Политика

И «медведи» сыты, и «яблоки» уцелели

В воскресенье, 19 сентября, завершились выборы депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания.

Уверенную победу на них одержала «Единая Россия». По сути дела, она показала тот же результат, что и по итогам предыдущей кампании пятилетней давности. Партия власти в Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым получила, по предварительным данным, порядка 40 процентов голосов и обеспечила победу своих кандидатов во всех одномандатных округах на выборах в областное Собрание депутатов, а руководитель регионального отделения ЕР Александр Козловский победил на выборах в Госдуму. Причем, выиграл единоросс очень убедительно - с трехкратным перевесом над кандидатом, ставшим вторым, и стал единственным из псковских депутатов-одномандатников, который смог переизбраться в Госдуму на следующий срок - прежде это не удавалось никому.

Таким образом, «Единая Россия» осталась «при своих» - партия сохранит конституционное большинство в парламентах (как федеральном, так и региональном), а вместе с ним продолжит доминировать на политической арене.

На фото: губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава облизбиркома Игорь Сопов в ходе Всероссийского политического онлайн-марафона «Ночь выборов – 2021. Время избранных».

Вместе с тем нет повода для уныния и у псковской оппозиции. Напомню, что ранее мы нередко критиковали ее представителей, прежде всего коммунистов и яблочников, за явные тактические ошибки, слабый подбор кандидатов, недостаточную подготовленность к избирательному марафону, в том числе в части ресурсной обеспеченности. До определенного момента и сама предвыборная кампания оппозиции была вялой. Несомненно, на определенном этапе эти упреки были справедливыми: продолжительное время оппозиционеры уступали партии власти, которая еще весной, со старта праймериз, захватила инициативу - и потом, день за днем, только наращивала градус своей активности. На этом фоне ее соперники выглядели блекло и пассивно.

Однако на заключительном этапе оппозиция активизировалась, начала использовать средства мобильной наружной политической рекламы, в целом по объему агитационно-пропагандистских материалов в почтовых ящиках и на улицах городов Псковской области она догнала, если не перегнала, единороссов - и в итоге показала вполне достойный результат. Тем самым продемонстрировала, что у нее есть серьезный потенциал.

Более того, оппозиция могла бы выступить лучше и получить больше мест в областном Собрании. Пожалуй, главный минус здесь - в том, что так и не произошло коллаборации, проще говоря, объединения оппозиционных сил и снятия представителей различных партий под кандидата, который мог бы победить единоросса. Напомню, что уже на старте кампании практически все лидеры региональных отделений оппозиционных партий заявляли о том, что не готовы договариваться в силу имеющихся непреодолимых противоречий. Прежде всего, это касалось взаимоотношений отделений парламентских партий с псковским «Яблоком», здесь обозначались расхождения по целому ряду принципиальных вопросов, в том числе по отношению к Алексею Навальному и его сторонникам.

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Самый наглядный пример - ситуация в «группе смерти», как иногда называли одномандатный избирательный округ №2 на выборах в областное Собрание. По предварительным данным, здесь, на Запсковье, лидирует врач, единоросс Елена Лунгу - для победы ей хватило 32 процентов голосов избирателей. При этом два ее основных соперника - действующие депутаты областного Собрания Дмитрий Михайлов (КПРФ) и Артур Гайдук («Яблоко») получили по 22-23 процента голосов каждый. О том, какими могли бы быть итоги голосования, если бы один из оппозиционеров снялся, можно только догадываться. Да, конечно, здесь не произошло бы простого сложения голосов «за Михайлова» и «за Гайдука», но дополнительный шанс победить у такого кандидата от «объединенной оппозиции», безусловно, появился бы. Так или иначе, единственный пример такого снятия кандидата на выборах-2021 произошел в том же втором округе: эсер Павел Николаев снялся в пользу коммуниста Дмитрия Михайлова и призвал так же поступить кандидата-коммуниста в первом округе. Произойди это, еще большой вопрос, сумел бы единоросс Алексей Севастьянов опередить Наталью Тудакову («Справедливая Россия») - и не говорили бы мы сейчас о запросе на обновление депутатских рядов на примере именно этого округа.

Впрочем, от предположений и использования сослагательного наклонения вернемся к реалиям. Во второй раз подряд все одномандатные избирательные округа на выборах в областное Собрание выиграли представители одной партии - «Единой России». Впервые это произошло в 2016-м, когда единороссы победили в двадцати двух округах (напомню, что в связи с общим сокращением числа депутатов, с 44 до 26, сократилось до тринадцати и количество одномандатных округов). Пять лет назад такой 100-процентный результат ЕР воспринимался не иначе как сенсация, а теперь это - уже тенденция, хотя шансы победить у оппозиции, конечно, были.

Притом, что в большинстве одномандатных округов преимущество единороссов - таких, как председатель Собрания Александр Котов, помощник сенатора Андрея Турчака Армен Мнацаканян, вице-спикер регионального парламента Виктор Остренко и ряда других - оказалось бесспорным, в ряде округов борьба была острой и конкурентной. Там всё решили считанные проценты. Достаточно неожиданно в числе таких округов оказались оба великолукских (№5 и №6), где преимущество представителей «Единой России» Татьяны Фомченковой и Елены Даньшовой оказалось не столь убедительным, как это представлялось большинству наблюдателей.

Еще один итог завершившейся кампании заключается в том, что не сработал план по «выкорчевыванию» псковского «Яблока» из регионального парламента. Партия фактически повторила свои результаты пяти- и десятилетней давности, преодолела пятипроцентный барьер - и вновь будет представлена в областном Собрании. Правда, теперь «человеком-фракцией» станет Артур Гайдук, а не Лев Шлосберг, снятый с выборов и в Москве, и в Пскове. Кстати, в связи с выбыванием последнего из гонки многие высказывали опасения: мол, не деморализует ли снятие бессменного лидера псковских яблочников, не опустятся ли у них руки, не провалится ли обезглавленное псковское «Яблоко» в дни голосования. Очевидно, что этого не произошло. С учетом всем известных обстоятельств этой кампании, достигнутый яблочниками результат следует признать вполне достойным. Сравнивая результаты «Яблока» в Псковской области с процентами партии на федеральном уровне, приходим к выводу, что стратегия радикально настроенного Льва Шлосберга оказалась верной. Линия лидера «Яблока» Григория Явлинского и председателя партии Николая Рыбакова к успеху не привела: не то, что не преодолели пятипроцентный барьер, но и трех процентов, необходимых для возвращения бюджетного финансирования, не набрали.

Что до псковских коммунистов, то они получили на выборах в областное Собрание депутатов порядка 20% и вновь стали вторыми, что следует признать успехом первого секретаря обкома Петра Алексеенко (особо отмечу, что в последние дни кампании он находился вначале в больнице, а затем на самоизоляции дама). Тем не менее, достигнут очень приличный результат. В сравнении с ним более чем скромно выглядит результат кандидата от КПРФ на выборах в Госдуму в одномандатном псковском округе - Дмитрия Михайлова, который набрал менее 12,5% - так мало кандидат от КПРФ в псковском одномандатном округе прежде не получал. Пять лет назад у Александра Рогова было 14,5%, Владимир Никитин в свое время получал и 15%, и 21%, у Геннадия Бубнова было почти 17%. Объяснение низкого результата коммуниста видится в неправильной стратегии штаба кандидата - рискованной ставке на социальные сети в ущерб более традиционным формам агитационно-пропагандистской работы. Грубо говоря, выборы выигрываются не в Тик-Токе и не в телеграм-каналах. Мы об этом предупреждали, и результаты выборов только подтвердили ошибочность этого подхода.

Ожидаемо в Госдуму и Псковское областное Собрание прошли парламентские партии ЛДПР и «Справедливая Россия». Проведшие качественные кампании региональный координатор ЛДПР в Псковской области Антон Минаков пролонгировал свои депутатские полномочия, а лидер псковских эсеров Олег Брячак возвращается в Собрание из Псковской гордумы.

Таким образом, общий расклад практически не поменялся. Другое дело, что количество политических объединений, представленных в законодательных органах, увеличивается: в Госдуме вместо четырех партий теперь будет пять, в областном Собрании вместо пяти шесть. Напомню, что в этом была одна из интриг кампании - и диапазон прогнозов был «от трех до шести», о чем мы говорили несколько недель назад.

К «джокерам» выборов-2021 эксперты относили партию «Новые люди». Она и «выстрелила» - благодаря тому самому запросу на обновление прошла и в Госдуму, и в Псковское областное Собрание. В связи с чем среди депутатов регионального парламента появится «новый человек» - сотрудник облсовпрофа, кандидат политических наук Андрей Маковский, представлявший партию на предвыборных мероприятиях и ставший ее лицом в Псковской области.

Подводя итог сказанному, повторюсь: по итогам голосования «Единая Россия» вновь стала первой, что дало основания секретарю Генсовета партии, сенатору от Псковской области Андрею Турчаку заявить о «чистой и честной победе». Парламентские партии подтвердили свои позиции и продемонстрировали, что потенциал у них есть. Команда губернатора Псковской области выполнила задачи, не допустив при этом никаких серьезных косяков. В целом парламентский марафон прошел ровно, без серьезных потрясений и нарушений. Разумеется, оппозиция будет заявлять о неравных условиях, нечестных выборах и невозможности победить партию власти при трехдневном голосовании (более того, некоторые стали говорить об этом еще до старта кампании). Однако будем справедливы: подобные рассуждения - это часть выборной игры, эдакая «обязательная программа», и подобные рассуждения мы слышим регулярно. Однако они разбиваются об итоги голосования, которые по большому счету схожи с результатами предыдущих кампаний - когда голосовали не три дня, а один. Так что предлагаю оставить эти «разговоры в пользу бедных». Не то, чтобы кто-то пытался доказать, что парламентский марафон-2021 был идеальным, но он вполне вписывается в представление о том, как у нас проходят выборы.

Александр Савенко