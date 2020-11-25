Политика

Прокурор требует отменить решение депутатов о назначении главы администрации Гдова

Прокурор Гдовского района Андрей Волков потребовал отменить решение Собрания депутатов городского поселения «Гдов» о назначении главы администрации ГП «Гдов» от 13 ноября.

Согласно прокурорскому протесту, копия которого имеется в распоряжении Псковской Ленты Новостей, назначение на должность главы администрации ГП «Гдов» Галина Ивановой не является законным в связи с нарушением процедуры проведения конкурса на замещение указанной должности.

Так, 14 октября в выпуске местной газеты опубликовали объявление о том, что городская администрация проводит конкурс на замещение этой должности. «В объявлении не описаны условия конкурса, а также требования, предъявляемые для замещения должности главы администрации городского поселения "Гдов"», - говорится в протесте. Кроме того, в порядке конкурса и в объявлении отсутствовали даты, время и место проведения каждого из этапов.

«Конкурс фактически начался и проводился до истечения предусмотренного действующим законодательством двадцатидневного срока с момента опубликования объявления о его проведении. При таких обстоятельствах граждане, которые имели право на подачу соответствующих документов на конкурс, были лишены возможности реализовать свое право на участие в нем», - сказано в протесте.

13 ноября районная прокуратура внесла представление для устранения выявленных нарушений закона, которое фактически рассмотрели на 4-й сессии Собрания депутатов ГП «Гдов» в тот же день. «Согласно принятому решению, по результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования он признан частично обоснованным. Вместе с тем меры к устранению нарушений не приняты, конкурс не отменен, а по результатам проведенного голосования принято нелегитимное решение», - поясняется в протесте.