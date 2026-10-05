Рейтингомер: новые главы, сменщица Винт и падение госмедиахолдинга

Категорически всех приветствую! Как всегда по понедельникам с вами Господин Рейтингомер — автор обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы — это активность, имевшая положительный эффект, а минусы — поражения и ошибки. Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора.

-5 Игорь Шатурный

Самую низкую отрицательную оценку минус пять получает вице-губернатор Псковской области по ЖКХ и строительству Игорь Шатурный. Правительством региона в очередной раз продлено действие временной схемы обращения с отходами - теперь до октября 2027-го. Причина - в срыве сроков сдачи экотехнопарка.

-4 Ольга Галахова

Фото: официальная страница Ольги Галаховой «ВКонтакте»

Минус четыре ставим председателю собрания депутатов Гдовского муниципального округа Ольге Галаховой. По сообщениям масс-медиа, правоохранительные органы проводят проверку по двум уголовным статьям — и если вина спикера в незаконной вырубке деревьев и допущенной халатности будет доказана, ей может грозить серьезное наказание.

-3 Ирина Федорова

Минус три заносим в дневник директора государственного медиахолдинга Псковской области Ирины Федоровой. Пропагандистские СМИ рухнули в рейтинге цитируемости периодических изданий. Итоги плачевны, но несмотря на это госмедиахолдинг продолжает заниматься очковтирательством при предъявлении начальству и публике показателей своей деятельности.

-2 Анна Краснова

Двойку со знаком минус ставим теперь уже бывшему директору АО «Псковские коммунальные системы» Анне Красновой. Она покинула пост, который занимала последние пару лет. В организации, которая выполняет расчетные функции в сфере ЖКХ и призвана способствовать ее реформе, уже приступил к работе новый руководитель Алена Маевская.

-1 Нина Эберман

Минус один отправляем руководителю регионального управления федеральной почтовой связи Нине Эберман. Арбитражный суд Псковской области отказал «Почте России» в признании недействительными и отмене решений общего собрания собственников помещений в «Доме связи», который является объектом культурного наследия регионального значения. Суть спора связана с выданным Министерством культурного наследия предписанием отремонтировать фасады здания.

0 Ирина Правдивцева, Анна Николаева

Ирина Правдивцева. Скриншот из видео губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в Мах

Нейтральную оценку получают сразу двое новых муниципальных управленцев. Экс-замглавы Палкинского округа Анна Николаева в статусе врио сменила покинувшую должность главы Ольгу Потапову, а экс-замдиректора «Псковпассажиравтотранса», бывшая сотрудница правоохранительных органов Ирина Правдивцева заняла аналогичную должность в Островском округе.

Анна Анна Николаева. Скриншот из видео губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в Мах

Напомним, прежний островский руководитель Дмитрий Быстров избран депутатом Законодательного Собрания Псковской области и занял пост руководителя комитета по ЖКХ.

+1 Светлана Савина

Фото: Городской округ «Город Псков»

Плюс один ставим сотруднице администрации города Пскова Светлане Савиной, назначенной и. о. начальника финансового управления. На посту главного финансиста она сменила Тамару Винт, которая проработала в администрации несколько десятилетий и прошла путь от рядового экономиста до замглавы администрации города - начальника финуправления.

+2 Наталья Мельникова, Александр Борисов

Плюс два заработали сенатор Наталья Мельникова, пролонгировавшая полномочия в Совете Федерации, и депутат Госдумы Александр Борисов, вновь избранный в нижнюю палату парламента. Причем, он не просто переизбрался, а сохранил высокий пост заместителя руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе.

+3 Александр Котов

Строчкой выше, на плюс три, поднялся экс-спикер областного Собрания депутатов Александр Котов. Один из самых опытных политиков региона занял должность уполномоченного при губернаторе по взаимодействию с Законодательным Собранием Псковской области и представительными органами муниципалитетов. Постановление о создании соответствующего института издал глава региона Михаил Ведерников. Назначение выглядит как признание авторитета и заслуг Александра Котова.

+4 Митрополит Матфей, Ольга Тимофеева

Плюс четыре ставим митрополиту Псковскому и Порховскому Матфею и вице-губернатору по культуре Ольге Тимофеевой. Положительной оценкой отмечаем практически безупречное проведение первого фестиваля монастырской кухни «Архондарик». В конце недели в Печоры съехались многочисленные гости и представители монастырей из ряда регионов России. Всего на фестивале побывало около 20 тысяч человек.

+5 Станислав Стармолотов

Плюс пять получает назначенный временно исполняющим полномочия главы Пскова Станислав Стармолотов. Тем самым отмечаем, во-первых, признание руководством региона его эффективной работы на посту министра транспорта и дорожного хозяйства Псковской области, во-вторых — высокие шансы стать в дальнейшем полноценным главой Пскова, уже без всяких приставок. Вместе с тем Станиславу Стармолотову еще только предстоит стать публичным политиком и интегрироваться в партийные структуры. Времени на раскачку, считай, нет: выборы депутатов Псковской гордумы пройдут в следующем году, как отмечают обозреватели, уже в ближайшее время сменщику Бориса Елкина предстоит заниматься формированием и подготовкой команды кандидатов от «Единой России».

Это был обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю.