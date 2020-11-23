Досрочное голосование началось в трех районах Псковской области

Досрочное голосование началось в Великолукском, Себежском и Печорском районах Псковской области.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области, с сегодняшнего дня, 25 ноября, досрочно на выборах можно проголосовать в территориальных избирательных комиссиях данных районов, а с 2 по 5 декабря (до 14.00) - в участковых избирательных комиссиях.
Основной день выборов — 6 декабря. Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00. Голосование будет проводиться только в участковых избирательных комиссиях и на дому, по заявлениям избирателей.
Напомним, в Псковской области проходят:
В голосовании смогут принять участие в общей сложности 21 553 избирателя. Для проведения выборов сформировано 37 избирательных участков
Напомним, в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции при входе на участки будет проводиться обязательная термометрия. Все члены избирательных комиссий и сотрудники полиции, задействованные в охране правопорядка на участках, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты — масками, перчатками и антисептиками. Всем избирателям будут выдаваться защитные маски.
Меры индивидуальной защиты также будут соблюдаться и при голосовании вне помещения.