«Дневной дозор»: Как назначать главу города?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Как избирать/назначать главу города?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

После избрания Бориса Елкина спикером Законодательного Собрания Псковской области на конкурс на замещение должности главы города губернатор региона Михаил Ведерников выдвинул Станислава Стармолотова.

Согласно действующей нормативно-правовой базе Псковской области и Уставу города Пскова, сегодня в муниципалитете закреплена модель, когда де-юре руководитель муниципалитета избирается по результатам конкурса на замещение должности. Глава города будет избираться сроком на пять лет депутатами Псковской городской Думы из кандидатур, представленных губернатором Псковской области.

Однако де-факто данный конкурсный механизм выступает инструментом, через который глава региона назначает на должность руководителя муниципалитета. Обладая административным ресурсом, региональный центр гарантирует прохождение нужного кандидата, а голосование депутатов Думы носит исключительно утверждающий характер. Таким образом, формально демократическая процедура конкурса фактически нивелирует политическую самостоятельность города, выстраивая жесткую вертикаль власти, в которой руководитель муниципальной администрации выступает в роли хозяйственного управленца, подконтрольного региональной исполнительной власти.

История избрания главы Пскова отражает эволюцию российского муниципального законодательства. В 1990-е и начале 2000-х годов глава города избирался жителями на прямых всеобщих выборах, что обеспечивало ему высокую степень независимости и прямую легитимность в обмен на ответственность перед избирателями. Однако нахождение на одной территории двух избранных населением должностных лиц систематически приводило к конфликтам между ними. Псковичи помнят, как во времена Александра Прокофьева шла «настоящая война» с губернатором Евгением Михайловым. Второй мэр Пскова - Михаил Хоронен, также вступал в жесткие конфликты с региональной властью, причем, сразу с губернаторами, сначала с Евгением Михайловым, затем с Михаилом Кузнецовым. Такие конфликты, когда действующие мэры шли против губернаторов происходили в разных регионах России.

Позже, в Устав Пскова внесли изменения, процедура трансформировалась. Модель управления городом стала «двухглавой». Городом совместно управляли глава администрации и, так называемый, «сити-менеджер». Это приводило к конфликтам между двумя ветвями муниципальной власти. Сегодня же эти две должности объединены.

Согласно данным свежего опроса, который проходил на страницах Псковской Ленты Новостей: свыше 85 процентов опрошенных предпочли бы прямые выборы главы города. На втором месте оказался вариант с назначением главы города губернатором — его поддержали почти 9 процентов участников. Еще 1,36% считают, что главу следует назначать депутатам городской Думы по итогам конкурса, а менее одного процента — избирать из состава самой гордумы.

Сегодня мы решили поговорить с нашими политиками и общественными деятелями и узнать какая модель избрания главы города, на их взгляд, является наиболее верной? Об этом сегодня в программе Дневной дозор.

За возврат прямых выборов выступает экс-мэр Пскова Александр Прокофьев. По его мнению, выборы позволят встряхнуть жителей города и включить их в политическую и общественную жизнь, объяснив им, что от их выбора и мнения что-то зависит.

«Я все-таки за выборы. Это тоже не самый идеальный способ, потому что для того, чтобы избиратель, житель Пскова, мог объективно выразить свое мнение, ему необходимо обращать внимание на ситуацию и порядок жизни в городе. А ведь часто сталкиваешься с тем, что жители даже очень многого не знают о происходящем. Они удивляются: "Ой, а я и не знал!", а потом идут на выборы и голосуют просто так, поддавшись подсказкам соседей или знакомых. Но, в принципе, выборы надо оставлять»

Экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов, у которого были конфликты с двумя мэрами, говорит о необходимости вернуть выборы, но с некоторыми оговорками.

«На мой взгляд, могут быть разные варианты, как бы нет, так сказать, жестких правил. Мне кажется из стандартной ситуации предпочтительнее выборы конечно. А у нас в российской ситуации тем более, потому что у нас все эти демократические механизмы они ослаблены довольно сильно. У нас сейчас фактически выборы нормальные мало где можно найти. Поэтому, конечно, лучше избирать, при условии нормальных выборов, когда есть прозрачность процесса, равноправие, не нужно превращать в балаган конечно, такое тоже бывало, когда выборный механизм используется для каких-то демагогий, для каких-то там проталкивания своих интересов не особо хороших. Все бывает, поэтому при определенных ограничениях лучше выборы. Хотя, в принципе, если бы с демократией было все в порядке в стране,она хорошо работала и с местным самоуправление, то, конечно допустимы и другие схемы: выборы депутатами или назначения как раньше во Франции были департаменты , которые назначали начальников. А для России свойственно выбранность местного самоуправления».

А председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов напротив, считает, что действующая модель назначения главы Пскова является актуальной для текущих процессов в стране и мире. Он полагает, что выстаиваемая вертикаль власти обеспечит единство, эффективность и слаженность работы команды губернатора.

«Сегодня существует много мнений на этот счет — с точки зрения подотчетности перед жителями и с точки зрения вертикали исполнительной власти. Однако есть Федеральный закон, вступивший в силу в 2025 году, который четко устанавливает единый порядок назначения главы города: это предложение Губернатора и последующие соответствующие процедуры согласования. В связи с этим важнейшим аргументом является необходимость такой модели для укрепления единства власти и стабилизации управления в достаточно сложных экономических и геополитических условиях, которые мы все переживаем. Мы должны выстоять перед различными угрозами, прежде всего внешними, которые весьма ощутимы. Это во-первых. Во-вторых, при таком порядке предложения Губернатора обеспечивается единство и слаженность команды, что принципиально важно. Кроме того, осуществляется профессиональный отбор людей, которые будут реализовывать федеральные, региональные и муниципальные программы, различные проекты. Поэтому я считаю, что эта система чрезвычайно важна. Различные модели существуют в разных странах мира, но та, которая предложена и работает здесь сегодня, соответствует законодательству. Те плюсы, которые я перечислил — слаженность и профессионализм команды, — играют ключевую роль»

Экс-депутат Псковского областного Собрания, известный псковский промышленник и общественный деятель, директор холдинга «NPN» Игорь Савицкий также выступает за прямые выборы главы Пскова. Он акцентирует внимание на том, что такой градоначальник будет отвечать перед теми, кто его избрал. По его словам, ликвидация выборов - это прямой уход от демократии.

«Здесь есть такая история вопроса. Вы знаете, что мэров до 2000-х годов выбирали прямым голосованием. Они были независимы от партий, ни с кем не согласовывались. Потом появилась процедура сбора подписей — я считаю её абсолютно незаконной и требующей отдельного разговора. Тем не менее городская Дума упразднила должность мэра перевесом всего в один голос, заменив её сити-менеджерами и прочими названиями. Я считаю это совершенно неправильным решением. Почему? Потому что тот, кто назначает мэра или сити-менеджера, обычно губернатор при согласовании с Москвой, перед тем он и отвечает. Если бы народ выбирал мэра напрямую, тот считался бы перед избирателями. А так "назначенный" руководитель подотчётен вертикали власти, а не жителям. Это ухудшает качество управления городом. Поэтому я категорически за прямые выборы без сбора подписей, но с обязательным внесением залога, который теряется, если кандидат набирает менее 3% голосов. Мэры должны избираться народом. Не стоит обвинять наших депутатов только в этом: волна замены мэров на сити-менеджеров прокатилась по всей России как мода. По большому счету, это уход от демократии, и это неправильно.Когда мы вернемся к прежней системе — неизвестно, ведь абсурдно, когда одного мэра выбирают народом, а всех остальных чиновников назначают. Так в государствах не бывает. Но проблема решится сама собой, скорее всего, рано или поздно. Потому что если мы хотим иметь эффективное управление городом и действительно народную власть, мэров необходимо выбирать прямым голосованием».

Член ЦК КПРФ, руководитель общественного движения «Патриоты Псковского края» Владимир Никитин полагает, что если глав муниципалитетов будут назначать, то служить они будут не народу

«Я, как первый избранный демократическим путем председатель Псковского горсовета, в девяностом году был избран. Я считаю, что должны быть выборы, что это должен быть человек избранный жителями города».

Омбудсмен по правам человека Дмитрий Шахов предполагает, что сам процесс избрания главы города не является решающим фактором повышения уровня жизни горожан. Он уточнил, что конкретные процедуры выборов в муниципалитетах устанавливаются региональными законами, которые принимают избранные населением депутаты, а раз так - именно депутаты обязаны учитывать мнение населения при голосовании за эти законы.

«Как мне представляется, для обычного жителя муниципального образования не так уж и важно как будет избран глава города. Поскольку его больше всего волнуется как и что будет делать руководитель муниципалитета, чтобы жизнь в городе была комфортна и безопасна, чтобы были хорошие дороги, благоустроенные дворы, качественные услугу в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Хочу особо подчеркнуть, что сама по себе процедура избрания главы муниципального образования не дает гарантий ,что именно она обяжет главу муниципального образования быть ответственным за создание комфортных условий проживания жителей, повысит эффективность управления муниципалитетом, а также повысит ответственность главы перед жителями».

Большинство наших сегодняшних собеседников, как и читатели Псковской Ленты Новостей, высказались за возврат прямых выборов глав муниципалитетов. По их мнению, при действующей системе, когда мэра фактически назначает губернатор, в регионе окончательно укореняется вертикаль власти, а город теряет политическую самостоятельность. Сторонники назначения градоначальника - говорят о стабильности и управляемости такой системы. Однако для обычных людей важнее не то, как именно попал в кресло градоначальник, а как он работает: строит ли хорошие дороги, благоустраивает ли дворы и решает ли реальные проблемы города.

Александра Мошина