 
Политика

Наталья Тудакова: Задача «Справедливой России» на выборах — занять второе место

0

Партия «Справедливая Россия» рассчитывает занять второе место по результатам выборов депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания. Об этом в программе «Политкухня» в прямом эфире радио ПЛН FM заявила руководитель регионального отделения «Справедливой России», депутат Псковского областного Собрания Наталья Тудакова.

«Лидер партии Сергей Миронов на штабных учениях поставил нам задачу для «Справедливой России» — это второе место на выборах», — рассказала гостья студии. Она подчеркнула, что несмотря на текущие социологические данные, согласно которым партия занимает пятое место в партийном рейтинге, псковские справедливороссы будут «прилагать максимально возможные усилия и работать в этом направлении, чтобы выполнить поставленную задачу».

«Мы будем работать на местах, формировать список кандидатов так, чтобы они могли увеличить партийный процент, привлечь сторонников и провести активную агитационную деятельность», - добавила Наталья Тудакова.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания пройдут в сентябре 2026 года. Перед началом избирательных кампаний Псковская Лента Новостей и ПЛН FM запустили новый проект «Политкухня». Его цель - придать политической жизни ярких красок и вернуть людям интерес к выборам. В прямом эфире радиостанции уже состоялся круглый стол, а также вышел ряд программ с участием руководителей региональных отделений партий и председателя Избирательной комиссии Псковской области. Сегодня на ПЛН был дан старт серии аналитических материалов, посвященных потенциалу и ресурсной обеспеченности ведущих политических партий.

Прокомментировать

Пресс-портреты

Тудакова Наталья Викторовна

Руководитель АНО «Центр содействия переселению "Соотечественник"».

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026