Политика

Парламентский марафон-2021: на финишной прямой

До выборов депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания осталось меньше двух недель. Уже можно если и не подвести предварительные итоги, то по крайней мере - поделиться впечатлениями от хода кампании, отметить ее особенности, сравнить с предшествующими забегами.

Две большие разницы

Первое, о чем следует сказать: завершающийся избирательный марафон в Псковской области заметно отличается от предыдущих выборов 2016 года. Разница прежде всего в том, что сейчас нет того накала страстей, какой был пять лет назад, не видно особой интриги - и драмы, как в песне, тоже больше нет. В отличие от ряда кампаний прошлых лет, сейчас всё представляется предрешенным, никаких неожиданностей не происходит и не прогнозируется ни в оставшееся до выборов время, ни по итогам трехдневного голосования 17-19 сентября. Всё тут ясно и понятно: есть партия власти «Единая Россия», ведомая на выборы депутатов областного Собрания губернатором Михаилом Ведерниковым и секретарем Генсовета ЕР Андреем Турчаком. Вот системная оппозиция - КПРФ (во главе списка - первый секретарь обкома Петр Алексеенко), ЛДПР (с лидером партии Владимиром Жириновским и региональным координатором Антоном Минаковым на двух первых позициях списка), «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», олицетворением которой, как и прежде, служит Олег Брячак. Вот «Яблоко» без снятого с выборов лидера списка Льва Шлосберга и т.н. «малые партии» («Партия пенсионеров», «Новые люди» и другие). Никаких несистемных элементов нет - и в целом нет ничего, что давало бы основания прогнозировать хоть какие-то сюрпризы.

Некоторые наблюдатели ожидали, что ближе к осени возможна вторая волна протестных акций (напомню, первая прокатилась по городам России в начале года). Однако несистемная оппозиция разгромлена - и ничего в этой части мы не увидели. Все сколько-нибудь значимые интриги разрешены, а вопрос прорыва в Собрание кого-то из непарламентских объединений вряд ли можно считать сверхважным и принципиальным. При всем уважении к яблочнику Артуру Гайдуку, называть вопрос его прохождения в региональный парламент следующего созыва основной интригой «главных выборов года» - это явный перебор. На деятельности областного Собрания нового созыва это отразится слабо.

Так или иначе, выборы-2021 не идут ни в какое сравнение с кампанией пятилетней давности.

Тогда, напомню, в рядах КПРФ, «Справедливой России» и некоторых других партий шла целая колонна кандидатов - представителей т.н. «группы Михаила Гавунаса». Находящийся за границей опальный бизнесмен - фигурант уголовных дел профинансировал в 2016-м избирательную кампанию ряда кандидатов. Его сторонники, встав под партийные флаги, «бодались» с командой губернатора Андрея Турчака и реально претендовали на депутатские мандаты - причем, не только в составе партийных команд, но и в одномандатных избирательных округах. Пожалуй, впервые после губернаторских выборов 2004 года мы наблюдали в 2016-м жесткую предвыборную борьбу. Наиболее наглядно это проявилось в виде издания огромными тиражами агитационных газет (в том числе анонимных, в которых использовались приемы из арсенала черных политтехнологов) и сотен билбордов с партийной символикой и портретами кандидатов по всей области. Власти активно противодействовали представителям альянса коммунистов, эсеров и беспартийных, ставшего самым заметным объединением на оппозиционном поле. В этой ситуации на другие оппозиционные силы, в том числе на псковское «Яблоко», в Доме Советов по большому счету просто не обращали внимания, что во многом и предопределило повторное прохождение Льва Шлосберга в областное Собрание. В этот раз всё иначе. Сейчас мы наблюдаем полное доминирование «Единой России», никакого системного противодействия партии власти со стороны оппозиции на выборах нет, как нет и значительных финансовых вливаний в кампании оппозиционных партий.

Юридические баталии

В последние годы характерной особенностью выборов в Псковской области стала борьба не столько в избирательном поле, сколько в правовой плоскости. Какую кампанию ни вспомни, почти обязательно эта составляющая присутствовала - то представитель «Партии роста» вышибает с выборов главы Себежского района кандидата от ЛДПР (и эта тема потом месяцами звучит в публичном пространстве, и скандал выходит далеко за пределы региона), то у нас снимают коммунистов, то палки в колеса ставятся яблочникам. В общем, кандидаты каждый раз пытаются снять друг друга, пишут жалобы в избиркомы, обращаются в суды. И здесь важно отметить, что этим занимаются не только представители системы, но и оппозиция повелась - тоже участвует в этих юридических баталиях. С одной стороны, это понятно - именно оппозиция первой понесла тут потери - и теперь пытается ответить. Но надо понимать, что у ее оппонентов больше возможностей: там одни люди занимаются агитацией, другие - ходят в суды. Оппозиционеры тратят на это свое время и силы. И ладно бы эти обращения объяснялись какими грандиозными нарушениями избирательного законодательства, которые оказывают серьезнейшее влияние на ход избирательной кампании и наверняка отразятся на ее итогах. Но ведь нет - всё тут достаточно мелко: речь в обращениях идет о каких-то мелких и незначительных прегрешениях - вроде того, что кто-то в своих агитационно-пропагандистских материалах не в полном объеме указал сведения, которые должны указываться в таких материалах, или распространял АПМ в период, когда этого делать еще вроде было нельзя и т.п.

Повторюсь: удивительно, что этой предвыборной забаве предается и оппозиция. Выглядит это весьма нелепо: с одной стороны, мы каждый раз видим тут негодование по поводу того, что кто-то подлавливает критиков режима на том, что они подали документы на регистрацию с нарушениями или использовали в своих агитационных материалах музыку итальянского композитора, с другой стороны - сами занимаются, по сути, тем же самым. Такое поведение можно было бы понять, имей подобная трата времени и сил хоть какой-то практический смысл. Ну то есть: подловили оппонента на неком нарушении - и чего-то реально добились, заработали очки или даже сняли соперника с предвыборной гонки. Но этого нет - уж точно из-за такой ерунды регистрации статуса кандидата не лишат. Надо ли говорить, что случаи снятия с выборов в этом году - это, конечно же, не потому, что кто-то из их оппонентов накатал жалобу - тут другие причины. В общем, кандидаты пишут жалобы, избиркомы реагируют, электоральные юристы зарабатывают бабло. Если кандидаты считают что так и надо действовать на выборах - как говорится флаг им в руки. Правда, никакого смысла тратить на это свои ресурсы уж точно нет.

Очередь из АПМ

Что касается предвыборной агитации, то ее в последние недели на улицах, в почтовых ящиках и где угодно стало полным-полно. Другое дело, что ничего экстраординарного, оригинального и яркого команды кандидатов в этот раз не продемонстрировали. Используется достаточно избитый набор приемов. На этом фоне нестандартные ходы в ходе кампаний прошлых лет - скажем, запомнившийся многим предвыборный креатив от представителя ЛДПР Сергея Макарченко с двусмысленным советом девушек модельной внешности «Макарченко? Стоит попробовать!» и остроумно испорченный баннер (заменили буквы в фамилии кандидата, из-за чего получилось совсем уж весело: «Макарошки? Я ЗА!») или «Ценности, которые нас объединяют» от Андрея Турчака - воспринимаются чуть ли не как настоящие находки и ноу-хау. Сейчас ничего сопоставимого с этим нет.

Региональный координатор ЛДПР Антон Минаков и партийные активисты в процессе раздачи агитационно-пропагандистских материалов

Впрочем, справедливости ради следует отметит, что как и в прежние годы участники кампании-2021 стремятся использовать всю линейку приемов и технологий - от самых современных форм до традиционных, проверенного десятилетиями «олд скула». В том числе речь об агитационных роликах на ТВ - правда, обращает на себя внимание, что с телеэкранов в этот раз агитируют в основном одни и те же. Объяснение, видимо, кроется в том, что реклама на ТВ - удовольствие дорогое, не всем по карману. Многие либо отказываются от этой формы агитационно-пропагандистской работы, либо минимизируют расходы на данную статью.

Как обычно, появилось перед выборами множество баннеров с названиями партий и лицами кандидатов на улицах городов. У одних - например, «Единой России» и ЛДПР - их больше, у других - меньше, у третьих, как у псковского «Яблока», нет вовсе: не смогли договориться с рекламными агентствами, размещающими агитационные баннеры, даже обращались по этому поводу в облизбирком, откуда получили ответ в том смысле, что этот вопрос не относится к компетенции комиссии.

Как обычно, перед выборами выходит множество партийных газет и бюллетеней кандидатов. Это и повествующее о сделанном партией власти «Действие» регионального отделения «Единой России» , и предлагающие 10 шагов к достойной жизни материалы КПРФ, и агитки других политических объединений.

Первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко с однопартийцами в ходе предвыборной акции в Дедовичском районе

Повторюсь, свои печатные материалы распространяют практически все основные участники избирательной кампании. В частности, жители региона получили газету ЛДПР с презентацией списка кандидатов на выборах в областное Собрание депутатов, и федеральные выпуски газеты «Справедливой России», и выпускаемые для разных районов выпуски газеты «Гражданин» регионального отделения партии «Яблока». Отмечу, что в былые годы яблочники заметно опережали большинство своих соперников по количеству печатных материалов и тиражам - в этот раз, на взгляд стороннего наблюдателя, такого преимущества нет - причиной чему, возможно, недостаток финансовых ресурсов и со скрипом идущая фандрайзинговая кампания (проще говоря, сбор средств на предвыборные цели)..

Образцы печатных материалов, рассказывающих о достижениях и планах партийных организаций, участвующих в выборах 2021 года в Псковской области

Содержание выпускаемых предвыборными штабами агитационно-пропагандистских материалов традиционно. Основное внимание здесь уделяется представлению команд кандидатов, пунктам предвыборных программ и отчетам о проделанной работе. Всё привычно. Впрочем, бывают и нестандартные ходы. Например, «Новые люди» распространяют в Псковской области оригинальный буклет, повествующий о работе членов партии по всей стране. Помимо прочего, в нем повествуется, как «спасли мордовского Хатико» (активистка приютила пса, месяц ждавшего на автобусной остановке пса, и он стал талисманом «Новых людей»). Как водится, не обошлось при производстве печатных АПМ без курьезов и ляпов. Пожалуй, самый резонансный - из газеты КПРФ. В представлении третьего номера списка кандидатов Владимира Панченко в соседних предложениях авторы газеты назвали его членом «Справедливой России» и беспартийным - и это, повторимся, в газете КПРФ в материале об одном из лидеров списка коммунистов.

Битва за интернет

С каждым годом, с каждой новой избирательной кампанией возрастает роль интернета. Он всё увереннее наступает на позиции традиционных СМИ и приходит на смену привычным формам агитации. Это вполне объяснимо: традиционные формы общения с людьми сейчас затруднены (или вовсе в некоторых случаях невозможны) из-за пандемии коронавируса, введенных ограничений и изменения поведенческих моделей избирателей. Что касается ухода партийцев и кандидатов от традиционных СМИ в интернет, то понятно, что тут больше свободы и возможностей, меньше регулирования, к тому же это просто дешевле. Так что все идут в интернет - используют современные технологии при организации работы, создают электронные штабы, активно используют социальные сети, ведут битвы в форумах, занимаются мониторингом актуальных тем и пытаются на них оперативно реагировать. Всё это становится очень важным направлением работы. Может быть, пока работа в сети - еще не такое распространенное явление как привычное «от двери к двери», но понятно, что именно за этим - будущее.

Такого массового похода партийцев в интернет перед выборами в Псковской области еще не было никогда.

Традиционное предварительное голосование «Единой России» добавило к своему названию слово «электронное». Как заявляют в партии, использование современных технологий позволяет сохранить тайну голосования на праймериз и обеспечивает защиту персональных данных

Если прежде в разговоре о работе политиков в соцсетях мы упоминали в основном приверженцев либеральных взглядов и относительно молодых людей, то теперь в сетях пытаются работать все, независимо от политических взглядов, собственного возраста и возраста потенциальных сторонников. Здесь и единороссы, в том числе секретарь регионального отделения, кандидат на выборах в Госдуму Александр Козловский, и его соперники - эсер Олег Брячак, нечастые посты которого в соцсети «ВКонтакте» неизменно получают тысячи просмотров и сотни лайков, и шагнувший в Телеграм и ТикТок коммунист Дмитрий Михайлов. Последний, к слову, делает ставку на эту составляющую в ущерб некоторым другим формам агитационно-пропагандистской работы, что может объясняться как ограниченностью финансовых ресурсов КПРФ, не позволяющей выпускать большими тиражами печатные СМИ, так и подходами небезызвестного блогера Алексея Малова, видимо, взявшего подряд на сопровождение кампании псковского коммуниста.

В продолжение этой темы отмечу, что появившиеся в последнее время политические и околополитические блогеры, регулярно выкладывающие в сеть разного рода жалобы, сбивают некоторых кандидатов с «истинного пути», отвлекают их от реальной предвыборной борьбы и создают у них иллюзию, что именно так, жалуясь на то, что кто-то где-то провел мероприятие с несоблюдением ковид-ограничений или допустил какое-то иное нарушение, можно набрать дополнительные политические очки и победить. Однако очевидно, что подобное поведение в ходе избирательной кампании ни к чему не приведет. Это абсолютно бессмысленное занятие, никакой пользы кандидатам оно не принесет.

Что до информационных поводов, с которыми кандидаты идут в соцсетях в массы, то тут чего только нет - начиная темами общественно-политической повестки и встречами с избирателями и заканчивая походами в лес, озабоченностью ситуацией в зоозащитных организациях и посещением школ в День знаний 1 сентября. Очевидно, что все исходят из нехитрого соображения: кто активнее бьет по клавишам - тот и набирает очки.

Эсер Олег Брячак докладывает в соцсетях об итогах похода в лес.

Аты-баты, шли дебаты

Участники выборов используют и другие возможности дойти до электората, донести до людей информацию о себе и своих взглядах на актуальные проблемы. Имею в виду традиционные предвыборные дебаты. В одних случаях - прежде всего, на телевидении - они проходят более формализованно и официозно.

Участники предвыборных дебатов на псковском телевидении. Фото: pskov.ldpr.ru.

В других случаях - например, на дебатах в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове - всё проходит более демократично. На недавних дебатах и круглых столах в радиоэфире кипели нешуточные страсти, участники задавали друг другу неудобные вопросы, это реально выглядело политическим поединком.

Представители региональных отделений ведущих политических партий на круглом столе в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове

К слову, вопреки расхожему представлению, что предвыборные дебаты мало кому интересны, их не смотрят и не слушают, те же предвыборные программы на «Эхо Москвы» в Пскове получили большой резонанс, активно обсуждались, а видеотрансляции некоторых из них (как, например, состоявшиеся 25 августа дебаты по вопросу социальной справедливости) побили рекорды: количеству просмотров дебатов на ЮТубе мог бы позавидовать практически любой псковский блогер.

В завершение отмечу, что кампания 2021 года ознаменовалась попыткой проведения дебатов и на альтернативной интернет-площадке. Сама такая попытка, безусловно, интересна. Как говорится, больше дебатов хороших и разных. Жаль только, что представители абсолютного большинства партий туда не пошли. В итоге получились не дебаты, а эдакий междусобойчик несистемной оппозиции - сеанс контрпропаганды. Дебатировать пришлось буквально самим с собой, в одиночестве и просто представляя, что рядом в креслах, на пуфиках и табуретках сидят соперники. Судя по комментариям в сети, некоторым представителям оппозиции именно такой формат «дебатов» псковским несистемщикам пришелся по душе - никто не перебивает, не задает неудобных вопросов, все кругом свои.

Вскрытие покажет

Напомню, что в парламентских выборах 2021 года участвует 14 партий (в выборах депутатов Псковского областного Собрания - девять). однако, как убеждены эксперты, на прохождение в Госдуму 8-го созыва реально претендует меньше половины из них. Это прежде всего партии, которые уже имеют статус парламентских - «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия-Патриоты-За правду». Ряд политологов не исключают прорыва в Госдуму кого-то из так называемых «малых партий» - например, Партии пенсионеров или «Новых людей». Однако предвыборные рейтинги за считанные недели до трехдневного голосования не дают однозначного ответа на вопрос, сумеют ли эти объединения преодолеть пятипроцентный барьер. Так и на федеральном, и на региональном. Звучат различные оценки и цифры, но в целом преобладает мнение, что Госдума останется четырехпартийной (хотя и возможны варианты), и Псковское областное Собрание - тоже.

По информации ПЛН, в августе в Псковской области проводилось очередное исследование общественно-политической и социально-экономической обстановки. Общий вывод экспертов - всё тут у нас стабильно и спокойно. Что до выборов, то лидером среди партий, согласно выводам исследователей, остается «Единая Россия» с рейтингом в нашем регионе под 50%. У КПРФ - порядка 9, у ЛДПР и «Справедливой России» - около 7. «Яблоко», согласно этим прогнозам, может получить 3-5%, остальные участники - меньше. В одномандатных избирательных округах на выборах в областное Собрание депутатов лидируют кандидаты-единороссы. Как мы и писали раньше, сложности у представителей партии власти могут быть в нескольких округах - чаще всего в этой связи упоминаются псковский округ №2 и округ №7, включающий в себя Псковский и Гдовский районы. Что касается большинства муниципальных образований Псковской области, как и южной столицы региона - Великих Луках, то тут жесткого противостояния наблюдатели до настоящего времени не зафиксировали.

Разумеется, ко всем этим предвыборным цифрам, рейтингам и прогнозам можно относиться как угодно. Насколько они соответствуют реальному положению дел, покажут только выборы. Как говорится, вскрытие урн покажет. Кампания выходит на финишную прямую, у кандидатов остается меньше двух недель на агитацию. Отмечу, что заключительному периоду выборов будет сопутствовать целый ряд событий, вроде бы напрямую не связанных с выборами, но безусловно способных повлиять на настроения наших людей. Это и масштабные российско-белорусские учения «Запад-2020», и открытие памятника Александру Невскому в Самолве в дни празднования 800-летия князя, и ожидающийся приезд в регион первых лиц государства.

Александр Савенко