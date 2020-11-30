Политика

Лев Шлосберг заявил о намерении баллотироваться в Госдуму в следующем году

Лидер псковского «Яблока», депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг намерен в следующем году принять участие в выборах в Государственную Думу от Псковской области. Об этом он сообщил в прямом эфире в программе «Обратный отсчет» на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm).

Парламентарий уточнил, что будет готовить команду партии «Яблоко» к этой задаче.

Что касается регионального уровня, то здесь Лев Шлосберг главной личной целью обозначил усиление фракции «Яблоко» в областном парламенте. «Усиление - это больше, чем два депутата», - уточнил он (на сегодняшний день фракцию «Яблоко» в Псковском областном Собрании представляют сам Лев Шлосберг и Артур Гайдук).

При этом ранее в эфире гость студии заявил, что выходя на выборы в Псковское областное Собрание депутатов, «Яблоко» не ставит перед собой задачу преодоления 5%-го барьера. «Победа – это первое место. Команда «Яблоко» готова взять на себя ответственность за Псковскую область в ее чудовищном бюджетном состоянии. Никогда нельзя ставить себе задачи получить на экзамене 3+. Надо всегда идти на 5. Именно благодаря такому подходу в 2019 году наши кандидаты стали главами районов. Потому что их кампания была не оппозицией кому-то, а самодостаточной позицией каждого кандидата», - высказался он.

В то же время парламентарий признал, что выборы в Госдуму и областное Собрание депутатов будут очень непростыми. «Никто не знает, когда стабилизируется ситуация с ковидом. Предполагаю, что вакцинация будет долгой, пока большая часть населения его не пройдет, мы не поймем насколько власть, здравоохранение, общество в целом контролирует ситуацию с эпидемией. До тех пор будет невозможно собрать большие митинги. Придется искать баланс современной модернисткой избирательной кампании, которая будет сочетаться с традиционными возможностями донесения важной информации до людей», - заключил Лев Шлосберг.