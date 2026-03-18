Наталья Тудакова: Задача «Справедливой России» на выборах — занять второе место

Партия «Справедливая Россия» рассчитывает занять второе место по результатам выборов депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания. Об этом в программе «Политкухня» в прямом эфире радио ПЛН FM заявила руководитель регионального отделения «Справедливой России», депутат Псковского областного Собрания Наталья Тудакова.

«Лидер партии Сергей Миронов на штабных учениях поставил нам задачу для «Справедливой России» — это второе место на выборах», — рассказала гостья студии. Она подчеркнула, что несмотря на текущие социологические данные, согласно которым партия занимает пятое место в партийном рейтинге, псковские справедливороссы будут «прилагать максимально возможные усилия и работать в этом направлении, чтобы выполнить поставленную задачу».

«Мы будем работать на местах, формировать список кандидатов так, чтобы они могли увеличить партийный процент, привлечь сторонников и провести активную агитационную деятельность», - добавила Наталья Тудакова.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания пройдут в сентябре 2026 года. Перед началом избирательных кампаний Псковская Лента Новостей и ПЛН FM запустили новый проект «Политкухня». Его цель - придать политической жизни ярких красок и вернуть людям интерес к выборам. В прямом эфире радиостанции уже состоялся круглый стол, а также вышел ряд программ с участием руководителей региональных отделений партий и председателя Избирательной комиссии Псковской области. Сегодня на ПЛН был дан старт серии аналитических материалов, посвященных потенциалу и ресурсной обеспеченности ведущих политических партий.