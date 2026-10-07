Наталья Тудакова: Мы принимаем результаты выборов с благодарностью

Руководитель регионального отделения «Справедливой России», депутат Законодательного Собрания Псковской области Наталья Тудакова назвала результат партии на выборах неожиданным, но подчеркнула, что справедливороссы с благодарностью принимают поддержку избирателей и продолжат отстаивать их интересы. Об этом она сообщила в эфире программы «Политкухня» на радио ПЛН FM (102,6 FM).

«В целом мы не совсем рассчитывали на тот результат, который получили. Неоднократно отмечалось, что кампания "Справедливой России" в Псковской области была заметной и яркой. Мы начинали работу с марта с газет и агитпродукции, с баннеров. Но мы принимаем эти результаты с благодарностью. Мы благодарны каждому жителю, который отдал голос за "Справедливую Россию", поддержал наши идеи, которые мы будем отстаивать на протяжении пяти лет. Мы сохранили свое представительство в Госдуме, пусть в чуть меньшем численном выражении, но от этого не менее профессиональном и не менее важном. В Госдуме тоже прошла сессия, куда наша партия внесла 11 законопроектов. Там учтены те наказы, которые люди нам оставляли в рамках избирательной кампании и в предыдущем составе. Мы будем их проводить в жизнь с поддержкой коллег и в Псковской области», – сказала Наталья Тудакова.

Она выразила надежду, что в комитете по социальной политике Заксобрания она будет полезна, так как вся ее работа вне регионального парламента также связана с помощью людям.

«Я вошла в состав комитета по социальной политике в должности заместителя. Мне эта работа понятна и знакома. В предыдущих созывах я тоже была в этом комитете», – отметила Наталья Тудакова.

По ее мнению, отсутствие неформальных предвыборных альянсов и договоренностей между оппозиционными партиями в вопросе распределения кандидатов по одномандатным округам связано с указаниями региональным отделениям из федерального центра.

«Альянс между партиями по одномандатным округам возможен. Мы в 2021 году проходили такой вариант, когда пробовали договориться с коммунистами. Не всегда региональные отделения политических партий самостоятельны в принятии решений. Не всегда решения поддерживаются федеральными органами. В 2021 году мы действительно пытались с КПРФ договориться, но со своей стороны мы выполнили договоренности, а коммунисты нет, побоялись кары от федералов. Это по-разному случается. В этой кампании была серьезная нагрузка на меня. Я, может, чуть меньше внимания уделила своему одномандатному округу. Но хороший пример – округ № 8. Прекрасный кандидат, бывший руководитель межрайонной больницы (Сергей Алексеев – прим. ред.), хорошая кампания, активная. Мы там проиграли, но показали хороший результат», – добавила Наталья Тудакова.

Напомним, выборы депутатов Госдумы и Законодательного Собрания Псковской области прошли 18-20 сентября. С начала года Псковская Лента Новоастей и радио ПЛН FM занимались реализацией проекта «Политкухня». За это время гостями студии стали представители Избирательной комиссии Псковской области и Общественной палаты региона, политологи и представители различных политических сил, действующие депутаты и кандидаты, которым только предстояло ими стать. Одной из важных задач проекта было вернуть интерес к выборам и придать политической жизни региона ярких красок.