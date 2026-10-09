«Дневной дозор»: Как назначать главу города?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Как избирать/назначать главу города?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).
После избрания Бориса Елкина спикером Законодательного Собрания Псковской области на конкурс на замещение должности главы города губернатор региона Михаил Ведерников выдвинул Станислава Стармолотова.
Согласно действующей нормативно-правовой базе Псковской области и Уставу города Пскова, сегодня в муниципалитете закреплена модель, когда де-юре руководитель муниципалитета избирается по результатам конкурса на замещение должности. Глава города будет избираться сроком на пять лет депутатами Псковской городской Думы из кандидатур, представленных губернатором Псковской области.
Однако де-факто данный конкурсный механизм выступает инструментом, через который глава региона назначает на должность руководителя муниципалитета. Обладая административным ресурсом, региональный центр гарантирует прохождение нужного кандидата, а голосование депутатов Думы носит исключительно утверждающий характер. Таким образом, формально демократическая процедура конкурса фактически нивелирует политическую самостоятельность города, выстраивая жесткую вертикаль власти, в которой руководитель муниципальной администрации выступает в роли хозяйственного управленца, подконтрольного региональной исполнительной власти.
История избрания главы Пскова отражает эволюцию российского муниципального законодательства. В 1990-е и начале 2000-х годов глава города избирался жителями на прямых всеобщих выборах, что обеспечивало ему высокую степень независимости и прямую легитимность в обмен на ответственность перед избирателями. Однако нахождение на одной территории двух избранных населением должностных лиц систематически приводило к конфликтам между ними. Псковичи помнят, как во времена Александра Прокофьева шла «настоящая война» с губернатором Евгением Михайловым. Второй мэр Пскова - Михаил Хоронен, также вступал в жесткие конфликты с региональной властью, причем, сразу с губернаторами, сначала с Евгением Михайловым, затем с Михаилом Кузнецовым. Такие конфликты, когда действующие мэры шли против губернаторов происходили в разных регионах России.
Позже, в Устав Пскова внесли изменения, процедура трансформировалась. Модель управления городом стала «двухглавой». Городом совместно управляли глава администрации и, так называемый, «сити-менеджер». Это приводило к конфликтам между двумя ветвями муниципальной власти. Сегодня же эти две должности объединены.
Согласно данным свежего опроса, который проходил на страницах Псковской Ленты Новостей: свыше 85 процентов опрошенных предпочли бы прямые выборы главы города. На втором месте оказался вариант с назначением главы города губернатором — его поддержали почти 9 процентов участников. Еще 1,36% считают, что главу следует назначать депутатам городской Думы по итогам конкурса, а менее одного процента — избирать из состава самой гордумы.
Сегодня мы решили поговорить с нашими политиками и общественными деятелями и узнать какая модель избрания главы города, на их взгляд, является наиболее верной? Об этом сегодня в программе Дневной дозор.
За возврат прямых выборов выступает экс-мэр Пскова Александр Прокофьев. По его мнению, выборы позволят встряхнуть жителей города и включить их в политическую и общественную жизнь, объяснив им, что от их выбора и мнения что-то зависит.
Экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов, у которого были конфликты с двумя мэрами, говорит о необходимости вернуть выборы, но с некоторыми оговорками.
А председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов напротив, считает, что действующая модель назначения главы Пскова является актуальной для текущих процессов в стране и мире. Он полагает, что выстаиваемая вертикаль власти обеспечит единство, эффективность и слаженность работы команды губернатора.
Экс-депутат Псковского областного Собрания, известный псковский промышленник и общественный деятель, директор холдинга «NPN» Игорь Савицкий также выступает за прямые выборы главы Пскова. Он акцентирует внимание на том, что такой градоначальник будет отвечать перед теми, кто его избрал. По его словам, ликвидация выборов - это прямой уход от демократии.
Член ЦК КПРФ, руководитель общественного движения «Патриоты Псковского края» Владимир Никитин полагает, что если глав муниципалитетов будут назначать, то служить они будут не народу
Омбудсмен по правам человека Дмитрий Шахов предполагает, что сам процесс избрания главы города не является решающим фактором повышения уровня жизни горожан. Он уточнил, что конкретные процедуры выборов в муниципалитетах устанавливаются региональными законами, которые принимают избранные населением депутаты, а раз так - именно депутаты обязаны учитывать мнение населения при голосовании за эти законы.
Большинство наших сегодняшних собеседников, как и читатели Псковской Ленты Новостей, высказались за возврат прямых выборов глав муниципалитетов. По их мнению, при действующей системе, когда мэра фактически назначает губернатор, в регионе окончательно укореняется вертикаль власти, а город теряет политическую самостоятельность. Сторонники назначения градоначальника - говорят о стабильности и управляемости такой системы. Однако для обычных людей важнее не то, как именно попал в кресло градоначальник, а как он работает: строит ли хорошие дороги, благоустраивает ли дворы и решает ли реальные проблемы города.
Александра Мошина