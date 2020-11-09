Политика

ПЛН запускает проект, посвященный парламентским выборам-2021

В 2021 году пройдут первые крупные выборы нового электорального цикла - в Государственную думу и Псковское областное Собрание депутатов. Для всех основных политических сил - как для власти, так и для оппозиции - грядущие избирательные кампании очень важны. От их результатов во многом зависит будущее - как в целом страны и регионов, так и отдельных партий, политиков, госуправленцев.

А раз так - тема избирательного марафона-2021 уже давно находится в центре внимания представителей политического класса. Ранее они активно обсуждали возможность проведения досрочных выборов. Однако сейчас уже можно говорить с высокой долей уверенности: голосование пройдет в установленные сроки, то есть в сентябре следующего года.

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С одной стороны, совмещение федеральной и региональных кампаний несколько упрощает решение задач, стоящих перед игроками в субъектах РФ, с другой стороны, им, напротив, придется сложнее: побеждать в условиях многозадачности - непросто, здесь возможны ошибки и неприятные неожиданности.

Роль российского парламента после внесения поправок в Конституцию становится более значимой - как следствие, конкуренция за места в нем станет выше.

Более бескомпромиссной обещает быть и борьба за места в Псковском областном Собрании: как известно, количество депутатов сокращается с 44 до 26. 13 из них будут избраны по партийным спискам, 13 - по одномандатным округам. Нарезка округов изменилась, они стали больше, чем прежде, что, естественно, создает для участников дополнительные сложности и ставит перед ними новые вызовы. Не боясь ошибиться, можно прогнозировать: региональный парламент ждет серьезная ротация - далеко не все действующие народные избранники сумеют сохранить мандаты.

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Всё это заставляет нас уже сейчас внимательно следить за подготовкой к выборам-2021. Она стартовала - более того, неофициальная избирательная кампания фактически началась. Ранее ряд политиков сделали заявления относительно своих планов. Так, о намерении участвовать в выборах в Псковское областное Собрание депутатов объявил секретарь Генсовета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. Безусловно, присутствие в команде псковских единороссов экс-губернатора, занимающего ключевой пост в федеральном руководстве партии власти, придает ей дополнительный вес. Сама избирательная кампания в Псковской области с Турчаком будет проходить совсем не так, как проходила бы без него. Это с одной стороны, а с другой - представители псковской оппозиции уже дали недвусмысленно понять, что обязательно напомнят избирателям о некоторых итогах работы команды прежнего губернатора, естественно, дадут им соответствующие оценки и постараются «повесить» этот негатив на всю партию. Так или иначе, вопрос, кто возглавит команду единороссов на выборах в областное Собрание - партийный лидер Андрей Турчак или действующий губернатор Михаил Ведерников, остается открытым.

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И точно так же пока без ответов - множество других вопросов. Как партии будут преодолевать многочисленные трудности (а их испытывают все без исключения - и ЕР, и КПРФ, и ЛДПР, и «Справедливая Россия», и другие политические объединения)? Кто из них сумеет удовлетворить запрос на обновление? Свидетелями рождения каких предвыборных альянсов мы станем? Как распределят роли администрация области и исполком «Единой России»? Какой будет тактика псковских коммунистов - ведомых уже новым первым секретарем обкома (напомним, что нынешний руководитель Петр Алексеенко объявил о скором уходе - нового персека зюгановцы изберут в конце ноября)? Вернется ли в региональный парламент лидер псковских эсеров Олег Брячак? Что станет с фракцией ЛДПР во главе с Антоном Минаковым? Сумеет ли прорваться в Собрание следующего созыва псковское «Яблоко» во главе с депутатом Львом Шлосбергом, который для региональной власти является одним из главных раздражителей? Какие дуэли на выборах в областное Собрание депутатов нас ждут в одномандатных округах?

Ответы на эти и многие другие вопросы мы постараемся найти в рамках нового информационно-аналитического проекта «Навстречу урнам. Парламентский марафон-2021». Как наверняка знают постоянные читатели ПЛН, реализация таких спецпроектов - наша своеобразная «фишка». Традиционно на протяжении многих лет, перед наиболее значимыми выборами, мы внимательно следим за действиями и заявлениями потенциальных кандидатов, досконально исследуем их ресурсную обеспеченность, публикуем рейтинги и проводим собственные опросы читателей.

Новый проект, старт которому мы даем сегодня, продолжает эту давнюю традицию. Вместе с читателями обозреватели ПЛН проанализируют стартовые условия, оценят ресурсную обеспеченность и кадровый потенциал региональных отделений политических партий, мы обязательно будем предоставлять слово политикам, экспертам и простым избирателям, а также вспомним, как проходили на Псковщине выборы депутатов Госдумы и областного Собрания в 1990-е, 2000-е и 2010-е.

Запуская новый проект, Псковская Лента Новостей приглашает читателей и представителей различных политических сил к обсуждению тем, связанных с избирательной кампанией 2021 года. Мы рассчитываем, что «Навстречу урнам. Парламентский марафон-2021» будет интересен и полезен как участникам предвыборного забега, так и всем жителям Псковской области – будущим избирателям. Первая публикация в рамках нового проекта ПЛН выйдет уже в ближайшее время.