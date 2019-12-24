Политика

Олег Брячак об итогах года, своем уголовном деле и злопамятности

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Гайд-парк», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 25 декабря. Гость студии - депутат Псковской городской Думы, руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак. Ведущий Александр Савенко обсудил с ним итоги года, планы на 2020 год, ситуацию в «Справедливой России» и депутатскую деятельность Олега Брячака.

Александр Савенко: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове программа «Гайд-парк», у микрофона Александр Савенко, а в гостях у нас сегодня Олег Брячак, руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы. Здравстуйте, Олег Михайлович.

Олег Брячак: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, уважаемый ведущий.

Александр Савенко: В течение 2019 года Олег Брячак регулярно приходил к нам на эфиры, давал свою оценку общественно-политическим событиям, комментировал, рассказывал о том, что происходит в партии, над чем работают фракции «Справедливой России» в областном Собрании и в Псковской городской Думе, а сегодня, в самом конце года, мы будем подводить итоги уходящего года и говорить о задачах и планах на 2020 год. С этого и предлагаю начать, Олег Михайлович. Итоги 2019 года. Каковы они для вас как политика, депутата, руководителя партийной организации? Этот год вы можете занести себе в актив или пассив?

Олег Брячак: Этот год, наверное, был сложным для всех — и для депутатов, и для простых граждан, и для руководителей города и региона. Из позитивных вещей я бы хотел отметить то, что в этом году впервые бюджет нашего города перешагнул отметку 4 млрд рублей. Это очень серьезно, и приятно наблюдать, что пошли в город деньги и начали проводиться различные работы. Особенно радует реконструкция стадиона «Машиностроитель». Когда в нашей стране была высокая цена на нефть и появились деньги, начали формироваться всякие фонды национального благосостояния, даже тогда руководству нашего региона не удалось привлечь финансирование на этот значимый спортивный объект, можно сказать, центральный спортивный объект нашего города. Если честно, я удивляюсь, как у нашего губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова получилось выбить деньги на него в такое кризисное время. Деньги немалые. Конечно, это приятно. Также приятно наблюдать, что потихоньку стали приводить в порядок улицы города. Конечно, приходится потерпеть затруднения в дорожном движении, а то потом будет ездить по хорошим дорогам приятно видеть такую основательную реконструкцию улицы Инженерной. Конечно, все проблемы сразу решить не получится, и все здравомыслящие граждане и мы, депутаты, это понимаем и не очень согласны с теми депутатами, которые голосовали против принятия бюджета. А как можно проголосовать против того, что дополнительно в город в 2019 году было привлечено почти 2 млрд рублей? Это колоссальная сумма, которая была израсходована на нужные вещи: на ремонты домов, дорог, на инженерные сети. Приведены социальные объекты в порядок. Я вижу эти позитивные изменения, и мне приятно, что и администрация области, и администрация города на самом деле работают. Понятно, кто-то скажет, что «вот грязно в городе» или что-то еще. Согласен полностью. Шел на эфир пешком, и действительно обувь грязная, брюки грязные. В то же время мы понимаем, что сразу, как по волшебству ничего не меняется. Поэтому надо менять ситуацию всем вместе. Что касается депутатской деятельности и лично меня, каких-то больших изменений не произошло. Уголовное дело тянется, перерывы в заседаниях по месяцу объявляют. Это даже не знаю уже как назвать. Но я буду добиваться реабилитации. Сроки давности по моему уголовному делу уже кончились. Я могу хоть сегодня пойти и написать бумагу, что прошу закрыть дело за истечением срока давности, мне его в этот же день прекратят, и мы это забудем как страшный сон. Но я так делать не буду, я все-таки потерплю, и пусть суд примет решение. Думаю, оно будет очевидным: как 159-ю сначала мне вменили, а потом написали целую петицию, что я невиновен.

Александр Савенко: В двух словах напомните, пожалуйста, нашим радиослушателям суть этого дела.

Олег Брячак: Дело было заведено через месяц после того, как я начал выступать против предыдущей администрации в лице Андрея Турчака, после того, как начал открыто говорить о недальновидности их кредитной политики и о том, что она приведет регион в долговую яму, что, собственно, и произошло. Закредитованность, которую организовала предыдущая команда администрации, достигла таких размеров, что мы только за проценты платим миллиард в год. Чтобы было понятно, что это за цифра, хороший детский сад более чем на сто мест стоит построить около 100 млн рублей. Мы бы могли решить проблемы с очередями в детские сады буквально за полгода в Пскове, если б не было той колоссальной кредитной нагрузки. Ремонт двора стоит в среднем 2 млн рублей в зависимости от площади и вида работ. Представьте себе, сколько дворов мы могли бы на эти деньги отремонтировать за год. Наверное, все дворы города были бы в идеальном состоянии, с хорошими детскими площадками, спортивными сооружениями. Но наша область уже на протяжении нескольких лет платит банкам миллиард в год. Конечно же, я был возмущен, открыто выступал против этой политики, а не как интриган, где-то шушукался за спиной. И тогда буквально чрез месяц после первого пикета завели дело по статье «мошенничество». Следователи разобрались и увидели, что никакого мошенничества там и близко нет. Какие-то фирмы когда-то брали какие-то кредиты, и в бухгалтерском балансе было то ли исправлено... Я, если честно, даже не вникал. У меня спрашивают в суде: «вы ознакомились с обвинением?», а я его даже читать не стал, потому что, если мне понадобится художественный вымысел, я лучше книжку почитаю. «Робинзона Крузо» там, еще что-то. А вот этот бред я не буду ни читать, ни отвлекаться на него. Есть адвокат, и пусть он работает. А я просто посижу как законопослушный гражданин и послушаю, о чем идет речь, а потом уже, в завершение судебного процесса, я свое слово тоже скажу.

Александр Савенко: Но это уже будет 2020 году, и, как я понимаю, у вас сомнений в благоприятном исходе судебного разбирательства нет.

Олег Брячак: Я абсолютно уверен. Я прямо сегодня могу все прекратить, но не делаю этого. Хочу, чтобы была полная реабилитация и кто бы там из моих политических конкурентов что ни говорил, у меня будет бумага, как сейчас есть по 159-й статье, что я не причастен и невиновен. А у политических оппонентов, конечно же, обострения иногда происходят. Я вот не думал, что Алексеенко такой злопамятный.

Александр Савенко: Первый секретарь обкома КПРФ.

Олег Брячак: Да-да-да. Недавно, после снятия Ножки написали какую-то их бумагу на меня в прокуратуру.

Александр Савенко: В связи с чем?

Олег Брячак: В связи с тем, что я до сих пор имею, благодаря своей войне, помимо уголовных дел еще и статус банкрота, и мне еще около года в этом статусе ходить.

Александр Савенко: Чем этот статус неприятен кроме того, что он понижает вас в глазах деловых партнеров?

Олег Брячак: Есть такие вещи, связанные с этим обременением, что человек, находящийся в этом статусе, не может быть учредителем коммерческих структур либо их руководителем. И вот они попытались как-то из регионального отделения «Справедливой России» сделать коммерческую структуру и написали в прокуратуру бумагу, чтобы они проверили законность моего нахождения на посту руководителя регионального отделения партии. Прокуратура проверяла, Минюст проверял... Не думал я, что руководитель КПРФ Алексеенко Петр, с виду такой добрый, окажется таким злопамятным гражданином.

Александр Савенко: А когда коммунисты обратились в прокуратуру?

Олег Брячак: После нашей дуэли.

Александр Савенко: А на что вы рассчитывали после того, как обвинили его во всех смертных грехах у нас в этой студии? Надо было ожидать, что «ответка» последует.

Олег Брячак: Я думал, это будет по-мужски, глаза в глаза, а не так, через кого-то, подленько, в прокуратуру. Это не красит первого секретаря Псковского обкома КПРФ и еще раз опускает его авторитет в глазах не только тех, кто не находится в рядах КПРФ, но и в глазах его соратников. Я очень уважаю тех, ко находится рядах КПРФ, многих знаю и хочу сказать ,что это порядочные люди, настоящие бойцы, и когда это войско возглавляет абсолютно никакой руководитель, и на нашей дуэли я ему доказал, что он вообще не руководитель в принципе.

Если помните. Он не может уйти в отпуск в разгар выборной кампании, а Алексеенко может. Когда выборы, идут какие-то задержания, когда нужно включаться в борьбу, вести свое войско, подавать пример, заводить его, Алексеенко уходит в отпуск. Я же на цифрах доказал, как они «слили» районы и подыграли «Яблоку» и «Единой России». Мы, говорит, представляем интересы трудового народа, а Мурылев - второй человек в их обкоме. Это бизнес-омбудсмен, который представляет интересы предпринимателей, а руководитель его - Титов, «Партия Роста». А двух коммунистов снял представитель от «Партии Роста», вы понимаете, какой маразм? Эту информацию я еще выдам, она никуда не денется и постепенно вроде все забывается, и настанет период, когда будет или информационный вакуум, или это будет к месту, и тогда вот эта информация - то, как Алексеенко предал своих однопартийцев, просто кинул, бросил, как он партию разваливает прекрасную, с прекрасными социалистическими идеями за народ - все это ему аукнется. Это не руководитель. На его месте достойный человек сказал бы: «Уважаемые соратники, я уже, наверное, устал. У меня, наверное, не получается», - и уступил бы место кому-то более бойкому, собранному, организованному, настоящему лидеру с харизмой. И тогда КПРФ на территории региона опять бы, как при Рогове было..

Александр Савенко: Вы не Аркадия Мурылева имеете ввиду?

Олег Брячак: Нет, Аркадий Мурылев — это какая-то (не буду говорить в эфире, чтобы он в суд не побежал) у меня по нему свое мнение. Я тоже не считаю его руководителем.

Александр Савенко: А кто тогда остается из потенциальных кандидатов на пост первого секретаря обкома? Дмитрий Михайлов?

Олег Брячак: Дмитрий Михайлов, если разобраться, на выборах в гордуму проявил себя как настоящий боец. Он не испугался обысков, допросов. Мы ездили в месте в Москву, в следственный комитет и думали, откровенно говоря, что там и останемся. Мы же туда с вещами поехали.

Александр Савенко: А когда это было?

Олег Брячак: Это было после выборов 2017 года, когда на нас всех завели уголовное дело по факту подкупа избирателей и пригласили в Москву, в Следственный комитет. Наверное, это был элемент некого психологического давления. Сначала у нас прошли обыски, позабирали оргтехнику, компьютеры, телефоны, планшеты. Мы приехали в Москву — огромное здание, все в мраморе. Мы тогда еще удивились, а зачем такие деньги нужно вкладывать в эти представительские вещи для Следственного комитета, неужели их нельзя потратить на школы, садики, на лекарства? С нами тогда беседовали следователи, показывали аудиозаписи, говорили, что мы можем оказаться в тюрьме, на что (надо отдать должное коммунистам, настоящим бойцам) они не дрогнули, ни у кого коленки не затряслись. Мы сидели, с юмором разговаривали. Говорю им: «Видите, а я уже с вещами приехал, я готов». Когда я участвовал в выборах 2017 года в гордуму я прекрасно понимал, чем это для меня может закончится, я готов был оказаться в тюрьме, о принял решение рисковать и иди до конца, что я и сделал. И коммунисты тоже пошли до конца, почему я и уважаю ребят, с которыми мы вместе такие вещи прошли. И этот лидер в виде Алексеенко совершенно не подходит на эту роль — возглавлять таких товарищей. Ему пора на дачу, на печке отдыхать, косить траву, доить коров - вот это нормально. Или сторожем где-нибудь работать.

Александр Савенко: Интересный у нас получается итоговый эфир за 2019 год. Раскритиковали вы Петра Алексеенко, поставили в упрек, что не так на выборах отработал и по сути подыграл другим партиям. Я к тому, что примерно те же упреки о подыгрыше власти, о сливе, протестах, работе во время избирательных кампаний могут адресовать и вам. И ваши оппоненты так и делают. Мы наблюдаем, какая в последнее время риторика звучит у «справедливороссов», какие решения вы принимаете перед выборами. Что вы можете сказать по поводу результатов «Справедливой России» на выборах и в целом того курса, которым вы сейчас идете? Вы оппозиционеры или в каком-то особом статусе?

Олег Брячак: Конечно же, «Справедливая Россия» является оппозиционной партией. Наше отличие от «Единой России» всегда было в том, что мы никогда не боялись затрагивать острые темы и говорить о проблемах. Если тех же «единороссов» послушать. Хоть кто-то сказал, что у нас с медициной проблемы, врачей не хватает? Нет, у них все хорошо.

Александр Савенко: А по-моему каждый день говорят, что врачей не хватает.

Олег Брячак: Да нет. Совершенно не так они говорят. Я даже помню, как один законопроект предлагал в областном Собрании — маткапитал использовать на санаторно-курортное лечение для детей, чтобы мамочка могла не дожидаться трех лет, если ребеночек заболел. От одного видного «единоросса» прозвучало: «как вы можете такое предлагать - у нас медицина доступная и бесплатная». Вот так вот говорится. А в чем отличие оппозиционной силы? Мы ни от кого не зависим. И то, что вы говорите, что мы сегодня поддерживаем действующую власть... Мы поддерживаем добрые дела, которые действующая власть делает. И вряд ли кто-то сможет с этим поспорить. Я 10 лет работаю депутатом и видел, как работала предыдущая команда с 2009 года и как работает команда Ведерникова. Могу на цифрах, фактах и на пальцах объяснить в любом месте, что эта команда работает гораздо более эффективнее, чем предыдущая. И критиковать добрые дела — это называется даже не популизм. Это называется гораздо более нехорошим словом, которое даже не хочется в эфире произносить. Но некоторые политики зарабатывают на этом очки. Давайте «Яблоко» возьмем. Покажите мне хоть одного человека, которому оно помогло. Покажите не хоть один законопроект, который Шлосберг провел в областном Собрании, который был бы направлен на помощь гражданам. Я такого не знаю. Я не знаю ни одного гражданина и ни одного дела, которое бы они сделали. А критиковать они могут. Это просто тупая оголтелая критика. Все плохо. «Машиностроитель» делают - плохо. Самолеты в Москву полетели - плохо, не той марки, наверное. Бюджет города перевалил отметку 4 млрд рублей, «яблочник» тоже говорит, плохо, мало. Это не конструктивно, это не солидно, это не по-деловому. Конструктивно - это говорить на белое - белое, а на черное - черное. И не передергивать, как делает «Яблоко».

Александр Савенко: Но вы же понимаете, что когда вы высказываетесь в поддержку действий партии власти, вы ставите подножку «Справедливой России» - партии, которую вы представляете? Зачем голосовать за такую оппозицию, которая одобряет действия власти? В тех же районах еще лет 10 назад голосовали за кандидатов от «Справедливой России», а теперь там за ваших кандидатов не голосуют, а голосуют за тех же «яблочников», которых вы так критикуете.

Олег Брячак: На сегодняшний день «Яблоко» возглавило, можно сказать, протестный электорат на тех выборов. КПРФ просто слили некоторые округа, не было сильных конкурентов, а «Яблоко» «вот плохо-плохо, а мы сделаем хорошо».

Александр Савенко: Ну вот где слили, а где и «эсеры» помогли. Тот же Павел Николаев выступал в роли не буду говорить кого.

Олег Брячак: Я с вами поспорю. Это же выборы. Это война, это конкурентная борьба.

Александр Савенко: А на войне любые средства хороши.

Олег Брячак: Конечно. И если Павел Николаев видит, что его оппонент подал в избирком документы на украинском языке, если б он об этом промолчал, это уже были бы не выборы, а игра непонятная. А он это усмотрел и обратился в суд, и сняли его оппонента. Это нормально. Но я хочу сказать, что мне очень интересно, какую пользу главы, которые сейчас избраны от «Яблока», принесут своим районам. Есть индикаторы эффективности работы того или иного руководителя, включая глав района, и когда проработают эти вновь избранные «яблочные» главы год, мне будет очень интересно посмотреть некоторые показатели их работы, пообщаться с людьми — как они к ним относятся. Не думаю, что прямо будут в восторге наши граждане от таких вот руководителей. И еще. В 2020 году будут, наверное, самые масштабные по численности выборы. Это будут выборы муниципальных депутатов.

Александр Савенко: Более 1100 человек планируется избрать.

Олег Брячак: Именно так. Пусть это не такие статусные выборы, как в Госдуму, областное Собрание или городскую Думу. Но это будут самые массовые в регионе выборы, а они самые тяжелые, поверьте мне. Абсурдная ситуация. Возьмем небольшую деревню, где проживает 50 человек. Статус волостного депутата не дает абсолютно ничего, но наделяет ответственностью перед земляками. Они придут: «Петровна, а чего это у нас фонари не горят? Ты ж депутат, иди решай». А ее никто не слышит, все посылают, и ничего она решить не может. Но чтоб стать депутатом, ей надо открыть избирательный счет, собрать кучу документов — справок, деклараций. Они их не видели никогда — этих бумаг, и не знают даже, как это делать.

Александр Савенко: Поэтому и не хотят люди идти в депутаты.

Олег Брячак: И самая большая проблема сегодня — уговорить Петровну стать депутатом.

Александр Савенко: Это большая проблема не только для вас, а для любого партийного отделения — найти кандидатов, уговорить этих людей пойти на выборы. Как вы верно заметили, полномочий никаких, а ответственность есть.

Олег Брячак: И кучу всего надо собрать, финансовые отчеты показать.

Александр Савенко: «Справедливая Россия» как с этой проблемой будет справляться в 2020 году?

Олег Брячак: А вот мы и посмотрим. Я к тому, что вы сейчас говорите: голосуют за нас, не голосуют, это будет очень показательно. Кто сколько депутатов получит по итогам выборов - это и будет показателем эффективности работы той или иной партии. Это самые сложные выборы.

Александр Савенко: Это же еще будет и залогом прохождения «муниципального фильтра» на следующих губернаторских выборах. Это будет 2023 год. Вроде бы далеко, но, скорее всего, партии уже задумываются относительно этих выборов. У вас сейчас есть ответ на вопрос, будете ли вы претендовать на пост губернатора или вы поступите так, как в прошлый раз, когда по сути поддержали представителя «Единой России», действующего губернатора?

Олег Брячак: Вот любите вы вопросы вот так вот остро задавать - «подыграли»... Поддержали. И оказались правы. Давайте я отвечу на ваш вопрос. Я не знаю, потому что три года — это большой срок.

Александр Савенко: Но вы когда-то и на более дальнюю перспективу делали, говорили, что в 2024 году будете выдвигаться на пост президента.

Олег Брячак: А на пост президента я выдвигаться буду. Я от этой идеи не отказываюсь, и даже знаю, как это сделаю. Я даже знаю, как подписи собирать буду.

Александр Савенко: А с Сергеем Мироновым об этом говорили?

Олег Брячак: Нет пока.

Александр Савенко: Может, поэтому он и поддержал вас протест против строительства АЗС вблизи Мирожского монастыря, потому что еще не знал, что у него такой конкурент в партии вырос.

Олег Брячак: Возможно.

Александр Савенко: А если говорить об итогах года серьезно, какие основные дела партии и свои дела как депутата гордумы вы могли бы отметить?

Олег Брячак: Наверное, законотворческую деятельность. Дело в том, что на одной из сессий гордумы депутаты приняли решение персонально меня заслушивать о ходе и об итогах моих законодательных инициатив, потому что из всех депутатов у меня просто есть опыт, я отработал в дух созывах областного Собрания и за это время стал автором более 60 законопроектов. 60 — это достаточно серьезно. Никто из депутатов никогда столько законопроектов не вносил. И все они имеют социальную направленность: поднятие пособий мамочкам одиноким и многодетным, расширение использования материнского капитала. Отмена транспортного налога — то, что нам обещали неоднократно в правительстве, говорили, что стоимость топлива вырастет, зато транспортный налог будет в топливе. И это было бы справедливо, потому что, если у дедушки стоит под забором «Москвич», и он на нем не ездит, почему он должен платить транспортный налог? А заправился, залил — значит ездишь, значит, нагрузка на дорожное покрытие от твоего автомобиля есть, и было бы совершенно справедливо платить. С тех пор, как нам правительство обещало отменить транспортный налог, бензин вырос, наверное, раза в два. А налог туда так и не был включен. Я дважды подавал законопроект в областное Собрание. Сначала просто отменить — не супербольшие потери бы были для бюджета, а второй раз я уже предложил, чтобы его отменили для особых категорий граждан, таких как семьи с инвалидами, например, или участники боевых действий. Хотя бы для них! Как законопроект родился? Мой водитель, бывший спецназовец, говорит: «Олег Михайлович, вот решил машинку купить - старенькую, но с большим двигателем, буду в Питере на учет ставить». Спрашиваю: «А почему в Питере?». «А потому, что там транспортного налога нет участникам боевых действий». Опачки! Интересно! А почему там нет, а у нас есть? Я юристам сразу: «Давайте-ка, ребятки, вместе так же сделаем». Но, к сожалению, «Единая Россия» дважды его отклонила.

Александр Савенко: Олег Михайлович, наш эфир подходит к концу. Что хотели бы сказать радиослушателям в преддверии Нового года?

Олег Брячак: Конечно, я хотел бы поздравить своих дорогих земляков с наступающим Новым годом! Я бы хотел, чтобы все негативное осталось в этом году, а позитивное было бы в 2020-м. И еще, вы знаете, хочу пожелать, чтобы в ваших семьях, дорогие мои земляки, всегда было тепло, уютно, и чтобы росли только ваши дети и ваши доходы, а тарифы на ЖКХ и цены в 2020 году снижались. С наступающим Новым годом, дорогие друзья!

Александр Савенко: Олег Михайлович, благодарю вас за то, что нашли возможность прийти и ответить на вопросы и в целом за то, что были с нами в течение года, вели с радиослушателями откровенный разговор. Надеюсь эта традиция будет продолжена и в следующем году. Ждем вас в гости. Большое спасибо, до встречи!

Олег Брячак: Большое спасибо, до свидания!