Политика

Владимир Никитин: КПРФ нужны более молодые, мускулистые и смелые кадры

Член ЦК КПРФ, руководитель «Русского лада» Владимир Никитин в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове рассказал, как коронавирус отразился на развитии движения, прокомментировал ситуацию в Псковском обкоме, а также озвучил задачи коммунистов на выборах 2021 года.

«Меня коронавирус не коснулся, я на 7 месяцев самоизолировался в деревне в Пустошкинском районе и дистанционно руководил "Руским ладом", - рассказал гость студии. - Для "Русского лада" коронавирус показал очень важные вещи — правильность наших выводов о том, что наступило время глобальных перемен, что мир глобально меняется и время требует нового мировоззрения, нового мышления, нового понятийного аппарата, нового проекта глобализации человечества и новых методов управления человеческим сообществом». А задача «Русского лада», по его словам - как раз «подготовить теоретическую и практическую базу для перехода от уходящего мировоззрения антропоцентризма к новому мировоззрению антропокосмизма, которое позволит вместо войны установить на Земле мировой лад».

Говоря о задачах, которые коммунисты ставят перед собой накануне выборов 2021 года, он рассказал, что КПРФ рассчитывает получить 150 мандатов в Госдуме и не менее пяти мандатов в Псковском областном Собрании. Кто от коммунистов пойдет в Госдуму - Аркадий Мурылев или Дмитрий Михайлов — по его словам, решит ЦК партии. «Я считаю, что на выборы должен идти более системный Мурылев. Михайлов — комиссар по своей сути, он молодец, смелый, сильный парень. Он обязательно будет продолжать работу в областном Собрании. У него есть для этого все данные», - высказал мнение Владимир Никитин.

Кроме того, он прокомментировал ситуацию в Псковском обкоме КПРФ в свете недавних намерений Петра Алексеенко покинуть пост первого секретаря. Гость студии напомнил курс ЦК партии на омоложение кадров. «Почему Зюганов проводит такую линию? Потому что 2021 год будет очень сложным. Мы видим, что социально-экономическое положение людей будет только ухудшаться при такой политике, и власть уже готовится к тому, чтобы гасить протесты. КПРФ нужны более молодые и мускулистые, более смелые, которые смогут выполнять роль защитников трудового народа и нашей цивилизации», - высказал мнение Владимир Никитин.

Говоря о планах на 2021 год, гость студии отметил, что коммунистам и «Русскому ладу» предстоит широко отметить 60-летие первого полета в космос и 800-летие со дня рождения Александра Невского. «Мы пропагандируем семь его заветов: жить в ладу с соседями, а при необходимости принуждать их к миру, сберегать Русь, свято хранить связь времен и поколений, укреплять державу, не преклоняться перед Западом и давать захватчикам решительный отпор», - сказал Владимир Никитин.

Он также добавил, что идеи «Русского лада» находят все больше понимания среди членов КПРФ и ученых, за исключением «тех, кто является догматиками и, прежде всего, западномыслящими».

Главной бедой для России гость студии считает глобальную русофобию. «Прежде всего, русофобы воюют не против Путина и государства, а против особого русскомыслия, которое является альтернативой проекту глобализации по-американски. На Западе действует принцип "разделяй и властвуй", а у нас — "в единстве — сила". На Западе все воюют против всех, а у русских — "миру — мир". С этим лозунгом мы выходим в космос, а они выходят в космос со звездными войнами», - пояснил Владимир Никитин.

Кроме того, лидер «Русского лада» считает, что «сейчас борются два проекта — американский и китайский, и нам надо идти по китайскому пути». «Ковид показал, что социализм с китайским лицом эффективнее, чем американский финансовый империализм. В Китае коронавирус победили, а в США он мощно себя показал», - заметил гость студии. В качестве доводов в пользу «китайского» пути он также привел сокращение в Китае числа нищих с 10 до 3% и сформировавшуюся мощную прослойку среднего класса.