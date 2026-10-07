Удовлетворительно, но на грани — Антон Минаков подвел итоги выборов для ЛДПР

Выборы депутатов Госдумы и Законодательного Собрания Псковской области прошли для ЛДПР лучше, чем предыдущие. Такое мнение в эфире программы «Политкухня» на ПЛН FM (102,6 FM) высказал региональный координатор Либерально-демократической партии России, депутат областного парламента Антон Минаков.

«Я считаю, что кампания для ЛДПР прошла удовлетворительно, но на грани. Мы улучшили результат по сравнению с 2021 годом. В этот раз у нас 10,39%, это на полтора процента больше, чем в прошлый раз. В нынешних условиях, когда все прогнозировали, что "Единая Россия" наберет меньше голосов, а по итогу для них этот созыв стал лучшим в истории, то, что ЛДПР удалось улучшить результат, – это огромный плюс», – считает Антон Минаков.

Говоря о минусах, он отметил, что партии не хватило около 790 голосов, чтобы получить второй мандат в Заксобрании области.

«Это наша недоработка, будем проводить работу над ошибками. Но мы признаем кампанию состоявшейся. Поздравляю всех своих коллег с избранием. От себя хочу сказать, что ЛДПР всегда работает - выборы прошли, мы изменений не почувствовали, поскольку работа продолжается, приемы ведутся, сессия первая прошла, на следующей неделе состоится внеочередная. До конца года будет начат ряд проектов. Выборы прошли, но мы не расслабляемся. Работаем дальше», – добавил депутат.

Отвечая на вопрос ведущего о причинах неудач кандидатов от оппозиции в одномандатных округах, Антон Минаков отметил, что кампании одномандатников – самая сложная часть работы во всей избирательной кампании.

«Я считаю, что работа по одномандатным округам – самая сложная. На это есть целый ряд причин. Борьба за одномандатные места – самая большая. Она начинается еще до проведения выборов. У нас был большой расчет на одномандатный округ № 13. Там был сильный кандидат Юрий Мягков. Но, как обычно, на этапе, когда кандидаты подают документы, были и скандалы на эту тему, когда в графе "имущество за границей" написал "прочерк" вместо слова "нет" – все, снят с выборов. Была примерно такая же история. Нужно понимать, что подача документов одномандатником – это огромный объем работ, и докопаться можно до каждой запятой, если будет задача», – считает парламентарий.

Также он обратил внимание на принципиальное отличие избирательной кампании-2026, где ключевыми фигурами стали не политтехнологи, а электоральные юристы.

«Я уже говорил, что эти выборы кардинально и принципиально отличались тем, что на предыдущих мы нанимали политтехнологов. На этих мы нанимали юристов и адвокатов, чтобы наших одномандатников хотя бы зарегистрировали. Мы здесь все взрослые люди, какие бы хорошие юристы ни были, если есть задача сильного кандидата не пустить – он не будет допущен. Из огромного объема документов можно докопаться до каждой запятой, создать формальную причину и потом по суду или по решению Избиркома кандидата снять. Это негативная практика. К следующим выборам надо не ужесточать требования, а, наоборот, делать послабления. Эти выборы были очень тяжелыми», – заключил Антон Минаков.

Напомним, выборы депутатов Госдумы и Законодательного Собрания Псковской области прошли 18-20 сентября. С начала года Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM занимались реализацией проекта «Политкухня». За это время гостями студии стали представители Избирательной комиссии Псковской области и Общественной палаты региона, политологи и представители различных политических сил, действующие депутаты и кандидаты, которым только предстояло ими стать. Одной из важных задач проекта было вернуть интерес к выборам и придать политической жизни региона ярких красок.