Политика

Две стороны одной медали

Псковская Лента Новостей продолжает реализацию проекта «Навстречу урнам. Парламентский марафон-2021». Сегодня мы завершаем представление партий - потенциальных участниц выборов в Государственную думу и Псковское областное Собрание депутатов. Напомним, голосование запланировано на сентябрь этого года.

Ранее ПЛН проанализировала ресурсную обеспеченность и проблемные зоны региональных отделений «Единой России», «Яблока» и КПРФ.

Смотрите также Задачник для партии власти На очереди ЛДПР и «Справедливая Россия» - парламентские партии из числа т.н. системной оппозиции. На протяжении многих лет они присутствуют на политической сцене, известны избирателю и обладают раскрученными брендами. Статус парламентских партий приносит им финансирование из государственного бюджета, доступ к трибуне Госдумы и законодательных собраний субъектов РФ, присутствие в СМИ и прочие преимущества, а встроенность в Систему означает, что их участие в выборах практически гарантировано. Иначе говоря, никто им палки в колеса вставлять не будет, с выборов ни на федеральном уровне, ни в регионах партийные списки не снимут - ибо если не Владимир Жириновский и Сергей Миронов со своими партиями и их отделениями в субъектах РФ, то кто ж тогда и будет обеспечивать Кремлю легитимность процесса? К тому же, как показывает практика, «старые кони борозды не портят», а раз так - таких «коней на переправе не меняют». Всё это - несомненные плюсы положения нынешних «либерал-демократов» и «эсеров».

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Однако есть тут и очевидные минусы - причем, основные из них вытекают из тех же плюсов, являются обратной стороной этой медали. Многолетнее присутствие ЛДПР и СР на арене нашего политического шапито привело к тому, что у избирателей накопилась усталость от партий с известными брендами и их несменяемых лидеров. А им объективно приходится тяжело. Столько раз совершали кульбиты, то критикуя правительство, то поддерживая важные для Кремля законы, то рядясь в одежды оппозиционеров, то сливаясь в экстазе крымского консенсуса. Конъюнктура 2021 года подсказывает, что необходимо вспоминать о своей оппозиционности, ибо в непростых общественно-политических и социально-экономических условиях протестные настроения, по прогнозам экспертов, будут только расти. И вот тут у жириновцев и мироновцев есть шансы. Они же вроде как оппозиция - однако уже давно их, скованных обязательствами перед властью, так мало кто воспринимает. Так что выйти под оппозиционными знаменами проблематично. Если раньше какие-то вольности были возможны, то теперь надо согласовывать каждый шаг - это так и на федеральном уровне, и на региональном то же самое. Что ж придумать новенького в этот раз, с чем выйти к электорату, какой стороной партийного тела повернуться, чтобы результаты в сентябре не стали неприятной неожиданностью?

«Взвейтесь, соколы, орлами»

Тезис об усталости избирателя относится к обеим партиям, но в большей степени, конечно, к ЛДПР - старейшей политической организации РФ, которая вот уже тридцать лет участвует во всех выборах, всегда на виду, имеет своих сторонников и, что бы ни происходило, неизменно остается на плаву. Всё это характерно и для ее отделения в Псковской области. Более того - в нашем регионе ЛДПР в свое время была даже правящей партией. Возможно, кто-то из читателей подзабыл, а молодые и вовсе могут не знать, что «золотой век» псковских «либерал-демократов» пришелся на 1990-е. Тогда за «соколов Жириновского» в Псковской области голосовал чуть ли не каждый второй избиратель, а по результатам выборов в 1996 году, когда партийный вождь лично объехал всю область, губернатором был избран Евгений Михайлов. На протяжении нескольких лет представители партии во многом определяли ход общественно-политических процессов в регионе, превратившемся в «вотчину» Либерально-демократической партии России. Любопытно, что перед парламентскими выборами 1999 года их оппоненты использовали в агитационно-пропагандистской работе термин «жириновщина» - для описания сложившейся на Псковщине уникальной политической системы.

В дальнейшем, по мере изменений в стране и ухода губернатора под знамена партии власти, роль ЛДПР в регионе стала значительно скромнее. В 2000-е «соколы Жириновского» и вовсе переживали серьезный кризис, когда организацию раздирали постоянные склоки и сотрясали скандалы. В 2010-е ситуация в целом оздоровилась: областное отделение, возглавляемое вначале Сергеем Макарченко, а затем Антоном Минаковым, ушло от конфликтов внутри организации, регулярно участвовало в выборах и по итогам избирательной кампании 2016 года сформировало в областном Собрании депутатов третью по численности фракцию в составе трех депутатов (помимо Минакова, это Юрий Павлинов и Сергей Литвиненко). Таким образом, псковские элдэпээровцы сохраняют за собой определенную нишу, участвуют в политической жизни региона и гибко выстраивают взаимоотношения с региональной властью: в одних случаях они идут на компромиссы, получая некие бонусы, в других - «бодаются» и «показывают зубы».

И как тут не вспомнить прошлогодние выборы главы Себежского района, на которых кандидат от ЛДПР Алексей Харлашин вначале был снят с дистанции, затем - уже в ходе трехдневного голосования - восстановлен, при этом результаты голосования без кандидата от ЛДПР отменены не были. Как следствие, господин Харлашин занял последнее, третье место. Областное отделение партии до сих пор в суде добивается отмены итогов голосования, активно комментируя происходящее в том духе, что «хабаровизация» страны продолжается - мы тут тоже бьемся с властью и рассчитываем на успех.

Несомненно, задача не просто поучаствовать, а получить достаточно высокий уровень поддержки избирателей и вместе с ним депутатские мандаты стоит перед партией и на выборах-2021. Вне всяких сомнений, достичь целей будет непросто - и причин тому несколько. Во-первых, ЛДПР - партия вождистского типа, всё построено на пламенном Вольфовиче и до сих пор держится на нем. Перефразируя классика: «Мы говорим: партия - подразумеваем: Жириновский». А от него и его искрометной риторики за три десятилетия россияне успели порядком устать. Что до Псковской области, то к нам лидер ЛДПР не приезжал уже почти 10 лет - и никаких, прежде срабатывавших установок (мол, проголосуете за нас - будут вам трактора, каждой бабе - по мужику, а мужику - по бутылке) избирателю уже давно не посылалось. Ситуацию в этом отношении могло бы исправить наличие в рядах регионального отделения партии сильных лидеров а-ля экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Однако харизматиков и пламенных трибунов в рядах псковского отделения ЛДПР не видно, а на статус «псковского Жириновского» никто не претендует. Более того, ЛДПР, позиционирующую себя как самую молодую партию не только страны, но и Европы, на выборах в Псковской области представляют, как правило, совсем юные кандидаты, не имеющие серьезного опыта политической работы: характерный пример - выдвижение на прошлогодние выборы главы Печорского района 25-летнего Алексея Марочкина. Не следует забывать, что и региональным координатором «либерал-демократов» в Псковской области до конца 2020-го был Артем Васильев, которому нет и тридцати. Впрочем, перед парламентской кампанией 2021 года он был переведен на позицию руководителя Псковского городского отделения партии (судя по всему, важнейшими для него будут выборы не этого года, а следующего - в псковскую гордуму).

А на пост координатора областного отделения вернулся более опытный Антон Минаков. Притом, что он уже участвовал и в предыдущей парламентской кампании 2016-го, и в губернаторских выборах-2018, Минаков уверен: выборы 2021 года станут самым серьезным испытанием в его политической карьере. Отмечу, что сам региональный партийный координатор будет участвовать в выборах и депутатов областного Собрания, и Госдумы. Не секрет, что амбиции стать депутатом российского парламента и вернуться в столицу, где Минаков ранее работал в аппарате ЛДПР, у него есть. Другое дело, что получить мандат будет невероятно сложно (речь, естественно, не об одномандатном псковском округе, где шансы оппозиции иллюзорны, а о партийных списках, в которые может быть включен и лидер регионального отделения ЛДПР, и партийный координатор Псковской области, действующий депутат Госдумы Антон Морозов). Для этого Антону Минакову, образно говоря, надо прыгнуть выше головы.

Точно также «либерал-демократам» будет непросто решить задачу-минимум и сохранить численный состав фракции в областном Собрании. Как известно, количество депутатов сокращено с 44 до 26. Тринадцать из них будут избраны по партийным спискам, столько же - по одномандатным округам. Рассчитывать на победы кандидатов-одномандатников в условиях ограниченной ресурсной базы и отсутствия сильных политиков в районах особо не приходится. Бороться в округах сложно, последний, кому удалось победить там, был Александр Христофоров (в 2007 году в одномандатном округе №21), уже давно уехавший в Белоруссию. Так или иначе, предположу, что жириновцы, как всегда, будут стремиться закрыть максимальное число округов, но основные усилия сосредоточат на нескольких, включающих те районы, в которых партия традиционно пользуется популярностью и имеет более-менее сильных кандидатов.

Вместе с тем не вызывает сомнений, что псковские «либерал-демократы», чей список на выборах в регионе, вероятно, по традиции возглавит Жириновский, преодолеют проходной барьер на выборах в областное Собрание. Так что и в следующем созыве регионального парламента они будут представлены. В каком количестве - зависит от них самих, а именно от того, насколько эффективной будет кампания в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса - условно говоря, что они добавят к традиционному агитпоезду ЛДПР и биллбордам. Судя по всему, как и в прошлом году, на первый план выйдут формы дистанционной коммуникации с избирателем, активность в масс-медиа и социальных сетях - тут псковскому отделению партии есть над чем работать. Но повторюсь: всё зависит от самих «либерал-демократов» - шансы у них есть. Тем более, в отличие от некоторых других оппозиционных партий (имею в виду, прежде всего, «Яблоко»), какого-то запредельного противодействия со стороны власти они испытывать скорее всего не будут, что может дать им дополнительные возможности.

«Справедливая Россия» плюс

Во многом схожая ситуация наблюдается и у псковских эсеров. За десять с лишним лет существования партии и ее участия в выборах различного уровня только очень далекий от политической жизни человек не запомнил название этого политобъединения и не уяснил, что «Справедливая Россия» в Псковской области - это, прежде всего, Брячак. Но если в конце нулевых и начале 2010-х верховодил основатель династии бизнесменов-политиков, экс-депутат Госдумы Михаил Васильевич, то все последние годы у руля - его сын Олег Михайлович.

Достаточно харизматичный, временами боевитый и не лезущий за словом в карман, а порой, наоборот, готовый к диалогу и компромиссам, Брячак-младший является безусловным лидером региональной организации СР. Пусть на данный момент и неформальным: напомню, что из-за банкротства (причины которого и подоплеку возбуждения резонансного уголовного дела в его отношении бизнесмен объяснял не единожды) он был вынужден покинуть пост руководителя регионального отделения партии.

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При этом официально руководителем организации является Виталий Федоров, известный по работе в качестве гендиректора Псковского завода радиодеталей «Плескава». Впрочем, никакой публичной активности председатель отделения партии не проявляет. Лицом, мозгом, организации и практически единственным ярким политиком в ее рядах остается Олег Брячак. В отсутствие других сильных публичных деятелей рассчитывать на успех в одномандатных округах не приходится (единственный, кто при определенных раскладах может побороться за мандат, - сам лидер эсеров). Напомню, что единственный успешный в этом смысле пример у эсеров - победа Лилии Никифоровой в псковском одномандатном округе №6 на выборах в 2011 году. Таким образом, как и прежде надежды на прохождение в региональный парламент следующего созыва могут быть связаны только с партийными списками. Кто войдет в команду кандидатов и на каких позициях - на данный момент неизвестно.

Ситуация здесь осложняется начинающимся процессом объединения «Справедливой России» с двумя партиями - «Патриоты России» и «За правду».

Если и есть здесь неожиданность, то только в составе участников «регаты». Дело в том, что в последние годы в СМИ «эсеров» с кем только не «женили», видя в этом желание кремлевских «сватов» - кураторов внутренней политики внести изменения в партийную систему. В конечном итоге в процесс включили партии Захара Прилепина («За правду») и Геннадия Семигина («Патриоты России»). Что до Сергея Миронова - то для него объединяться не впервой. Напомню, что в 2006-м СР и появилась в результате объединения «Партии жизни», «Родины» и «Партии пенсионеров».

Очевидно, что самый серьезный участник нынешнего партстроительства - это «Справедливая Россия», и неудивительно, что Олег Брячак прокомментировал начало объединения в том смысле, что другие партии интегрируются в СР, которая останется основной.

«Это однозначно. Потому что "Справедливая Россия" и существует дольше, и сама по себе гораздо мощнее, чем те партии, о которых мы сейчас говорим. Конечно же, основная роль, руководящая, будет у Сергея Михайловича (Миронова, лидера партии "Справедливая Россия" – ред.)», - отметил Олег Брячак.

Что касается других участников процесса на региональном уровне, то областное отделение «Патриотов России» возглавляет член облизбиркома, первый председатель Псковской гордумы Виктор Асадчий - человек лояльный властям, очень спокойный и порядком подзабытый за многие годы нахождения в тени.

Свежеиспеченная партия «За правду» объединяет в Пскове всего несколько активистов, в их числе экс-член ЛДПР и «Родины», казак Игорь Иванов, фельдшер и общественник Иван Васильев, а возглавляет отделение руководитель клуба настольных игр «Веселый игрек» Александр Солопов (не путать с бывшим депутатом областного Собрания Василием Салоповым). Любопытно, что председатель регионального отделения партии «За правду» прокомментировал процесс объединения весьма уклончиво: «Окончательную оценку можно будет дать только после завершения процесса. В любом случае, движение «За правду» не распускается и будет продолжать свою деятельность». Представители малых партий могут войти в партийные списки «Справедливой России». А вот кого в них в этот раз, скорее всего, не будет так это представителей «группы Михаила Гавунаса». Напомню, что в 2016 году сторонники находящегося за границей экс-зампредседателя регионального парламента шли на выборы депутатов областного Собрания под знаменами нескольких партий, в том числе «Справедливой России» (оказывая партии материальную, политическую и кадровую поддержку). Союз с эсерами обеспечил представителю группы - директору печорского завода «Евро-Керамика» Владимиру Панченко получение депутатского мандата.

Но в целом результат был очень скромным относительно вложенных средств. К тому же без внятного ответа остался и вопрос, зачем Михаилу Гавунасу было нужно проведение «своих людей» в областное Собрание и городскую Думу Пскова (напомню, что во фракцию эсеров в муниципальном парламенте входит один из руководителей «Империала» Юлия Пожидаева). Всё это позволяет сделать прогноз: никаких предвыборных альянсов и заключения джентльменских соглашений (подобных тем, что мы наблюдали в 2016-м) в 2021-м не будет. Это касается не только СР, но и других участников забега. У одних, как например, в ЛДПР, подобная самодеятельность строго запрещена федеральным партийным руководством. КПРФ и СР не договорятся из-за известного конфликта руководителей областных отделений. Альянсы с участием яблочников невозможны не только из-за идеологических расхождений, но и вследствие плохих отношений руководителя областного отделения «Яблока» Льва Шлосберга с большинством коллег из других партий. Максимум, что здесь возможно: координация действий при организации наблюдения за выборами.

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Следует понимать, что выборы - это не только борьба, но и дипломатия. В одних случаях партии могут действовать максимально активно и жестко бить по соперникам, в других - действуют, как будто придерживаясь олимпийского принципа «Главное не победа, а участие». Как все мы помним, Олег Брячак бывал на выборах и максимально активен, агрессивен, даже вызывал оппонента - тогдашнего главу Пскова Ивана Цецерского на дуэль.

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А бывало - только заявлялся, более того, в 2018-м и вовсе не стал выдвигаться на губернаторские выборы, однозначно высказавшись в поддержку врио главы региона Михаила Ведерникова. Во-многом формат участия псковских эсеров в выборах объясняется характером их взаимоотношений с региональной властью. И тут следует сказать, что у Олега Брячака установились неплохие отношения с командой действующего губернатора, для которого кампания 2021 года имеет очень важное значение. С учетом этих обстоятельств представляется вполне вероятным, что особой активности и дерзости эсеры проявлять не будут - ни как партия в целом, ни ее лидер, для которого получение депутатского мандата и возвращение в региональный парламент выглядят почти что гарантированными. Другое дело, смогут ли эсеры в секвестированном Собрании сохранить численность фракции (сейчас в ней два человека) и сумеет ли пролонгировать депутатские полномочия руководитель фракции Наталья Тудакова? Вопросы у наблюдателей остаются, ждать ответов на них долго не придется - чем ближе к началу официальной кампании, ясности тут будет становиться всё больше.

Завершая обзор региональных партийных отделений, отметим, что названными политическими объединениями список потенциальных участников выборов - 2021, разумеется, не ограничивается. По состоянию на 1 января, в Псковской области зарегистрировано 27 партийных отделений - наверняка многие из них планируют заявиться на избирательный марафон. Почти наверняка в нем примут участие «Партия роста», не пропускающая в последнее время практически ни одну избирательную кампанию на территории Псковской области, недавно созданное отделение свежеиспеченной партии «Новые люди», альтернативная коммунистическая партия «Коммунисты России» и ряд других. Отмечу, что в нескольких региональных партийных отделениях недавно сменились руководители: так, в псковской «Родине» бразды правления от Константина Вилкова принял депутат Псковского районного собрания Павел Бикташев, в «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» экс-члена избирательной комиссии Псковской области Галину Майорову сменил ее коллега - бывший глава облизбиркома Михаил Иванов, а депутат Псковской гордумы Григорий Турчин вступил в «Партию дела» и возглавил ее областное отделение. Нетрудно догадаться, что все эти изменения так или иначе связаны с подготовкой к сентябрьским выборам. Пойдут ли перемены на пользу и станут ли региональные партии более активны, покажут ближайшие месяцы. Псковская Лента Новостей будет как и прежде внимательно следить за ходом пока еще неофициальной предвыборной кампании и продолжит реализацию информационно-аналитического проекта «Навстречу урнам. Парламентский марафон-2021».

Александр Савенко