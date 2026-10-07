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«Политкухня»: Псковские партийцы об итогах выборов и распределения руководящих постов в Заксобрании

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Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM завершают проект «Политкухня», посвященный выборам депутатов Госдумы и Законодательного Собрания Псковской области, состоявшимся 18-20 сентября. Сегодня заседание клуба политических гурманов пройдет в формате круглого стола с участием представителей региональных отделений партий, представленных в региональном парламенте 8-го созыва.

Итоги сентябрьских выборов и распределения руководящих постов в Заксобрании подведут:

  • Первый заместитель председателя Законодательного Собрания Псковской области Игорь Дитрих (фракция «Единая Россия»);
  • Руководитель фракции ЛДПР в Заксобрании Псковской области Антон Минаков;
  • Руководитель фракции «Справедливая Россия» в региональном парламенте Наталья Тудакова;
  • Руководитель фракции «Новые люди» Игорь Романов;

Помимо итогов избирательной кампании политический шеф «Политкухни» Александр Савенко обсудит с участниками круглого стола ближайшие планы региональных отделений партий. 

Начало эфира в 13:04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.

Напомним, проект «Политкухня» реализуется с начала 2026 года. За это время за «разделочным» столом Александра Савенко успели побывать представители Избирательной комиссии Псковской области и Общественной палаты региона, политологи и представители различных политических сил, действующие депутаты и кандидаты, которым только предстояло ими стать. Одной из важных задач проекта было вернуть интерес к выборам и придать политической жизни региона ярких красок.

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