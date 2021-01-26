Политика

Лев Шлосберг оштрафован на 20 тысяч рублей за организацию несогласованного публичного мероприятия

Председатель регионального отделения «Яблока», депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг оштрафован на 20 тысяч рублей в связи с административным правонарушением по части 5 статьи 20.2 КоАП (организация несогласованного публичного мероприятия). Такое решение принял сегодня, 26 января, Псковский городской суд.

Отметим, что штраф в 20 тысяч рублей - это минимальный уровень наказания по указанной статье.

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Напомним, 23 января, Лев Шлосберг был задержан во время несогласованного митинга в поддержку Алексея Навального. Вечером 25 января, депутату вручили повестку в суд для составления протокола об административном правонарушении по части 5 статьи 20.2 КоАП (участие в несогласованном публичном мероприятии), однако утром 26 января дело переквалифицировали - Льву Шлосбергу вменили часть 2 статьи 20.2 КоАП, то есть организацию несогласованного публичного мероприятия.

Сам Лев Шлосберг пояснил, что штраф выписан не за организацию шествия по Пскову 23 января, а за его выступление в 100 метрах от мемориала в сквере Павших бойцов, признанное отдельным публичным мероприятием. По словам депутата, он лишь предложил людям следовать закону и пройти в расположенный неподалеку гайд-парк, «где акции разрешены без согласования с властями».