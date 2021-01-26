Политика

Верховный суд отменил решение по восстановлению кандидата от ЛДПР на выборах главы Себежского района

Верховный суд отменил решение Третьего кассационного суда по восстановлению кандидата от ЛДПР на выборах главы в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников.

Напомним, 23 октября Себежский районный суд отклонил иск Псковского регионального отделения партии ЛДПР о признании выборов главы Себежского района незаконными и с требованием полностью аннулировать их результаты.

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Кандидат от ЛДПР Алексей Харлашин был восстановлен на выборах главы Себежского района решением кассационного суда 12 сентября - на второй день трехдневного голосования. По результатам выборов за действующего главу Себежского района, единоросса Леонида Курсенкова отдали голос порядка 58% избирателей. Вторым был руководитель регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов (22,25%). Кандидат от ЛДПР Алексей Харлашин получил 14,56% голосов и занял третье место. В выборах приняли участие 37,68% избирателей.