школьникам запретили посещать торговые центры без взрослых 16.10.2020, 18:040 Псковский психолог рассказала о мотивах вандалов 16.10.2020, 17:590 Субботу без дождей обещают жителям Псковской области 16.10.2020, 17:520 Несколько несанкционированных мест складирования отходов ликвидировали в Пскове
16.10.2020, 17:440 Жителей Псковской области бесплатно обучат компетенциями цифровой экономики 16.10.2020, 17:330 Писковские школьники получили дипломы лауреатов стипендии главы Псковского района 16.10.2020, 17:270 «Ковбойскую историю» планируют поставить в Псковском театре кукол 16.10.2020, 17:201 Одетого в черное великолучанина второй год не могут найти полицейские
16.10.2020, 17:120 Сотрудники псковской Кадастровой палаты помогли «Шансу» 16.10.2020, 17:030 Пскович может лишиться свободы за угрозу убийством кочергой 16.10.2020, 17:021 «Акценты» Донецкого: COVID атакует, Турчак баллотируется, Минкульт одобряет 16.10.2020, 16:511 Экс-глава волости в Пустошкинском районе публично извинился за служебный подлог
16.10.2020, 16:481 В Пскове 109 учителей находятся на самоизоляции 16.10.2020, 16:450 Проект реконструкции «Таблетки» в Пскове будет готов до нового года 16.10.2020, 16:410 Число заразившихся коронавирусом школьников в Псковской области возросло до 74 16.10.2020, 16:330 Пробка образовалась на улице Леона Поземского в Пскове из-за перекрытия движения
16.10.2020, 16:310 В комиссариате Псковского района открыта «горячая линия» по призыву в армию 16.10.2020, 16:291 Директор «Псковпассажиравтотранса» прокомментировал инициативу продажи масок в автобусах 16.10.2020, 16:258 Еще 17 туй выкопали неизвестные на территории мемориала «Жидилов Бор» 16.10.2020, 16:200 «Нужные люди»: помогающая зоозащитникам и в домах престарелых Галина Матвеева
16.10.2020, 16:160 Сотрудников Псковавтодора наградили накануне профессионального праздника 16.10.2020, 16:080 Более 100 млн рублей привлекли псковские общественники через грантовые конкурсы 16.10.2020, 16:040 Более 180 тысяч человек привили от гриппа в Псковской области 16.10.2020, 15:596 В Пскове пациентка новой инфекционной больницы самовольно ее покинула
16.10.2020, 15:530 Участницы конкурса «Мисс Псков 2020» приготовили десерт «Павлова» 16.10.2020, 15:493 Более 760 человек проходят лечение от коронавируса в Псковской области 16.10.2020, 15:450 В Пскове предлагают увеличить штат сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних 16.10.2020, 15:402 Показатель заболеваемости COVID-19 в Псковской области превышает среднероссийский
16.10.2020, 15:360 В Псковский театр кукол потянулись будущие мамы 16.10.2020, 15:260 Коронавирусом в Псковской области инфицирован каждый тысячный школьник 16.10.2020, 15:230 Корпус новой инфекционной больницы в Пскове заполнен пациентами на 100% 16.10.2020, 15:1818 Транспортные услуги псковичам без масок не будут оказываться с 17 октября
16.10.2020, 15:150 В Псковском театре кукол объяснили, почему артисты не взяли у детей цветы 16.10.2020, 15:120 Интерактив: Лжеэлектрики или наводчики? 16.10.2020, 15:064 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Об уголовнице, ставшей членом Академии художеств 16.10.2020, 14:554 Как не нужно подвозить детей в школу (наглядно, с картинками)
16.10.2020, 14:540 Невельский санаторий «Голубые озера» приглашает на Новый год 16.10.2020, 14:380 Прокуратура отреагировала на публикацию читателя ПЛН о пандусе в пыталовской больнице 16.10.2020, 14:340 Треть нового бизнеса в России рекламируется только в интернете 16.10.2020, 14:320 «Подстрочник» с Татьяной Ааб и Александром Заболотным. ВИДЕО
16.10.2020, 14:310 В Псковской области наблюдается рост преступности 16.10.2020, 14:131 Александр Голышев: Нельзя играть в регби на святом месте и жарить шашлыки на Вечном огне 16.10.2020, 14:120 Пять жителей Псковской области стали победителями «Диктанта Победы» 16.10.2020, 13:570 Чемпионат по тактической стрельбе на кубок губернатора стартовал в Псковской области
16.10.2020, 13:530 Александр Заболотный: В моей голове нет деления спектаклей на детские и взрослые 16.10.2020, 13:380 Безработный великолучанин обокрал пенсионерку 16.10.2020, 13:253 Что делать с памятниками-руинами в Пскове? 16.10.2020, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Татьяной Ааб и Александром Заболотным
16.10.2020, 12:561 Псковский студент задержан за распространение наркотиков 16.10.2020, 12:363 ПЛН-ТВ: Что делать на месте рынка на Четырех углах? 16.10.2020, 12:240 Детский спектакль «По щучьему велению» покажут в Пскове 17 октября 16.10.2020, 12:120 В Великолукском районе автомобиль врезался в трактор на встречной полосе
16.10.2020, 12:070 Памятный знак на месте боев Красной Армии с войсками Германии отреставрировали под Псковом 16.10.2020, 11:550 Видеонаблюдение для малого и среднего бизнеса: быстро, под ключ и бесплатно на 30 дней 16.10.2020, 11:481 Росгвардейцы задержали укравшую еду великолучанку 16.10.2020, 11:440 Псковским работодателям напомнили о штрафах за отсутствие графиков отпусков
16.10.2020, 11:374 Псковские археологи рассказали о нападении «инопланетянина» 16.10.2020, 11:240 Кантата «Кармина Бурана» прозвучит в Пскове 17 октября 16.10.2020, 11:220 Денис Матвеев рассказал, как меняет жизнь псковичей нацпроект «Цифровая экономика» 16.10.2020, 11:211 В Пскове состоялась приемка «улицы Победы»
16.10.2020, 11:090 Юные псковичи узнали о «курином боге» и «вывернутых наизнанку животных» 16.10.2020, 11:030 В России утвердили единые требования к переработке мусора 16.10.2020, 10:560 «Не умею валять дурака»: новая выставка откроется в Пскове 22 октября 16.10.2020, 10:525 Большие каникулы
16.10.2020, 10:480 «Подстрочник»: О жизни Псковского театра кукол и перспективах его переезда 16.10.2020, 10:444 75 новых случаев коронавируса выявлено в Псковской области за сутки 16.10.2020, 10:363 Прокурор Псковской области потребовал разобраться с устаревшими ядохимикатами 16.10.2020, 10:280 Геральдический совет России зарегистрировал эмблему Полистовского заповедника
16.10.2020, 10:260 В Острове решают проблемы с уличным освещением 16.10.2020, 10:230 Второй этап акции «Сообщи, где торгуют смертью!» стартует в Псковской области 19 октября 16.10.2020, 10:160 Пять кандидатов выдвинулись на выборы главы Великолукского района 16.10.2020, 10:001 Пустые ямки
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.