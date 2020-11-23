Политика

Досрочное голосование началось в трех районах Псковской области

Досрочное голосование началось в Великолукском, Себежском и Печорском районах Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области, с сегодняшнего дня, 25 ноября, досрочно на выборах можно проголосовать в территориальных избирательных комиссиях данных районов, а с 2 по 5 декабря (до 14.00) - в участковых избирательных комиссиях.



Основной день выборов — 6 декабря. Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00. Голосование будет проводиться только в участковых избирательных комиссиях и на дому, по заявлениям избирателей.



Напомним, в Псковской области проходят:

досрочные выборы главы Великолукского района,

выборы депутатов сельского поселения «Себежское» третьего созыва,

дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов Печорского района шестого созыва

повторные выборы депутатов Собрания депутатов городского поселения «Печоры» второго созыва.

В голосовании смогут принять участие в общей сложности 21 553 избирателя. Для проведения выборов сформировано 37 избирательных участков



Напомним, в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции при входе на участки будет проводиться обязательная термометрия. Все члены избирательных комиссий и сотрудники полиции, задействованные в охране правопорядка на участках, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты — масками, перчатками и антисептиками. Всем избирателям будут выдаваться защитные маски.



Меры индивидуальной защиты также будут соблюдаться и при голосовании вне помещения.