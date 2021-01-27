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Создание лесопаркового зеленого пояса и проблему вырубки лесов обсудили псковские депутаты

Члены комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию областного Собрания депутатов приняли сегодня, 27 января, единогласное решение о поддержке инициативы создания лесопаркового зеленого пояса вокруг Пскова.

Соответствующий проект закона представил председатель областного комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов. «В 2016 году в федеральный закон «Об охране окружающей среды» в целях реализации права граждан на благоприятную окружающую среду было добавлено положение о создании лесопарковых зеленых поясов. Наш комитет вышел с такой инициативой в областную общественную палату. Мы исходили из двух основных принципов: первый - территория должна иметь природоохранную ценность, второй - учитывать наличие уже существующих в соответствии с Лесным кодексом зеленых и лесопарковых зон», - рассказал он.

При выборе территории для создания лесопаркового зеленого пояса, по его словам, намеренно старались избежать наложения природоохранных зон различного статуса, чтобы не допустить путаницы при ведении хозяйственной деятельности из-за разницы в установленных ограничениях.

«В итоге остановились на участке лесного фонда площадью 593 гектара, состоящего из четырех кварталов псковского лесничества, примыкающего к месту впадения реки Щирица в реку Пскову и захватывающего их водоохранные зоны. Зеленый пояс будет выполнять роль своеобразного буфера между крипецким месторождением торфа и рекой Пскова. Территория не обременена никакими юридическими обязательствами и ограничениями», - подчеркнул Виктор Мусатов.

Председатель парламентского комитета Андрей Козлов уточнил, нет ли на земельном участке, предназначенном для создания лесопаркового зеленого пояса, объектов незавершенного строительства, что в последствии может привести к ущемлению прав граждан. Руководитель органа исполнительной власти заверил депутата, что таких объектов там нет.

«Вы показали на карте территорию будущего зеленого пояса, за ней нужно будет ухаживать: делать высадку деревьев и вырубку валежника. А кто этой деятельность будет заниматься и ее финансировать?» - задал еще один вопрос Андрей Козлов.

По словам Виктора Мусатова, уход за территорией лесопаркового зеленого пояса не будет принципиально отличаться от содержания других земель лесного фонда, и заниматься этим также будет псковское лесничество.

В развитие темы охраны лесов депутат Вадим Афанасьев поднял проблему незаконной вырубки деревьев, произрастающих на землях сельскохозяйственного назначения. По словам депутата из Новоржевского района, в муниципалитете несанкционированно вырубают березовые рощи, ельники и сосновые леса.

«У нас замечательные места, давайте сохраним то, что осталось», - обратился к представителям исполнительной власти Вадим Афанасьев.

Комментируя заявление депутата, Виктор Мусатов отметил, что решению проблемы вырубки сельхозугодий, где произрастает качественный лес, долгое время мешало отсутствие законодательного регулирования на федеральном уровне: «Сейчас в Лесной кодекс внесены необходимые изменения и принято постановление правительства, определяющее порядок охраны таких лесов. Правда, этот документ неоднозначно воспринят землепользователями. Необходимо объединить два ресурса: землю и лес, поэтому и возникают сложности правового регулирования».

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Андрей Козлов заметил, что проблема вырубки лесов на сельхозугодиях не связана напрямую с вопросом создания лесопаркового зеленого пояса вокруг Пскова, и предложил коллегам провести отдельное рабочее заседание, на котором общими усилиями попытаться найти выход из ситуации. Комитет поддержал предложение.

Проект постановление о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг Пскова депутатский корпус рассмотрит 28 января на 54-й сессии регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания