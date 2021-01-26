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Политика

Ледяной петух, депутатская криптовалюта и зеленый пояс Пскова

28.01.2021 18:06|ПсковКомментариев: 0

Первая в этом году сессия Псковского областного Собрания депутатов неожиданно нарушила сложившуюся на фоне ограничений ковидную традицию. Нет, депутаты по-прежнему заседали в двух разных залах и вынужденно общались в режиме ВКС, но при этом в региональном заксобрании решили вернуться к практике парламентских часов.

Впервые после длительного перерыва депутаты смогли жарко подискутировать на злободневную тему. На этот раз ребром встал вопрос надежности электроснабжения региона, и судя по тому, как эмоционально высказывались парламентарии, у многих действительно наболело. Кого-то завалили обращениями избиратели, а кто-то и на личном опыте испытал, чем могут обернуться ледяной дождь, переходы через ноль и снежный шторм, если непредсказуемая погода подает их одновременно. Тема оказалось настолько острой, что депутаты даже стали забывать про регламент и перебивали друг друга.

 

«Пока не клюнул ледяной петух»

В качестве основных «отдувающихся» докладчиков по теме электроснабжения выступили заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов и директор Псковского филиала электросетевой компании Александр Михайлов.

Вице-губернатор сразу впечатлил депутатов цифрами. Так, он обозначил, что 95% объектов электросетевого хозяйства в Псковской области находятся в эксплуатации более 25 лет, а на их ремонт и модернизацию потребуется не менее 2 млрд рублей. Ежегодно.

Все, что делается сейчас, делается в рамках действующих тарифов. Это не так уж мало. Планируется, что 103,9 млн рублей направят на технологические присоединения, 263 млн рублей - на реконструкцию, модернизацию трансформаторных подстанций, 156 млн рублей - на приобретение спецтехники. Кроме того, в планах предусмотреть средства областного бюджета на покупку дизель-генераторов. Но этого все равно недостаточно, чтобы закрыть все пробелы полностью. Поэтому и возлагаются надежды и чаяния на целевую программу по модернизации объектов электросетевого хозяйства, по которой можно попросить денег у федерального центра. Ведь за счет тарифных решений и скромных бюджетных возможностей все задуманное воплотить не получится.

Окончательную версию документа после поправок должны представить главе региона к 1 февраля. В настоящее время заканчивается согласование с главами муниципальных образований.

Пока же в суровом настоящем, а не в светлом завтра, наши электросети, увы, не справляются с погодными форс-мажорами. Напомним, что с 24 декабря по 10 января из-за непогоды в Псковской области ввели режим повышенной готовности, но проблем избежать все же не удалось.  

Вот и Александр Михайлов в своем докладе обратил внимание парламентариев на уникальное наложение негативных природных факторов, которое произошло в начале года: целых три волны неблагоприятных природных явлений, можно сказать, обрушились на Псковскую область. Циклон, ледяной дождь, мокрый снег одновременно привели к разрушению линий электропередач, многие пришлось в результате строить практически с нуля. А некоторые районы оказались в центре непогоды еще и не единожды.

Масштаб стихии, по его словам, оказался настолько серьезным, что даже потребовалась привлекать коллег из соседних регионов. На период ликвидации последствий стихии было увеличено и количество операторов «горячей линии», по которой принимались заявки потребителей. Энергетики работали круглосуточно, но восстановительные работы были серьезно затруднены глубоким снегом и завалами деревьев. Порой техника просто физически не могла проехать к линиям электропередачи.

Депутаты парировали, что про погоду им самим все прекрасно известно. Работу простых энергетиков по восстановлению сети в праздничные дни они оценили и неоднократно за это благодарили, но в то же время обратили внимание на системные проблемы электросетевого комплекса в регионе, которые погодные катаклизмы, по их мнению, просто вскрыли. «Пока ледяной петух не клюнул».

Парламентарии отметили, что раньше в районах области работало больше аварийных бригад, они были лучше укомплектованы техникой, могли оперативно реагировать на технологические нарушения. Тогда как длительные сроки восстановления в новогодние праздники показали, что сегодня ресурсов, очевидно, уже не хватает - ни человеческих, ни технических.

Неоднократно указывали депутаты в ходе обсуждения и на неэффективную работу «горячей линии», то есть на отсутствие нормальной обратной связи с потребителями. «Вы не даете гражданам информации о том, когда свет вернется в их дома. Руководству компании нужно «выучить этот урок». И решать проблемы, многие из которых копились годами - необходимо комплексно, а не «латанием дыр»», - сказал спикер облсобрания Александр Котов и потребовал от руководителя Псковского филиала электросетевой компании конкретных ответов на вопросы о причинах технологических нарушений и планах по их устранению.

Александр Михайлов в ответ отметил, что у электросетевого комплекса Псковской области есть свои особенности, отличающие его от других регионов. Это и самая большая протяженность линий (45 тыс. км., значительная часть которых проходит по лесисто-болотистой местности), и огромное количество населенных пунктов, в том числе - труднодоступных, в которых большую часть года либо нет постоянных жителей, либо проживают всего несколько человек. Все это, подчеркнул он, отражается на работе энергетиков.

«Модернизация сети такой протяженности требует значительных вложений и в этом вопросе компании необходима поддержка органов исполнительной и законодательной власти региона в плане привлечения дополнительного финансирования: из областного и федерального бюджета. В настоящее время специалисты электросетевой компании завершают формирование программы повышения надежности электроснабжения в регионе. Соответствующая договоренность была достигнута по итогам совещания Михаила Ведерникова с руководством электросетевой компании», - рассказал Александр Михайлов.

 
«С точки зрения коммерческой деятельности желание оптимизировать расходы понятно, но ремонтировать в итоге некому. Значит - есть вопрос к управленческим решениям. Есть немало населенных пунктов, откуда мы получаем жалобы на качество электроснабжения регулярно, вне зависимости от погодных условий. Эти «болевые»» точки своих сетей вы должны знать и работать по ним адресно», - призвал спикер областного Собрания депутатов.

Если резюмировать, то едва ли депутаты услышали сегодня на сессии о состоянии электросетей в Псковской области что-то новое. Парламентский час стал скорее возможностью выпустить пар. Хотя бы потому, что нужно еще дождаться окончательно согласованной программы повышения надежности электроснабжения в регионе (читай реконструкции и модернизации сети), чтобы разговор был более предметным. С другой стороны, народные избранники наглядно показали, что бдят и даже готовят проект постановления, в котором изложат не только претензии, но и конкретные рекомендации для энергетиков.

Зеленый пояс по экологии

Ко второй половине сессии зал заметно опустел (многие чиновники разошлись после парламентского часа по своим неотложным делам), а работа Собрания вернулась к спокойной законотворческой рутине. В повестке депутатов значился новый порядок сопровождения инвестпроектов, изменения антикоррупционного законодательства, разработанные прокуратурой, и вопрос о создании лесопаркового зеленого пояса, инициированный общественной палатой.

Большинство законопроектов депутаты приняли без обсуждений – все вопросы были заданы на заседаниях парламентских комитетов. В том числе и по оптимизации и улучшению работы по привлечению инвестиций. В рамках изменений в закон «О налоговых льготах и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Псковской области» власти, с одной стороны, самооптимизировались, слив совет по инвестициям и инвестиционную комиссию в один коллегиальный орган, а с другой, несколько либерализовали подход к поддержке инвестпроектов. Так, документом снижен порог объема планируемых инвестиций по проекту с 100 млн до 50 млн рублей для инвесторов, намеренных заключить инвестсоглашение с администрацией области, а также исключено понятие «стратегический инвестиционный проект». Надо понимать, так власти дают понять, что для них теперь все инвестпроекты – стратегические, а не наоборот.

Сложно оценить, насколько это поможет инвестклимату Псковской области избежать своего постпандемического урагана Грета, но ранее региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Аркадий Мурылев указал, что инвесторы заждались подобных шагов навстречу. В конце года посмотрим, обернется ли это декларированными новыми рабочими местами и увеличением налоговых поступлений в бюджет области.

Еще один проект закона обязал депутатов отчитываться о цифровых активах, в том числе, криптовалютах. Это, конечно, не наше изобретение, мы лишь привели региональное законодательство в соответствие с федеральным, но все же любопытно о каких-таких биткоинах будут отчитываться теперь парламентарии, а также губернатор и главы муниципалитетов. Подозреваем, что в ближайшие лет пять – ни о каких. Но время не стоит на месте, глядишь научно-технический прогресс дошагает и до того, что и депутаты начнут неистово майнить подотчетное или, по крайней мере, хранить в криптовалюте свои сбережения.

Еще в областном Собрании сегодня, можно сказать, узаконили эксперименты на гражданской службе. На период проведения таких экспериментов, но не более чем на один год, могут изменяться условия служебных контрактов гражданских служащих. «Подопытные кролики» госслужбы от таких заявлений могут и напрячься. В качестве успокоительного процитируем фрагмент законопроекта: «Изменение условий служебного контракта не должно приводить к уменьшению размера денежного содержания гражданского служащего - участника эксперимента, а также к понижению этого гражданского служащего в должности».

Кроме того, в районах Псковской области смогут быстрее реагировать во время ЧС. Всё потому, что депутаты единогласно поддержали законопроект, который снимает требование проводить оценку регулирующего воздействия по проектам нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, если такое ЧС в разгаре. Логика понятна: когда происходит ЧП внушительного масштаба, не до бумажной волокиты и согласований, действовать надо.

Ну, и на десерт – законопроект в сфере экологии. Областные депутаты большинством голосов проголосовали за создание лесопаркового зеленого пояса вокруг Пскова. С ходатайством о его создании в Общественную палату обратился областной комитет по природным ресурсам и экологии, после чего участники общественных слушаний поддержали эту инициативу. Любопытная логистика для проекта закона, которая удивила даже некоторых парламентариев, но авторы заверили, что так положено по регламенту.

Заявлено, что создание зеленого пояса позволит ограничить вырубку пригородных лесов и образовать замкнутую экологическую систему вокруг города Пскова, что, тут надо снова процитировать, «будет способствовать реализации конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду».

Председатель комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов подчеркнул, что расположение зеленого пояса в водоохранной зоне рек Псковы и Щирицы увеличивает его значение для сохранения экологической системы водных объектов, а близость к болотному водоему имеет большое значение для сохранения мест обитания гнездящихся в нем птиц. Кроме того, создается некая буферная зона между крипецким месторождением торфа и руслом Псковы.

Зеленый пояс важен для города и с точки зрения фильтрации загрязненного воздуха. В Пскове, конечно, не настолько мощная промышленность, чтобы всерьез об этом задумываться, но автомобильного транспорта, с другой стороны, более чем достаточно. Так что лишним точно не будет.

На сессии документ обсуждался довольно вяло. Разве что руководитель фракции КПРФ Петр Алексеенко поинтересовался, на какие деньги будет содержаться зеленая зона и услышал в ответ, что финансирование будет осуществляться в рамках субсидий на лесное хозяйство.

Самое интересное случилось накануне, на заседании одного из парламентских комитетов, когда депутат-единоросс Вадим Афанасьев буквально взорвался негодованием по поводу беспорядочной вырубки лесов, живописных березовых рощ и сосновых боров в Новоржевском районе, да так, что коллегам было долго его не успокоить. К тому же, парламентарий Дарья Козьякова (тоже из «Единой России») отметила, что проблема актуальна и для Себежского района.

Между строк читалось, что депутаты из районов восприняли создание зеленого пояса вокруг Пскова чуть ли не как надуманную инициативу, тогда как в районах куда более остро стоит вопрос лесосбережения.

«У нас замечательные места, давайте сохраним то, что осталось», - призвал Вадим Афанасьев, а потом в сердцах добавил: «Хотя и не осталось уже почти ничего».

Комментируя заявление депутата, Виктор Мусатов отметил, что решению проблемы вырубки сельхозугодий, где произрастает качественный лес, долгое время мешало отсутствие законодательного регулирования на федеральном уровне. Но сейчас в Лесной кодекс внесены необходимые изменения и принято постановление правительства, определяющее порядок охраны таких лесов. Вот только этот документ неоднозначно воспринят землепользователями. Да, и коллизии порой возникают неприятные. Появляются ограничения, дрова резко взлетают в цене, люди в сельской местности предсказуемо начинают роптать.

В итоге депутаты договорились провести отдельное рабочее заседание, на котором общими усилиями будут искать выход из ситуации. Так что тема экологии может получить интересное продолжение в региональном парламенте. Не исключено, что следующий парламентский час посвятят именно ей.

Алексей Овчинников

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Теги: #электроэнергия #псковское областное собрание #зеленый пояс
Источник: Псковская Лента Новостей
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