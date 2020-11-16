Политика

Адвокат Вячеслав Плахотнюк: Твиттеру зададут дрозда

С одной стороны, если услуги оказываются российским гражданам на территории России, то в отношении таких услуг должны действовать российские законы, а не правила и процедуры соответствующих компаний сервисов, таких как YouTube, Facebook или Twitter. Работаете в России - живите, как в России.

И в этом смысле предложенные 19 ноября 2020 года думской командой Александра Хинштейна и сенатором Алексеем Пушковым изменения в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» вполне соответствует принципу суверенитета и верховенства российской Конституции и ее законов. Генеральная прокуратура и Роскомнадзор получат новые полномочия по блокировкам и применению других санкций, если сочтут, что иностранные сервисы и ресурсы нарушают или ограничивают конституционные права и свободы россиян. Эти организации будут решать, что и как YouTube, Facebook или Twitter могут делать в России.

С переходом на «удаленку» и «дистанционку» электоральное значение социальных сетей и новостных сервисов возрастает. При этом уже несколько лет доверие к телевизионным СМИ, как к надежному источнику информации, падает и эту тенденцию не остановить, как не остановить естественный процесс смены поколений.

Разумеется, депутаты и сенаторы думают больше не о всеобщей справедливости, а о собственных электоральных перспективах. 2021 год - год выборов в Государственную Думу. С этим связан еще один законопроект, который был внесен днем ранее - о поправках в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме Российской Федерации» и в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Заявленный смысл поправок - в наделении ЦИК России возможностями пресекать незаконную агитационную деятельность в сети «интернет», в усилении контроля за предвыборной агитацией вообще. Нет сомнения, что оба законопроекта будут приняты без особого общественного обсуждения.

С другой стороны, регулирование предвыборной агитации, как специального вида информации, введение всяческих ограничений и механизмов контроля не только удорожает выборы с точки зрения затрат на администрирование процесса, но и загоняет в «тень» и сам процесс, и источники его финансирования. Суды и избирательные комиссии в период выборов завалены жалобами на разных оттенков монохромный PR - черный, серый, белый.

Имеет смысл сохранить запрет на иностранные деньги и на участие в агитации «иностранных агентов», а гражданам России разрешить высказываться, как и в какой форме им заблагорассудиться, если только такие высказывания не содержат в себе уголовно наказуемого состава (например, клеветы или призывов к насилию). Пусть скажет каждый, кому есть что сказать. Кстати, в США, например, нет никакого ограничения по размерам избирательных фондов, никакого запрета на участие в агитации любого гражданина по его личной инициативе, никаких «дней тишины» и запретов на агитацию в день голосования. Такой радикально свободный подход вряд ли может быть воспринят российской правовой системой, но истина где-то посредине.

Время листовок, митингов и газет безвозвратно уходит. И агитация, и голосование, и ход выборов, и подведение итогов, и даже, возможно вручение мандатов и инаугурация будут в «онлайне». Кто будет владеть интернетом, тот и получит власть в «офлайне».

Вячеслав Плахотнюк