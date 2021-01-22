Общество

«Зеленый пояс» вокруг Пскова

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор», который вышел на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Фото Михаила Синёва

Почти 600 гектарами леса в перспективе может быть опоясан Псков. На ближайшей сессии Псковского областного Собрания депутатов планируется рассмотреть инициативу Общественной палаты региона о необходимости создания так называемого «зеленого пояса» вокруг областной столицы. Нормативная база, регламентирующая это экологическое направление, создана еще в 2016 году, когда закон об охране окружающей среды был дополнен главой о лесопарковых зеленых поясах. Инициировать их формирование вокруг крупных городов и промышленных центров может любая общественная структура. В Пскове таковой выступила Общественная палата области.

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По сути, «зеленый пояс» вокруг Пскова - это участок эксплуатационных лесов, который не находится в аренде, несколько кварталов Псковского участкового лесничества, которые примыкают к верхнему течению реки Псковы, поясняют специалисты. Общественники, реализующие свою инициативу, уже прошли часть положенного по процедуре пути: провели публичные слушания, где получили единодушное одобрение, теперь вышли с законодательной инициативой на уровень регионального парламента. На следующей неделе, в преддверии очередной сессии, законопроект будет рассмотрен на комитетах и вынесен на сессию. Зачем Пскову, не такому уж и многочисленному по населению городу, который с натяжкой можно назвать промышленным центром, «зеленый пояс»? И следует ли любую, на первый взгляд, исключительно благую и полезную (в данном случае с точки зрения экологии) инициативу воспринимать однозначно и принимать не глядя? Подробнее - в «Дневном дозоре».

Создание «зеленого пояса» вокруг Пскова нельзя назвать в чистом виде инициативой общественников. Об этом накануне прямо заявил на пресс-конференции в «Интерфаксе» председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов. Орган исполнительной власти оказывает поддержку членам Общественной палаты в работе над законопроектом:

Закон об охране окружающей среды был дополнен главой о лесопарковых «зеленых поясах». Причем, на мой взгляд, эта глава о двух вещах: первое - об охране природы, второе - о народовластии. С инициативой по поводу создания таких поясов может выступить любая некоммерческая организация. Но в связи с тем, что, на наш взгляд, создание лесопарковых поясов в нашей области немного затянулось, мы сами выступили с инициативой, исходя из нескольких моментов. Во-первых, у нас не только вокруг города Пскова, но и вокруг Великих Лук и практически всех райцентров высажены зеленые зоны в соответствии с Лесным кодексом. На мой взгляд, нецелесообразно делать такой каркас, накладывая на уже имеющиеся территории дополнительный парк, поэтому мы предложили создать зеленый лесопарковый пояс площадью 193 га. Это участок эксплуатационных лесов, который не находится в аренде - несколько кварталов псковского участкового лесничества, которые примыкают к верхнему течению реки Псковы. Мы понимаем, что река Пскова — достаточно важный водный объект для Пскова, и в то же время он не является многоводным, его состояние зависит от состояния на всей протяженности.

Таким образом, лесной массив, который, по сути, отделит Псков от окружающих его территорий района, станет своего рода буферной зоной для фильтрации загрязненного воздуха. В Пскове, быть может, и не настолько мощная промышленность, как, например, во многих городах Урала, но автомобильного транспорта более чем достаточно. Тут мы в лидерах по стране. Со всеми вытекающими последствиями.

Член региональной Общественной палаты, эколог Ольга Василенко совершенно уверена в правильности инициативы. Она и ее коллеги также обращают внимание властей города на тот факт, что внутри Пскова число зеленых насаждений в последние годы неуклонно снижается, и с этим тоже нужно что-то делать:

Города — это, с одной стороны, главные генераторы новаций, двигатели прогресса, и в то же время главные источники загрязнения, болезней. Чтобы сохранить некий баланс между состоянием окружающей среды внутри города и снаружи, было предложено создание "зеленых поясов" вокруг городов. Они создаются из уже существующих лесных территорий. Их предложено включить в "зеленый пояс", где будут запрещены какие бы то ни было вырубки. Это очень важно, потому что повреждение лесного покрова ведет к многим изменениям в природе. Это и нарушение экосистемы, и нарушение водных ресурсов, медицинского, природного состояния, качества воды. Все это взаимосвязано. Поэтому очень важно сохранить леса и защитить их от каких бы то ни было вырубок.

Депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин еще несколько лет назад, в бытность руководства региональным ОНФ, не единожды вступал в полемику с органами исполнительной власти, пытаясь придать ускорение созданию «зеленого пояса» вокруг Пскова. По мнению Григория Турчина, защищенный законодательством лесной массив способен остановить незаконную застройку окраин города, которая сейчас не редкость:

Очень много у нас было полускандальных тем по поводу застроек в зеленых зонах. Вспомните Корытово. Предполагалось, что там, где не ведется строительство, чтобы не навредить уже принятым решениям, наложить ограничения на постройку определенных зданий - коттеджных поселков, промышленных объектов. Полностью "зеленый пояс" вокруг Пскова мы не могли сделать, потому что были определенные ограничения. Земли Корытовского лесопарка, от Черехи и до Белого Мха - вот такая зеленая зона предполагалась. Там разрешается строительство спортивных сооружений, зон отдыха, но не для личного пользования, чтобы выпилить территории под ноль и потом продать неопределенному кругу лиц.

Получается, что «зеленый пояс» вокруг города может стать для Пскова не только экологическим оберегом, но и «противоядием» от незаконной застройки. Однако, и на сегодняшний день есть законодательные ограничения, не позволяющие в лесопарковых зонах строить. На генплане Пскова это зона Р-2. Как нам удалось выяснить у специалиста в сфере градостроительства — заместителя главы администрации Пскова Валентины Зубовой, в создаваемом «зеленом поясе» некоторые ограничения будут даже мягче, чем действующие в зоне Р-2:

Сейчас мы проделываем активную работу по формированию зоны Р-2 (городские леса). Границы всех этих лесов мы определили. Будем ставить их на кадастровый учет и в дальнейшем создадим определенный лесфонд. Что у нас относится к зоне Р-2? Фактически это та зона городских лесов, которая всегда была на генеральном плане: северо-восток, восточная часть, юго-восточная часть и Корытовский лесопарк. Так как это зона городских лесов, на нее распространяются требования Лесного кодекса, а именно в части того, что можно в зоне городских лесов делать. Это строгий регламент по использованию, и все, что там можно, — это объекты электросетевого хозяйства, связи, радиовещания, кабельные линии, телефонные и и радиоструктуры, водопроводы, газопроводы, трубопроводы. И все. Капитального строительства в зоне лесов не допускается, потому что леса подчиняются Лесному кодексу. Это один из самых строжайших кодексов на территории РФ. Этот лесопарковый зеленый пояс по-простому называют "зеленый пояс" или "зеленый щит". В законе об охране окружающей среды примерно схожие требования по их использованию, но там еще допускается строительство объектов здравоохранения, образования и объектов туризма и физкультурно-оздоровительной деятельности. То есть в этих зонах "зеленого пояса" можно ставить объекты капитального строительства, которые я перечислила.

Член Общественной палаты региона, эколог, великолучанин Алексей Иванов в комментарии уточнил, что на территориях «зеленого пояса» горожане смогут отдыхать на открытом воздухе, то есть рекреационная составляющая будет. В перспективе, отметил Алексей Иванов, «зеленый пояс» нужно будет формировать и вокруг южной столицы региона, где промышленное производство будет помощнее, чем в Пскове:

"Зеленые пояса" для того и созданы, чтобы, помимо своей основной функции - выработка кислорода и поглощение углекислого газа - предоставлять людям возможность отдохнуть, выйти на природу, подышать свежим воздухом, насладиться видами. Кроме того, на этих землях запрещено строить заводы, вести разработки, строить коттеджные поселки и дачи. Насколько я понимаю, эти пояса предназначены для того, чтоб там рос лес. Есть у нас такая тема, как особо охраняемые природные территории, по которым буквально недавно внесены изменения в федеральный закон, благодаря инициативе, в том числе, наших депутатов. Там исторически уже были построены дома и какие-то объекты, статус которых не определен, и вокруг были сплошные запреты.

В региональный парламент законопроект о создании «зеленого пояса» вокруг Пскова поступил буквально накануне. Его детальное рассмотрение пройдет в ближайшие дни. От преждевременных комментариев председатель профильного комитета Собрания по АПК и природопользованию Андрей Козлов воздержался. Он подчеркнул, что сначала необходимо изучить экспертизы и выслушать мнения специалистов, а также понять, не получится ли с «зеленым поясом» такая же картина, как с Себежским нацпарком в последние годы. Напомним, до изменения в федеральном законодательстве, инициированном псковскими депутатами, жители нацпарка в связи с запредельными ограничениями не могли получить возможность на элементарные действия в сфере земельно-правовых отношений. Что называется, депутатам регионального парламента придется семь раз отмерить, сравнить и спроецировать возможный эффект от создания «зеленого пояса» на дальнейшую жизнедеятельность областного центра. Что касается экологической составляющей, предложенной новации, вне всякого сомнения «зеленый пояс» крупным городам необходим. Решение остается за специалистами.