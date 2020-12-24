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ЖКХ

Псковская область может стать пилотным регионом с полной модернизацией энергосистемы

04.01.2021 18:02|ПсковКомментариев: 1

Во время переговоров с руководством Россетей и Министерством энергетики РФ губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил сделать регион пилотным проектом в рамках полной модернизации энергосистемы. Об этом он сообщил сегодня, 4 января, на встрече с главами районов тех муниципалитетов, которые в большей степени пострадали от массового выпадения осадков - мокрого снега и ледяного дождя. В заседании также приняли участие вице-губернатор Василий Осипов, представители профильных региональных комитетов и оперативных служб, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

«От нас будет необходимо финансовое и административное участие, чтобы в текущем году со всеми проблемами мы разобрались системно. Старые линии не выдерживают аномальных погодных условий, в их модернизацию давно не вкладывались средства», — заметил Михаил Ведерников и добавил, что данный вопрос станет одной из тем совещания с руководителем «Россети» Павлом Ливинским и замминистра энергетики РФ Евгением Грабчаком, которые прибыли в регион накануне для контроля над аварийно-восстановительными работами на линиях электропередачи. Совещание состоится в ближайшее время.

Михаил Ведерников также поблагодарил представителей органов исполнительной власти, местного самоуправления, а также энергетиков и работников оперативных служб за серьезную, слаженную, командную работу.

«В Псковской области на новогодние праздники выдались сложные погодные условия. На регион обрушились две волны циклона. Сначала значительно пострадали южные муниципалитеты, сейчас занимаемся устранением неполадок по северной и западной частям области», — отметил глава региона.

С представителями «Россети Северо-Запад» достигнута договоренность в ближайшее время выйти на нулевой уровень системных отключений. После этого энергетики и оперативные службы будут отрабатывать адресные обращения граждан, поступающие в том числе через социальные сети. «Реагировать будем максимально оперативно», — подчеркнул Михаил Ведерников.

По информации компании «Россети Северо-Запад», в настоящее время без электроснабжения остаются порядка 600 человек. С докладами на совещании выступили главы Псковского, Себежского, Печорского и Опочецкого районов, которые рассказали о количестве работающих аварийных бригад, а также об информационной работе с населением. В частности, руководители муниципалитетов отметили, что со стороны районных администраций оказана вся необходимая поддержка по вопросам расчистки дорог от снега и поваленных деревьев.

Напомним, что массовые отключения электричества произошли накануне из-за аномально обильного выпадения осадков в виде ледяного дождя и мокрого снега. По информации «Россети Северо-Запад», сегодня планируется завершить восстановление основной линии. Работа идет в круглосуточном режиме. Группировка сил и средств компании составляет свыше 160 мобильных подразделений в составе 620 человек.

В Псковскую область дополнительно прибыли 56 бригад - более 200 человек из соседних регионов. Все социально значимые объекты региона получают электроэнергию в полном объеме.

Теги: #электроэнергия #Россети #минэнерго #непогода
Источник: Псковская Лента Новостей
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