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Политика

Задачник для партии власти

26.11.2020 09:30|ПсковКомментариев: 1

Псковская Лента Новостей запускает новый информационно-аналитический проект «Навстречу урнам. Парламентский марафон-2021». До сентября следующего года на ПЛН выйдет серия материалов, посвященных кампаниям по выборам депутатов Государственной думы и Псковского областного Собрания. Для всех политических сил эти первые крупные выборы нового электорального цикла 2020-х чрезвычайно важны: от их результатов во многом зависит будущее страны, регионов, партий, отдельных политиков и госуправленцев.

Понимая все это, мы будем внимательно следить за подготовкой к избирательным кампаниям и поможем читателям разобраться в сути происходящего. 

Сегодня ПЛН представляет вашему вниманию первый материал цикла. Речь в статье пойдет о перспективах «Единой России», стоящих перед ней вызовах, ресурсной обеспеченности и кадровом потенциале регионального отделения партии.

Грядущая общероссийская избирательная кампания - формирование органов законодательной власти, это второй важный политический шаг, после принятия поправок в Конституцию, на пути преодоления «проблемы 2024», то есть обеспечения «правильного транзита власти». Важнейшая роль и ответственность в этом процессе возлагаются на партию власти. Именно поэтому эти выборы имеют такое приоритетное значение для руководства ЕР. Однако за результат этой избирательной кампании будут спрашивать не только с партийных начальников, но и с глав регионов, городов и районов нашей необъятной страны.

С какими проблемами могут столкнуться единороссы в этот раз на выборах 2021 года? Что у них с ресурсами? Кто поведет партию на выборы в Псковской области, и какой может быть команда ее кандидатов?

Ответы на эти и многие другие вопросы мы постараемся найти в первой публикации проекта «Навстречу урнам. Парламентский марафон-2021».

Сложные. Многозадачные. Определяющие

Начиная серьезный разговор, отметим, что, как бы кто ни относился к «медведям» - с симпатией или наоборот с неодобрением их деятельности, следует иметь в виду очевидное: «Единая Россия» по-прежнему доминирует на политической арене, является партией парламентского большинства, два десятилетия позиционируется как проводник курса Владимира Путина, несет ответственность за происходящее в стране и идет на любые выборы, чтобы побеждать. Иного выбора и иного результата для «Единой России» просто нет. Как известно, в нашей стране не бывает «бывших партий власти».  Для партии власти вопрос удержания этой самой власти - это вопрос дальнейшего существования.

Как бы кто не хоронил «Единую Россию» за последние 15 лет, она есть и остается (и скорее всего в ближайшие 5 лет останется) системообразующим элементом политической пирамиды. Однако, чтобы сохранить эту позицию, необходима будет мобилизация всех сил и ресурсов государственно-партийной машины.

Нет никаких сомнений, что избирательные кампании 2021 года будут для власти крайне непростыми.

Во-первых, за последние годы федеральный центр провел целый ряд крайне непопулярных реформ, за которые пришлось отдуваться партии власти. Пенсионная и мусорная реформы стали любимыми фетишами российской оппозиции по критики правящего режима и его публичного представительства в лице «Единой России». Во-вторых, в условиях пандемии коронавируса социально-экономическое положение населения заметно ухудшилось, малый и средний бизнес не ощутил обещанной поддержки, бюджетники - защиты и заботы. Денег не хватает - ни в бюджетах любого уровня, ни в кошельках граждан, что, естественно, отражается на настроениях людей. Падение курса рубля, сокращение реального сектора экономики и как следствие рост безработицы - все эти факторы негативно влияют на общественно-политические ожидания.

Да, реализация нацпроектов, партийных программ «Единой России» и прочих мероприятий по улучшению социально-экономического положения населения продолжается, однако усилия властей сейчас, в условиях борьбы с распространением коронавируса, сконцентрированы в первую очередь на другом. В буквальном смысле: сейчас не до жиру - быть бы живу. Едва ли в ближайшие месяцы ситуация в этом смысле кардинально изменится. К тому же неизвестно, как ситуация будет развиваться дальше, что будет в следующем году - с заболеваемостью COVID-19, ростом тарифов на услуги ЖКХ, ценами, выплатой зарплат и пенсий, уровнем безработицы и т.д. Факторов на самом деле множество - и каждый из них способен серьезно повлиять на общественные настроения и, соответственно, на расклады на выборах.

Прежняя ставка в агитации на партийные проекты в 2021 году может уже не сработать на фоне изменений, которые принесла пандемия коронавируса. 

Но что бы ни происходило вокруг, «Единой России» надо не просто побеждать, а решать поставленную задачу-максимум. Напомню, что ранее партийное руководство в качестве ориентира на парламентских выборах обозначило получение конституционного большинства, то есть не менее 301 мандата из 450. Полагаю, что аналогичная цель ставится и перед руководством Псковского регионального отделения партии (секретарь - депутат Госдумы Александр Козловский) на выборах в областное Собрание депутатов  - не менее двух третей от общей численности депутатов. Следует напомнить, что в следующем созыве с учетом сокращения народных избранников будет не 44, а 26. Таким образом, во фракции ЕР должно быть не менее 18 депутатов. И чтоб сама предвыборная кампания - без сучка, без задоринки, яркая и содержательная, с высоким уровнем поддержки партии и ее кандидатов по итогам голосования. Дополнительные требования тут появляются в связи с участием в выборах депутатов областного Собрания экс-губернатора Псковской области, ныне большого партийного руководителя федерального уровня Андрея Турчака.

Квалифицированное большинство в областном Собрании позволяет единороссам проводить любые законы. Фото: sobranie.pskov.ru

Получить по итогам кампании с участием секретаря Генсовета «Единой России» скромные проценты - это, как говорится, не комильфо. Тут результат должен быть высокий, «образцово-показательный» (для примера можно вспомнить результаты спикера Госдумы Вячеслава Володина в Саратовской области), свидетельствующий о высоком уровне поддержки партии населением по всей области, в том числе в крупнейших городах региона. Естественно, к ходу избирательной кампании в регионе будет приковано внимание не только партийного руководства, но администрации президента. В этих условиях крайне важно получить не только высокий, но и максимально легитимный результат, то есть минимизировать всякого рода публичные скандалы, в том числе со снятием оппозиционных кандидатов (модный в последние годы политический тренд в нашем регионе), которые с учетом фигуры Турчака будут привлекать федеральную прессу.  

Псковская область - «вотчина» секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, и в связи с этим к результатам партии здесь будет приковано особое внимание. Фото: er.ru

С 2011 года избирательные кампании в Госдуму и Псковское областное Собрание депутатов проходят параллельно. С одной стороны такое совмещение выгодно региональным властям и партийным отделениям ЕР, так как большой локомотив федеральной кампании тянет маленькие областные вагончики с кандидатами вперед. На общий результат работает тяжелая артиллерия федеральных телеканалов, так сказать промывка мозгов в общероссийских масштабах и заранее заготовленный «набор предвыборных пряников» в виде социально значимых решений власти: индексации пенсий, зарплат, пособий, маткапитала и прочих благ. С другой стороны, сдвоенность федеральной и региональной кампаний заставляет власти и их партию работать в условиях многозадачности, что не всегда получается слаженно у партийно-административной махины. Это у оппозиционных партий есть возможность не участвовать во всех избирательных забегах и концентрироваться на главных, а порой локальных задачах, где успех наиболее возможен. В отличие от них единороссам, как уже было сказано, надо участвовать и побеждать везде. В такой ситуации всегда есть риск что-то упустить из вида, допустить ошибку и получить не тот результат, на который рассчитывали, и по которому будут судить о работе на местах в высоких властных кабинетах. Мы хорошо помним подобные «проколы и косяки» на разных выборах при каждом из трех последних губернаторах.

Особенно опасными для единороссов являются города. При этом прослеживается общероссийская закономерность: чем крупнее город, чем сильнее негосударственный сектор экономики, чем больше образовательных и научных центров, тем меньше поддержка  партии власти.

К сожалению оппозиции, ничего подобного в Псковской области нет: ни мегаполисов, ни сильной экономики, ни настоящих университетов. Тем не менее, на нашу область действуют те же электоральные законы. Именно в городах Пскове и Великих Луках, как показывают итоги всех предыдущих кампаний, поддержка единороссов традиционно ниже, чем в районах. Здесь всегда слабее административный ресурс, нет монополии власти на информацию, выше активность оппозиции, больше гражданского контроля, меньше нарушений на выборах. На фоне сложного социального положения и возможного роста протестных настроений здесь есть серьезный риск «просесть». Многое будет зависеть от способности городских властей аккумулировать политический и административный ресурсы, то есть объединить в работу местных штабов и возможности горадминистраций с бюджетными организациями, и депутатский корпус, и силы партийных отделений (напомню, что в областном центре отделение ЕР возглавляет глава Пскова Елена Полонская, а в «южной столице» - замглавы Великих Лук Сергей Гусев). И если в городе на Ловати все давно функционирует в единой властной системе, то в областном центре скорее обратная картина. Если глава Великих Лук Николай Козловский является безусловным лидером для местных элит, то Елена Полонская не только не авторитет для псковского истеблишмента, она лишь с трудом контролирует шаткое большинство в городской Думе. Поэтому город Псков является отдельной важной проблемной задачей единороссов. Не сомневаюсь, в случае чего - спросят с ответственных за выборы в городах строго, сами собой на память приходят воспоминания о неудачной для псковских партийцев парламентской кампании 2011 года, когда при «разборе полетов» по горячим следам тогдашний глава города - единоросс Иван Цецерский был вынужден писать заявление об уходе в отставку.

Не стоит также забывать, что выборы в областное Собрание депутатов будут проходить после сокращения состава регионального парламента. Не секрет, что многие народные избранники, которых демиурги политпроцесса уже списали со счетов, продолжают надеяться на пролонгацию своего статуса и пойдут на праймериз, который может стать реально конкурентным полем. Разные политические группы внутри партии будут лоббировать своих выдвиженцев. Некоторые из них ориентированы на команду прежнего губернатора, другие - на действующую региональную власть, третьи - на секретаря регионального отделения, наконец, есть и такие, кто еще верит в собственные силы и харизму. В целом, можно сказать, в стане псковских единороссов накануне выборов достаточно напряженная и непростая внутренняя ситуация, которая может детонировать на старте кампании. 

Повторюсь, грядущие выборы очень важны. Как для представителей большинства видов спорта Олимпийские игры - главные старты четырехлетия, так и для партий парламентские выборы и выборы в законодательные собрания субъектов РФ - важнейший экзамен пятилетки.

Перефразируя засевший в памяти девиз сочинской олимпиады-2014 «Жаркие. Зимние. Твои», про выборы-2021 можно сказать:  «Сложные. Многозадачные. Определяющие».

Есть ли у вас план?

В этой ситуации ключевой вопрос - как «Единая Россия» будет решать многочисленные задачи и отвечать на актуальные вызовы? Какими будут тактика и содержание ее кампании? На чем будет сделан акцент в агитации и пропаганде? История парламентских выборов в 2000-е и 2010-е свидетельствует, что тут возможны различные варианты.

Напомню, что в 2007-м, в условиях относительно благоприятной социально-экономической ситуации и высокой поддержки населением действующего президента, «Единая Россия» использовала мифологему «План Путина» и играла на страхах возвращения россиян в «лихие девяностые». План сработал - я сейчас не про президентскую стратегию развития страны, а про тактический ход демиургов внутренней российской политики. По итогам парламентских выборов «Единая Россия» получила по стране 64,30%. Показательно, что в марте того же года на выборах депутатов Псковского областного Собрания результат единороссов оказался значительно скромнее - 45,42%, хотя и он обеспечил им первое место (впервые в псковской истории) и доминирование в Собрании 4-го созыва.

Фото: ru.wikipedia.org

В 2011-м «Единая Россия» шла на парламентские выборы общей колонной с Общероссийским народным фронтом - созданным за полгода до дня голосования надпартийным объединением сторонников Владимира Путина, на тот момент - премьер-министра при президенте Дмитрии Медведеве. По итогам голосования партия набрала 49,32%, получила в Госдуме всего 238 мандатов (на 77 меньше, чем было прежде) - к тому же после выборов в крупных городах по всей стране - от Болотной площади в Москве «до самых до окраин» - прокатилась волна протестных выступлений, что стало серьезным испытанием для всей Системы. Что касается Псковской области, то тут результаты единороссов были даже хуже, чем в целом по стране: за ЕР на выборах в Госдуму проголосовало 36,7%. На состоявшихся параллельно выборах областного Собрания «Единую Россию» поддержали 37,41%. Мало того, что сами выступили неудачно, так еще в Собрание впервые прорвался яблочник Лев Шлосберг, на многие годы ставший главным раздражителем для регионального руководства и псковских партийцев. Полагаю, что на выборах-2021 «вышибить» его из Собрания и в целом не дать псковскому «Яблоку» сохранить фракцию станет для партии власти одной из важных задач (при том, что представителям системной оппозиции - КПРФ, СР и ЛДПР, вероятно, особо противодействовать не будут - так что, пусть и в меньшем количестве, эти три партии наверняка будут представлены в Собрании 7-го созыва).

Митинг по случаю возвращения Крыма в состав России на площади Ленина в Пскове. 2014 год.

В 2016 году парламентская кампания в России проходила на волне подъема патриотических настроений после присоединения Крыма (2014 год) и торжества идеи «восстановления великой державы», о чем постоянно заявляли первые лица государства, политики и пропагандисты в СМИ. В условиях т.н. «крымского консенсуса» «Единая Россия» получила 54,2% голосов и 343 места в парламенте. На выборах депутатов Псковского областного Собрания «Единая Россия» также улучшила свой результат, заручившись поддержкой 44,14% избирателей. Впервые в истории псковской региональной политики победителями во всех двадцати двух одномандатных округах стали представители одной партии. Всё это позволило ЕР получить в Собрании 33 кресла. Впрочем, за прошедшие годы и количественный состав фракции «медведей» изменился (напомню, что Собрание покинул Ян Лузин, а «его» мандат по результатам довыборов получил яблочник Артур Гайдук), и волна от «Крым-наш» сошла на нет. Очевидно, что прежние приемы не прокатят - нужны новые привлекательные для избирателя идеи и темы.

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Интересно, что единороссы придумают в 2021-м? На этот счет пока можно только гадать, однако несколько основных сюжетных линий кампании, полагаю, уже ясны: «Единая Россия», как и прежде, проводит курс национального лидера, многие годы формирует и реализует партийные проекты и «Народные программы», благодаря ей принят закон о «народном бюджетировании», борется с фальсификацией истории, поддерживает патриотов и ветеранов, помогает врачам сражаться с коронавирусом  и т. д. Впрочем, всё это, как говорится, «хорошо, но мало» - в том смысле, что вряд ли такой избитый набор доводов может стать серьезным побудительным мотивом для электората. Нужен более серьезный аргумент, который заставил бы идти на выборы и голосовать «как надо» миллионы россиян, многие из которых считают, что ни от выборов, ни от парламента (даже с учетом его возрастающего влияния в силу изменений в Конституцию) ровным счетом ничего не зависит. В этом смысле важнейшая задача - не только мобилизовать свой электорат, но и дать ему очень простую, «черно-белую» модель. Судя по заявлениям некоторых близких к Кремлю политологов, можно предположить, что такой идеей, проходящей через всю кампанию, может стать следующая: 2021-й не должен стать в России 1917-м. То есть: нельзя допустить никаких революционных потрясений, надо поддержать национального лидера и его партию. В определенном смысле выборы-2021 - снова плебисцит: ЗА Путина, его курс и поддерживающую его ЕР или ПРОТИВ них.

Команда двух губернаторов

Решение секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака пролонгировать свое пребывание в Совете Федерации, через избрание в депутаты Псковского областного Собрания породило целую волну слухов, домыслов и мифов в местных политических кругах. Более того это зародило надежду, вернее сказать, иллюзию, у недоброжелателей региональной власти, что в том случае, если Турчак возглавит список партии, это породит напряжение со стороны губернаторской команды и конфликтную ситуацию в рядах единороссов. Некоторые оппозиционные политики всерьез рассчитывали, что в случае такого развития ситуации администрация области может фактически дистанцироваться от выборов. В этом случае единороссы в значительной мере потеряли бы административный и информационный ресурсы.

На самом деле, список «Единой России» на выборах в областное Собрание депутатов с высокой степенью вероятности возглавит губернатор Михаил Ведерников. Таким образом, глава региона максимально вовлекается в избирательную кампанию и будет нести ответственность за ее ход и результаты.

Михаил Ведерников поведет команду партийных кандидатов и лично будет заниматься кампанией. Напомню, что в прошлые годы, когда губернатор не принимал личного участия в предвыборных марафонах (или его участие было сведено к минимуму),  административная машина, бывало, давала сбои, а государственные информационные ресурсы использовались крайне слабо либо не использовались вовсе.  Участие высшего должностного лица региона гарантирует, что все - и в органах государственной власти, и в органах местного самоуправления, образно говоря, пойдут строем. 

В свою очередь участие в кампании Андрея Турчака, который, очевидно, станет №2 в партийном списке, также имеет важное значение. Начиная с того, что его федеральный статус, безусловно, усилит команду (что бы по этому поводу ни говорили оппоненты ЕР и недоброжелатели экс-губернатора), и заканчивая тем, что Псковская область окажется в числе первых, кто будет получать поддержку от федерального партийного руководства, внимание центральных телеканалов, агитационно-пропагандистские материалы и т. д.

Не следует забывать и про необходимость наполнения партийной кубышки перед выборами, ибо, как известно, любые выборы - это и серьезные финансовые вложения. В разные годы спонсорами партии на выборах выступали многие известные бизнесмены-депутаты (Михаил Гавунас, Дмитрий Матвеев, Ян Лузин и другие). Однако в последние годы крупных предпринимателей, готовых вкладываться в кампании, особо не видно. Сокращение числа депутатов Собрания (из-за чего финансов потребуется меньше), наличие во главе организации Александра Козловского и появление на выборах Андрея Турчака (оба способны обеспечить наполнение предвыборной партийной казны) отчасти эту проблему решают.

Многих спонсоров партии из прошлых созывов областного парламента теперь в нем нет. На фото: ныне покойный председатель Псковоблпотребсоюза Валентин Каленский (слева) и скрывающийся в Израиле владелец «Империала» и «Евро-Керамики» Михаил Гавунас.

При этом следует понимать, что избрание экс-губернатора в региональный парламент - по сути, технический момент. После того, как Андрей Турчак пройдет в областное Собрание — он вновь отправится в Совет Федерации, а его место в региональном парламенте займет кто-то из списка ЕР. Предположу, что в нем мы увидим и хорошо известных действующих депутатов (таких, например, как председатель областного Собрания, замсекретаря регионального отделения партии Александр Котов, руководитель областной организации Всероссийского общества инвалидов, второй номер в списке ЕР на выборах в областное Собрание в 2016 году Марина Борисенкова и др.), так и новые лица - скажем, главного врача Псковской областной инфекционной больницы Анастасию Повторейко, которая в период пандемии коронавируса стала олицетворением «медиков на передовой» и находится на хорошем счету у регионального руководства. Ее появление в первой пятерки или тройке партийного списка единороссов вполне вероятно. Также среди депутатов единороссов будущего созыва могут появиться руководитель регионального исполкома Андрей Карпов и председатель Псковоблпотребсоюза Николай Тесля.

В любом случае, кто войдет в команду кандидатов, решит предварительное внутрипартийное голосование. Что б о нем ни говорили скептики, это традиционная процедура - и ее необходимо пройти каждому потенциальному претенденту. Причем праймериз в Псковской области могут быть весьма интересными и полными неожиданностей: нельзя исключать, что многие действующие депутаты Собрания, которых система не видит в рядах областного Собрания (в лучшем случае - им могут предложить мандат в гордуме или районных собраниях), не согласятся с принятыми наверху решениями и пойдут на праймериз, надеясь на поддержку однопартийцев и пролонгацию своих депутатских полномочий.

Не менее интересными обещают быть и праймериз по отбору кандидатов на выборы в Госдуму.  Перспективы Александра Козловского, включенного партийным руководством в так называемый «премиум-список» действующих депутатов-одномандатников, очень высоки. Напротив, избранный по партийным списком депутат, скорее всего, будет заменен. Напомню, что ранее так, по списку ЕР, в Госдуме дважды (в 2011 и 2016 годах) оказывался лидер движения «Убитые дороги Пскова», представитель ОНФ Александр Васильев. Шансы на то, что ему удастся пролонгировать свои депутатские полномочия через Псковскую область, иллюзорны: парламентарий, снискавший известность благодаря неоднозначным высказываниям и поступкам, вызывает раздражение и у первых лиц региона, и у руководителей «Единой России», и у многих однопартийцев. Наиболее вероятной фигурой в качестве  будущего депутата Госдумы, избранного по спискам, является экс-член Совета Федерации, Александр Борисов, ныне возглавляющий ЦИК партии «Единая Россия». Верному соратнику Андрея Турчака, уроженцу Куньинского района Псковской области, по должности положено обзавестись статусом парламентария. И для Псковской области это будет наилучший вариант из всех возможных.

Александр Борисов (слева) и Александр Васильев (справа)
Александр Борисов (слева) может «подвинуть» Александра Васильева (справа) с проходного места в списке партии на выборах в Госдуму.

Завершая разговор о грядущей кампании единороссов в Псковской области, отмечу, что здесь, по моему мнению, очень важно, какими будут федеральные установки относительно методов ведения борьбы. Как известно, в последние годы в ходе избирательных кампаний много внимания уделяется правовым формам, когда оппонентов власти просто снимают в судах (уточню, что по жалобам не самих единороссов - как правило, тут задействуют представителей других партий, выступающих спойлерами, и профессиональных электоральных юристов). Как будет в этот раз - даст ли Москва добро на повсеместное использование жестких приемов, призовет ли региональные власти делать выборы в «белых перчатках» или предоставит региональным штабам возможность самим решать, как действовать, - покажет время. Псковская Лента Новостей будет внимательно следить за развитием ситуации и поможет читателям держать руку на пульсе событий. В следующий раз в рамках проекта «Навстречу урнам. Парламентский марафон-2021» мы поговорим о представителях оппозиции.

Александр Савенко

Пресс-портрет
Гавунас Михаил Савельевич Шлосберг Лев Маркович
Котов Александр Алексеевич Цецерский Иван Николаевич Глава города Пскова, депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №5
Матвеев Дмитрий Викторович Турчак Андрей Анатольевич Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия»
Путин Владимир Владимирович Медведев Дмитрий Анатольевич
Лузин Ян Вячеславович Карпов Сергей Борисович
Борисов Александр Александрович Руководитель Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Козловский Николай Николаевич
Козловский Александр Николаевич Васильев Александр Николаевич
Гусев Сергей Георгиевич Борисенкова Марина Эдуардовна Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Псковской области «Центр спортивной подготовки», член комитета по труду и социальной политике
Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области Полонская Елена Алексанровна Глава города Пскова, депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №8, председатель Псковской региональной общественной организацией социальной поддержки и защиты «Родительский комитет».
Гайдук Артур Маркович Депутат Псковской городской Думы по единому городскому округу («Яблоко»), заместитель председателя комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности
Источник: Псковская Лента Новостей
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26.11.2020, 01:317 За сутки в Пскове выявлено 93 случая заражения коронавирусной инфекцией 26.11.2020, 01:181 Новый очаг коронавируса выявлен в псковском отделении Центробанка 26.11.2020, 01:081 В Псковской области установлен очередной антирекорд по количеству случаев заражения COVID-19 за сутки 26.11.2020, 00:400 Сбитый в Бежаницах велосипедист скончался по дороге в больницу
26.11.2020, 00:261 В отношении бывшего заместителя главного врача Псковской областной больницы возбуждено уголовное дело 25.11.2020, 23:190 Свыше 80 заявок поступило на конкурс короткометражек «Киномания» 25.11.2020, 22:571 Великолучанин в 80 лет стал победителем открытого Кубка России по плаванию 25.11.2020, 22:350 В деревне Соловьи повысили надежность электроснабжения
25.11.2020, 22:180 Из Печор за день вывезли более 30 кубометров крупногабаритных отходов 25.11.2020, 21:550 Виртуальную выставку известного ленинградского графика открыли музейщики «Михайловского» 25.11.2020, 21:420 Школу в Новоржевском районе закрыли на карантин 25.11.2020, 21:342 О памяти и глупости
25.11.2020, 21:283 Денис Иванов передал медицинские маски в Погранично-таможенно-правовой лицей 25.11.2020, 21:150 Вера Емельянова встретилась с финалистами Всероссийского конкурса «Большая перемена» 25.11.2020, 20:570 Декада тематических приемов граждан пройдет в Псковской области в декабре 25.11.2020, 20:460 Мастера Псковской области отмечены премиями за весомый вклад в развитие ремесел в 2020 году
25.11.2020, 20:390 Лучшие выпускники псковской Школы межэтнической журналистики поедут в Москву 25.11.2020, 20:252 Посвященный Дню неизвестного солдата урок памяти пройдет 3 декабря в Псковской области 25.11.2020, 20:121 Более 300 комплектов масок и перчаток раздали великолучанам волонтеры 25.11.2020, 19:580 Минпросвещения определило дату написания итогового сочинения для 11-классников
25.11.2020, 19:450 ВТБ в три раза увеличил объем рефинансирования ипотеки 25.11.2020, 19:389 16 отечественных приложений станут обязательными на смартфонах в России 25.11.2020, 19:310 До 7 градусов тепла и южный ветер прогнозируют псковские синоптики 25.11.2020, 19:270 Умер Диего Марадона
25.11.2020, 19:250 Три молодых человека обокрали пожилую женщину в островской деревне 25.11.2020, 19:172 Финалистки конкурса «Миссис Псков» устроили фотосессию в вечерних платьях 25.11.2020, 19:040 Применяемое на выборах в Псковской области оборудование представят на форуме 25.11.2020, 18:430 В Псковском линейном отделе проверяют отношение сотрудников к своим обязанностям
25.11.2020, 18:390 Tele2 и фонд «Навстречу переменам» поддержали социальных предпринимателей в пандемию 25.11.2020, 18:301 Реплика Донецкого: Нулевой эффект 25.11.2020, 18:220 В социально-реабилитационном центре в Пскове сработала пожарная сигнализация 25.11.2020, 18:220 Псковский облсовпроф и университет «Синергия» заключили соглашение
25.11.2020, 18:161 Аквапарк «Акваполис» устроит для псковичей «черную пятницу» 25.11.2020, 17:515 В Кремле ответили на публикацию о «знакомой Путина» 25.11.2020, 17:370 В чем ценность форума молодежных избирательных комиссий, рассказал Игорь Сопов 25.11.2020, 17:260 В Псковской области ввели мораторий по заключению новых контрактов по лесоустройству
25.11.2020, 17:131 Диких животных в Полистовье привьют от бешенства оральной вакциной 25.11.2020, 16:580 Коронавирус у поваров Моглинской школы не подтвердился 25.11.2020, 16:530 Законопроект о ликвидации административных комиссий планируют доработать в Псковской области 25.11.2020, 16:490 Псковский байкер рассказал о действии правила боевого летчика на дороге
25.11.2020, 16:410 Благодаря поправке в Устав Псковской области избирком будет оперативно информировать население 25.11.2020, 16:380 Более 45 тысяч детей привито от гриппа в Псковской области 25.11.2020, 16:350 Сергей Грахов объяснил, почему регоператор в сфере ТКО получит субсидии от государства 25.11.2020, 16:280 В Новосокольническом районе пастухи обокрали дачницу
25.11.2020, 16:240 17 человек эвакуировали из магазина в Пскове из-за пожара 25.11.2020, 16:193 Псковское кафе «3/17» приглашает гостей 25.11.2020, 16:145 Игорь Сопов развенчал миф о фальсификации итогов выборов при помощи КОИБов 25.11.2020, 16:121 Утвержден график проверки качества дезобработки салонов псковских автобусов
25.11.2020, 15:5910 В Сети обсуждают откровенную фотосессию псковского депутата 25.11.2020, 15:540 Короткий путь проложил водитель по новому кольцу на Запсковье 25.11.2020, 15:502 Андрей Михеев заверил, что новая стратегия социально-экономического развития будет полезна 25.11.2020, 15:451 С сегодняшнего дня псковичи могут купить электронные проездные на декабрь
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