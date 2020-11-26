Политика

Задачник для партии власти

Псковская Лента Новостей запускает новый информационно-аналитический проект «Навстречу урнам. Парламентский марафон-2021». До сентября следующего года на ПЛН выйдет серия материалов, посвященных кампаниям по выборам депутатов Государственной думы и Псковского областного Собрания. Для всех политических сил эти первые крупные выборы нового электорального цикла 2020-х чрезвычайно важны: от их результатов во многом зависит будущее страны, регионов, партий, отдельных политиков и госуправленцев.

Понимая все это, мы будем внимательно следить за подготовкой к избирательным кампаниям и поможем читателям разобраться в сути происходящего.

Сегодня ПЛН представляет вашему вниманию первый материал цикла. Речь в статье пойдет о перспективах «Единой России», стоящих перед ней вызовах, ресурсной обеспеченности и кадровом потенциале регионального отделения партии.

Грядущая общероссийская избирательная кампания - формирование органов законодательной власти, это второй важный политический шаг, после принятия поправок в Конституцию, на пути преодоления «проблемы 2024», то есть обеспечения «правильного транзита власти». Важнейшая роль и ответственность в этом процессе возлагаются на партию власти. Именно поэтому эти выборы имеют такое приоритетное значение для руководства ЕР. Однако за результат этой избирательной кампании будут спрашивать не только с партийных начальников, но и с глав регионов, городов и районов нашей необъятной страны.

С какими проблемами могут столкнуться единороссы в этот раз на выборах 2021 года? Что у них с ресурсами? Кто поведет партию на выборы в Псковской области, и какой может быть команда ее кандидатов?

Ответы на эти и многие другие вопросы мы постараемся найти в первой публикации проекта «Навстречу урнам. Парламентский марафон-2021».

Сложные. Многозадачные. Определяющие

Начиная серьезный разговор, отметим, что, как бы кто ни относился к «медведям» - с симпатией или наоборот с неодобрением их деятельности, следует иметь в виду очевидное: «Единая Россия» по-прежнему доминирует на политической арене, является партией парламентского большинства, два десятилетия позиционируется как проводник курса Владимира Путина, несет ответственность за происходящее в стране и идет на любые выборы, чтобы побеждать. Иного выбора и иного результата для «Единой России» просто нет. Как известно, в нашей стране не бывает «бывших партий власти». Для партии власти вопрос удержания этой самой власти - это вопрос дальнейшего существования.

Как бы кто не хоронил «Единую Россию» за последние 15 лет, она есть и остается (и скорее всего в ближайшие 5 лет останется) системообразующим элементом политической пирамиды. Однако, чтобы сохранить эту позицию, необходима будет мобилизация всех сил и ресурсов государственно-партийной машины.

Нет никаких сомнений, что избирательные кампании 2021 года будут для власти крайне непростыми.

Во-первых, за последние годы федеральный центр провел целый ряд крайне непопулярных реформ, за которые пришлось отдуваться партии власти. Пенсионная и мусорная реформы стали любимыми фетишами российской оппозиции по критики правящего режима и его публичного представительства в лице «Единой России». Во-вторых, в условиях пандемии коронавируса социально-экономическое положение населения заметно ухудшилось, малый и средний бизнес не ощутил обещанной поддержки, бюджетники - защиты и заботы. Денег не хватает - ни в бюджетах любого уровня, ни в кошельках граждан, что, естественно, отражается на настроениях людей. Падение курса рубля, сокращение реального сектора экономики и как следствие рост безработицы - все эти факторы негативно влияют на общественно-политические ожидания.

Да, реализация нацпроектов, партийных программ «Единой России» и прочих мероприятий по улучшению социально-экономического положения населения продолжается, однако усилия властей сейчас, в условиях борьбы с распространением коронавируса, сконцентрированы в первую очередь на другом. В буквальном смысле: сейчас не до жиру - быть бы живу. Едва ли в ближайшие месяцы ситуация в этом смысле кардинально изменится. К тому же неизвестно, как ситуация будет развиваться дальше, что будет в следующем году - с заболеваемостью COVID-19, ростом тарифов на услуги ЖКХ, ценами, выплатой зарплат и пенсий, уровнем безработицы и т.д. Факторов на самом деле множество - и каждый из них способен серьезно повлиять на общественные настроения и, соответственно, на расклады на выборах.

Прежняя ставка в агитации на партийные проекты в 2021 году может уже не сработать на фоне изменений, которые принесла пандемия коронавируса.

Но что бы ни происходило вокруг, «Единой России» надо не просто побеждать, а решать поставленную задачу-максимум. Напомню, что ранее партийное руководство в качестве ориентира на парламентских выборах обозначило получение конституционного большинства, то есть не менее 301 мандата из 450. Полагаю, что аналогичная цель ставится и перед руководством Псковского регионального отделения партии (секретарь - депутат Госдумы Александр Козловский) на выборах в областное Собрание депутатов - не менее двух третей от общей численности депутатов. Следует напомнить, что в следующем созыве с учетом сокращения народных избранников будет не 44, а 26. Таким образом, во фракции ЕР должно быть не менее 18 депутатов. И чтоб сама предвыборная кампания - без сучка, без задоринки, яркая и содержательная, с высоким уровнем поддержки партии и ее кандидатов по итогам голосования. Дополнительные требования тут появляются в связи с участием в выборах депутатов областного Собрания экс-губернатора Псковской области, ныне большого партийного руководителя федерального уровня Андрея Турчака.

Квалифицированное большинство в областном Собрании позволяет единороссам проводить любые законы. Фото: sobranie.pskov.ru

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Получить по итогам кампании с участием секретаря Генсовета «Единой России» скромные проценты - это, как говорится, не комильфо. Тут результат должен быть высокий, «образцово-показательный» (для примера можно вспомнить результаты спикера Госдумы Вячеслава Володина в Саратовской области), свидетельствующий о высоком уровне поддержки партии населением по всей области, в том числе в крупнейших городах региона. Естественно, к ходу избирательной кампании в регионе будет приковано внимание не только партийного руководства, но администрации президента. В этих условиях крайне важно получить не только высокий, но и максимально легитимный результат, то есть минимизировать всякого рода публичные скандалы, в том числе со снятием оппозиционных кандидатов (модный в последние годы политический тренд в нашем регионе), которые с учетом фигуры Турчака будут привлекать федеральную прессу.

Псковская область - «вотчина» секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, и в связи с этим к результатам партии здесь будет приковано особое внимание. Фото: er.ru

С 2011 года избирательные кампании в Госдуму и Псковское областное Собрание депутатов проходят параллельно. С одной стороны такое совмещение выгодно региональным властям и партийным отделениям ЕР, так как большой локомотив федеральной кампании тянет маленькие областные вагончики с кандидатами вперед. На общий результат работает тяжелая артиллерия федеральных телеканалов, так сказать промывка мозгов в общероссийских масштабах и заранее заготовленный «набор предвыборных пряников» в виде социально значимых решений власти: индексации пенсий, зарплат, пособий, маткапитала и прочих благ. С другой стороны, сдвоенность федеральной и региональной кампаний заставляет власти и их партию работать в условиях многозадачности, что не всегда получается слаженно у партийно-административной махины. Это у оппозиционных партий есть возможность не участвовать во всех избирательных забегах и концентрироваться на главных, а порой локальных задачах, где успех наиболее возможен. В отличие от них единороссам, как уже было сказано, надо участвовать и побеждать везде. В такой ситуации всегда есть риск что-то упустить из вида, допустить ошибку и получить не тот результат, на который рассчитывали, и по которому будут судить о работе на местах в высоких властных кабинетах. Мы хорошо помним подобные «проколы и косяки» на разных выборах при каждом из трех последних губернаторах.

Особенно опасными для единороссов являются города. При этом прослеживается общероссийская закономерность: чем крупнее город, чем сильнее негосударственный сектор экономики, чем больше образовательных и научных центров, тем меньше поддержка партии власти.

К сожалению оппозиции, ничего подобного в Псковской области нет: ни мегаполисов, ни сильной экономики, ни настоящих университетов. Тем не менее, на нашу область действуют те же электоральные законы. Именно в городах Пскове и Великих Луках, как показывают итоги всех предыдущих кампаний, поддержка единороссов традиционно ниже, чем в районах. Здесь всегда слабее административный ресурс, нет монополии власти на информацию, выше активность оппозиции, больше гражданского контроля, меньше нарушений на выборах. На фоне сложного социального положения и возможного роста протестных настроений здесь есть серьезный риск «просесть». Многое будет зависеть от способности городских властей аккумулировать политический и административный ресурсы, то есть объединить в работу местных штабов и возможности горадминистраций с бюджетными организациями, и депутатский корпус, и силы партийных отделений (напомню, что в областном центре отделение ЕР возглавляет глава Пскова Елена Полонская, а в «южной столице» - замглавы Великих Лук Сергей Гусев). И если в городе на Ловати все давно функционирует в единой властной системе, то в областном центре скорее обратная картина. Если глава Великих Лук Николай Козловский является безусловным лидером для местных элит, то Елена Полонская не только не авторитет для псковского истеблишмента, она лишь с трудом контролирует шаткое большинство в городской Думе. Поэтому город Псков является отдельной важной проблемной задачей единороссов. Не сомневаюсь, в случае чего - спросят с ответственных за выборы в городах строго, сами собой на память приходят воспоминания о неудачной для псковских партийцев парламентской кампании 2011 года, когда при «разборе полетов» по горячим следам тогдашний глава города - единоросс Иван Цецерский был вынужден писать заявление об уходе в отставку.

Не стоит также забывать, что выборы в областное Собрание депутатов будут проходить после сокращения состава регионального парламента. Не секрет, что многие народные избранники, которых демиурги политпроцесса уже списали со счетов, продолжают надеяться на пролонгацию своего статуса и пойдут на праймериз, который может стать реально конкурентным полем. Разные политические группы внутри партии будут лоббировать своих выдвиженцев. Некоторые из них ориентированы на команду прежнего губернатора, другие - на действующую региональную власть, третьи - на секретаря регионального отделения, наконец, есть и такие, кто еще верит в собственные силы и харизму. В целом, можно сказать, в стане псковских единороссов накануне выборов достаточно напряженная и непростая внутренняя ситуация, которая может детонировать на старте кампании.

Повторюсь, грядущие выборы очень важны. Как для представителей большинства видов спорта Олимпийские игры - главные старты четырехлетия, так и для партий парламентские выборы и выборы в законодательные собрания субъектов РФ - важнейший экзамен пятилетки.

Перефразируя засевший в памяти девиз сочинской олимпиады-2014 «Жаркие. Зимние. Твои», про выборы-2021 можно сказать: «Сложные. Многозадачные. Определяющие».

Есть ли у вас план?

В этой ситуации ключевой вопрос - как «Единая Россия» будет решать многочисленные задачи и отвечать на актуальные вызовы? Какими будут тактика и содержание ее кампании? На чем будет сделан акцент в агитации и пропаганде? История парламентских выборов в 2000-е и 2010-е свидетельствует, что тут возможны различные варианты.

Напомню, что в 2007-м, в условиях относительно благоприятной социально-экономической ситуации и высокой поддержки населением действующего президента, «Единая Россия» использовала мифологему «План Путина» и играла на страхах возвращения россиян в «лихие девяностые». План сработал - я сейчас не про президентскую стратегию развития страны, а про тактический ход демиургов внутренней российской политики. По итогам парламентских выборов «Единая Россия» получила по стране 64,30%. Показательно, что в марте того же года на выборах депутатов Псковского областного Собрания результат единороссов оказался значительно скромнее - 45,42%, хотя и он обеспечил им первое место (впервые в псковской истории) и доминирование в Собрании 4-го созыва.

Фото: ru.wikipedia.org

В 2011-м «Единая Россия» шла на парламентские выборы общей колонной с Общероссийским народным фронтом - созданным за полгода до дня голосования надпартийным объединением сторонников Владимира Путина, на тот момент - премьер-министра при президенте Дмитрии Медведеве. По итогам голосования партия набрала 49,32%, получила в Госдуме всего 238 мандатов (на 77 меньше, чем было прежде) - к тому же после выборов в крупных городах по всей стране - от Болотной площади в Москве «до самых до окраин» - прокатилась волна протестных выступлений, что стало серьезным испытанием для всей Системы. Что касается Псковской области, то тут результаты единороссов были даже хуже, чем в целом по стране: за ЕР на выборах в Госдуму проголосовало 36,7%. На состоявшихся параллельно выборах областного Собрания «Единую Россию» поддержали 37,41%. Мало того, что сами выступили неудачно, так еще в Собрание впервые прорвался яблочник Лев Шлосберг, на многие годы ставший главным раздражителем для регионального руководства и псковских партийцев. Полагаю, что на выборах-2021 «вышибить» его из Собрания и в целом не дать псковскому «Яблоку» сохранить фракцию станет для партии власти одной из важных задач (при том, что представителям системной оппозиции - КПРФ, СР и ЛДПР, вероятно, особо противодействовать не будут - так что, пусть и в меньшем количестве, эти три партии наверняка будут представлены в Собрании 7-го созыва).

В 2016 году парламентская кампания в России проходила на волне подъема патриотических настроений после присоединения Крыма (2014 год) и торжества идеи «восстановления великой державы», о чем постоянно заявляли первые лица государства, политики и пропагандисты в СМИ. В условиях т.н. «крымского консенсуса» «Единая Россия» получила 54,2% голосов и 343 места в парламенте. На выборах депутатов Псковского областного Собрания «Единая Россия» также улучшила свой результат, заручившись поддержкой 44,14% избирателей. Впервые в истории псковской региональной политики победителями во всех двадцати двух одномандатных округах стали представители одной партии. Всё это позволило ЕР получить в Собрании 33 кресла. Впрочем, за прошедшие годы и количественный состав фракции «медведей» изменился (напомню, что Собрание покинул Ян Лузин, а «его» мандат по результатам довыборов получил яблочник Артур Гайдук), и волна от «Крым-наш» сошла на нет. Очевидно, что прежние приемы не прокатят - нужны новые привлекательные для избирателя идеи и темы.

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Интересно, что единороссы придумают в 2021-м? На этот счет пока можно только гадать, однако несколько основных сюжетных линий кампании, полагаю, уже ясны: «Единая Россия», как и прежде, проводит курс национального лидера, многие годы формирует и реализует партийные проекты и «Народные программы», благодаря ей принят закон о «народном бюджетировании», борется с фальсификацией истории, поддерживает патриотов и ветеранов, помогает врачам сражаться с коронавирусом и т. д. Впрочем, всё это, как говорится, «хорошо, но мало» - в том смысле, что вряд ли такой избитый набор доводов может стать серьезным побудительным мотивом для электората. Нужен более серьезный аргумент, который заставил бы идти на выборы и голосовать «как надо» миллионы россиян, многие из которых считают, что ни от выборов, ни от парламента (даже с учетом его возрастающего влияния в силу изменений в Конституцию) ровным счетом ничего не зависит. В этом смысле важнейшая задача - не только мобилизовать свой электорат, но и дать ему очень простую, «черно-белую» модель. Судя по заявлениям некоторых близких к Кремлю политологов, можно предположить, что такой идеей, проходящей через всю кампанию, может стать следующая: 2021-й не должен стать в России 1917-м. То есть: нельзя допустить никаких революционных потрясений, надо поддержать национального лидера и его партию. В определенном смысле выборы-2021 - снова плебисцит: ЗА Путина, его курс и поддерживающую его ЕР или ПРОТИВ них.

Команда двух губернаторов

Решение секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака пролонгировать свое пребывание в Совете Федерации, через избрание в депутаты Псковского областного Собрания породило целую волну слухов, домыслов и мифов в местных политических кругах. Более того это зародило надежду, вернее сказать, иллюзию, у недоброжелателей региональной власти, что в том случае, если Турчак возглавит список партии, это породит напряжение со стороны губернаторской команды и конфликтную ситуацию в рядах единороссов. Некоторые оппозиционные политики всерьез рассчитывали, что в случае такого развития ситуации администрация области может фактически дистанцироваться от выборов. В этом случае единороссы в значительной мере потеряли бы административный и информационный ресурсы.

На самом деле, список «Единой России» на выборах в областное Собрание депутатов с высокой степенью вероятности возглавит губернатор Михаил Ведерников. Таким образом, глава региона максимально вовлекается в избирательную кампанию и будет нести ответственность за ее ход и результаты.

Михаил Ведерников поведет команду партийных кандидатов и лично будет заниматься кампанией. Напомню, что в прошлые годы, когда губернатор не принимал личного участия в предвыборных марафонах (или его участие было сведено к минимуму), административная машина, бывало, давала сбои, а государственные информационные ресурсы использовались крайне слабо либо не использовались вовсе. Участие высшего должностного лица региона гарантирует, что все - и в органах государственной власти, и в органах местного самоуправления, образно говоря, пойдут строем.

В свою очередь участие в кампании Андрея Турчака, который, очевидно, станет №2 в партийном списке, также имеет важное значение. Начиная с того, что его федеральный статус, безусловно, усилит команду (что бы по этому поводу ни говорили оппоненты ЕР и недоброжелатели экс-губернатора), и заканчивая тем, что Псковская область окажется в числе первых, кто будет получать поддержку от федерального партийного руководства, внимание центральных телеканалов, агитационно-пропагандистские материалы и т. д.

Не следует забывать и про необходимость наполнения партийной кубышки перед выборами, ибо, как известно, любые выборы - это и серьезные финансовые вложения. В разные годы спонсорами партии на выборах выступали многие известные бизнесмены-депутаты (Михаил Гавунас, Дмитрий Матвеев, Ян Лузин и другие). Однако в последние годы крупных предпринимателей, готовых вкладываться в кампании, особо не видно. Сокращение числа депутатов Собрания (из-за чего финансов потребуется меньше), наличие во главе организации Александра Козловского и появление на выборах Андрея Турчака (оба способны обеспечить наполнение предвыборной партийной казны) отчасти эту проблему решают.

Многих спонсоров партии из прошлых созывов областного парламента теперь в нем нет. На фото: ныне покойный председатель Псковоблпотребсоюза Валентин Каленский (слева) и скрывающийся в Израиле владелец «Империала» и «Евро-Керамики» Михаил Гавунас.

При этом следует понимать, что избрание экс-губернатора в региональный парламент - по сути, технический момент. После того, как Андрей Турчак пройдет в областное Собрание — он вновь отправится в Совет Федерации, а его место в региональном парламенте займет кто-то из списка ЕР. Предположу, что в нем мы увидим и хорошо известных действующих депутатов (таких, например, как председатель областного Собрания, замсекретаря регионального отделения партии Александр Котов, руководитель областной организации Всероссийского общества инвалидов, второй номер в списке ЕР на выборах в областное Собрание в 2016 году Марина Борисенкова и др.), так и новые лица - скажем, главного врача Псковской областной инфекционной больницы Анастасию Повторейко, которая в период пандемии коронавируса стала олицетворением «медиков на передовой» и находится на хорошем счету у регионального руководства. Ее появление в первой пятерки или тройке партийного списка единороссов вполне вероятно. Также среди депутатов единороссов будущего созыва могут появиться руководитель регионального исполкома Андрей Карпов и председатель Псковоблпотребсоюза Николай Тесля.

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В любом случае, кто войдет в команду кандидатов, решит предварительное внутрипартийное голосование. Что б о нем ни говорили скептики, это традиционная процедура - и ее необходимо пройти каждому потенциальному претенденту. Причем праймериз в Псковской области могут быть весьма интересными и полными неожиданностей: нельзя исключать, что многие действующие депутаты Собрания, которых система не видит в рядах областного Собрания (в лучшем случае - им могут предложить мандат в гордуме или районных собраниях), не согласятся с принятыми наверху решениями и пойдут на праймериз, надеясь на поддержку однопартийцев и пролонгацию своих депутатских полномочий.

Не менее интересными обещают быть и праймериз по отбору кандидатов на выборы в Госдуму. Перспективы Александра Козловского, включенного партийным руководством в так называемый «премиум-список» действующих депутатов-одномандатников, очень высоки. Напротив, избранный по партийным списком депутат, скорее всего, будет заменен. Напомню, что ранее так, по списку ЕР, в Госдуме дважды (в 2011 и 2016 годах) оказывался лидер движения «Убитые дороги Пскова», представитель ОНФ Александр Васильев. Шансы на то, что ему удастся пролонгировать свои депутатские полномочия через Псковскую область, иллюзорны: парламентарий, снискавший известность благодаря неоднозначным высказываниям и поступкам, вызывает раздражение и у первых лиц региона, и у руководителей «Единой России», и у многих однопартийцев. Наиболее вероятной фигурой в качестве будущего депутата Госдумы, избранного по спискам, является экс-член Совета Федерации, Александр Борисов, ныне возглавляющий ЦИК партии «Единая Россия». Верному соратнику Андрея Турчака, уроженцу Куньинского района Псковской области, по должности положено обзавестись статусом парламентария. И для Псковской области это будет наилучший вариант из всех возможных.

Александр Борисов (слева) может «подвинуть» Александра Васильева (справа) с проходного места в списке партии на выборах в Госдуму.

Завершая разговор о грядущей кампании единороссов в Псковской области, отмечу, что здесь, по моему мнению, очень важно, какими будут федеральные установки относительно методов ведения борьбы. Как известно, в последние годы в ходе избирательных кампаний много внимания уделяется правовым формам, когда оппонентов власти просто снимают в судах (уточню, что по жалобам не самих единороссов - как правило, тут задействуют представителей других партий, выступающих спойлерами, и профессиональных электоральных юристов). Как будет в этот раз - даст ли Москва добро на повсеместное использование жестких приемов, призовет ли региональные власти делать выборы в «белых перчатках» или предоставит региональным штабам возможность самим решать, как действовать, - покажет время. Псковская Лента Новостей будет внимательно следить за развитием ситуации и поможет читателям держать руку на пульсе событий. В следующий раз в рамках проекта «Навстречу урнам. Парламентский марафон-2021» мы поговорим о представителях оппозиции.

Александр Савенко