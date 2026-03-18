Наталья Тудакова готова возглавить список «Справедливой России» на выборах

О готовности возглавить партийный список на предстоящих выборах депутатов областного Собрания и баллотироваться по одномандатному округу заявила руководитель регионального отделения «Справедливой России» Наталья Тудакова в программе «Политкухня» в прямом эфире радио ПЛН FM.

Она подчеркнула, что уже дан старт неофициальной избирательной кампании, а партия активно формирует команду кандидатов.

Наталья Тудакова отметила, что в числе потенциальных кандидатов — как опытные партийцы, так и новые лица. В ходе интервью были упомянуты член регионального Совета партии, муниципальный депутат, казак Игорь Иванов, экс-депутат Государственной Думы Виктор Яшин, член партии Татьяна Филипченкова и другие персоны.

«Если есть у Игоря Евгеньевича (Иванова - ред.) желание, конечно, да. С Виктором Анатольевичем Яшиным я пока не имела возможность встретиться лично. Пока у человека есть желание что-то делать, мы рады и готовы рассмотреть возможные сценарии участия в выборной кампании того или иного кандидата», - заявила Наталья Тудакова.

Гостья студии также подтвердила, что сама готова возглавить список партии и пойти по одномандатному избирательному округу №1, где ранее уже участвовала в выборах: «Я готова возглавить список. Я также пойду по одномандатному избирательному округу».

Она рассказала, что формирование списка продолжается, и в ближайшее время партия представит своих кандидатов официально.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания пройдут в сентябре 2026 года. Перед началом избирательных кампаний Псковская Лента Новостей и ПЛН FM запустили новый проект «Политкухня». Его цель - придать политической жизни ярких красок и вернуть людям интерес к выборам. В прямом эфире радиостанции уже состоялся круглый стол, а также вышел ряд программ с участием руководителей региональных отделений партий и председателя Избирательной комиссии Псковской области. Сегодня на ПЛН был дан старт серии аналитических материалов, посвященных потенциалу и ресурсной обеспеченности ведущих политических партий.