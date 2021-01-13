Политика

Глава избиркома Псковской области назвал самую сложную кампанию 2020 года

Наиболее сложной избирательной кампанией председатель избиркома Псковской области Игорь Сопов назвал голосование по поправкам в Конституцию. Своим мнением он поделился сегодня, 13 января, в прямом эфире на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm).

«С одной стороны, отсутствовала политическая борьба, и в этом плане, наверное, было проще, но сама подготовка к 7-дневному голосованию и первый опыт работы в условиях ограничительных мер стали серьезным вызовом для нас. После этого у нас уже выработался алгоритм и сложилась практика работы, и нам было проще работать по Единому дню голосования», - пояснил он.

Игорь Сопов подчеркнул, что выборы и голосование по поправкам в Конституцию РФ прошли в Псковской области в 2020 году на высоком уровне. Оценка Центризбиркома – самая высокая. Об этом, по его словам, говорит количество наград, которые выдали в Москве территориальным избирательным комиссиям – всего 232 награды.

«От администрации Псковской области выдано 9 наград, от Псковского областного Собрания депутатов – 7 и сама Избирательная комиссия региона вручила 1300 грамот нашим коллегам на местах. Мы понимаем, что людям очень важна такая поддержка. Перед Новым годом это была очень хорошая эмоциональная встреча с людьми, с которыми мы отработали эти сложные избирательные кампании. Никаких нареканий у нас не было», - добавил гость студии.

Игорь Сопов напомнил, что по голосованию по поправкам в Конституцию РФ в Псковской области в региональный избирком не поступило ни одной официальной жалобы. По итогам Единого дня голосования поступило 52 обращения, но обоснованными из них признаны только 6.

«Мы их рассмотрели в установленные сроки, и они никак не повлияли на ход избирательной кампании и ее результаты. Сам факт отсутствия жалоб свидетельствует об эффективности работы», - заключил он.