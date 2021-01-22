Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор», который вышел на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).
Фото Михаила Синёва
Почти 600 гектарами леса в перспективе может быть опоясан Псков. На ближайшей сессии Псковского областного Собрания депутатов планируется рассмотреть инициативу Общественной палаты региона о необходимости создания так называемого «зеленого пояса» вокруг областной столицы. Нормативная база, регламентирующая это экологическое направление, создана еще в 2016 году, когда закон об охране окружающей среды был дополнен главой о лесопарковых зеленых поясах. Инициировать их формирование вокруг крупных городов и промышленных центров может любая общественная структура. В Пскове таковой выступила Общественная палата области.
По сути, «зеленый пояс» вокруг Пскова - это участок эксплуатационных лесов, который не находится в аренде, несколько кварталов Псковского участкового лесничества, которые примыкают к верхнему течению реки Псковы, поясняют специалисты. Общественники, реализующие свою инициативу, уже прошли часть положенного по процедуре пути: провели публичные слушания, где получили единодушное одобрение, теперь вышли с законодательной инициативой на уровень регионального парламента. На следующей неделе, в преддверии очередной сессии, законопроект будет рассмотрен на комитетах и вынесен на сессию. Зачем Пскову, не такому уж и многочисленному по населению городу, который с натяжкой можно назвать промышленным центром, «зеленый пояс»? И следует ли любую, на первый взгляд, исключительно благую и полезную (в данном случае с точки зрения экологии) инициативу воспринимать однозначно и принимать не глядя? Подробнее - в «Дневном дозоре».
Создание «зеленого пояса» вокруг Пскова нельзя назвать в чистом виде инициативой общественников. Об этом накануне прямо заявил на пресс-конференции в «Интерфаксе» председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов. Орган исполнительной власти оказывает поддержку членам Общественной палаты в работе над законопроектом:
Таким образом, лесной массив, который, по сути, отделит Псков от окружающих его территорий района, станет своего рода буферной зоной для фильтрации загрязненного воздуха. В Пскове, быть может, и не настолько мощная промышленность, как, например, во многих городах Урала, но автомобильного транспорта более чем достаточно. Тут мы в лидерах по стране. Со всеми вытекающими последствиями.
Член региональной Общественной палаты, эколог Ольга Василенко совершенно уверена в правильности инициативы. Она и ее коллеги также обращают внимание властей города на тот факт, что внутри Пскова число зеленых насаждений в последние годы неуклонно снижается, и с этим тоже нужно что-то делать:
Депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин еще несколько лет назад, в бытность руководства региональным ОНФ, не единожды вступал в полемику с органами исполнительной власти, пытаясь придать ускорение созданию «зеленого пояса» вокруг Пскова. По мнению Григория Турчина, защищенный законодательством лесной массив способен остановить незаконную застройку окраин города, которая сейчас не редкость:
Получается, что «зеленый пояс» вокруг города может стать для Пскова не только экологическим оберегом, но и «противоядием» от незаконной застройки. Однако, и на сегодняшний день есть законодательные ограничения, не позволяющие в лесопарковых зонах строить. На генплане Пскова это зона Р-2. Как нам удалось выяснить у специалиста в сфере градостроительства — заместителя главы администрации Пскова Валентины Зубовой, в создаваемом «зеленом поясе» некоторые ограничения будут даже мягче, чем действующие в зоне Р-2:
Член Общественной палаты региона, эколог, великолучанин Алексей Иванов в комментарии уточнил, что на территориях «зеленого пояса» горожане смогут отдыхать на открытом воздухе, то есть рекреационная составляющая будет. В перспективе, отметил Алексей Иванов, «зеленый пояс» нужно будет формировать и вокруг южной столицы региона, где промышленное производство будет помощнее, чем в Пскове:
В региональный парламент законопроект о создании «зеленого пояса» вокруг Пскова поступил буквально накануне. Его детальное рассмотрение пройдет в ближайшие дни. От преждевременных комментариев председатель профильного комитета Собрания по АПК и природопользованию Андрей Козлов воздержался. Он подчеркнул, что сначала необходимо изучить экспертизы и выслушать мнения специалистов, а также понять, не получится ли с «зеленым поясом» такая же картина, как с Себежским нацпарком в последние годы. Напомним, до изменения в федеральном законодательстве, инициированном псковскими депутатами, жители нацпарка в связи с запредельными ограничениями не могли получить возможность на элементарные действия в сфере земельно-правовых отношений. Что называется, депутатам регионального парламента придется семь раз отмерить, сравнить и спроецировать возможный эффект от создания «зеленого пояса» на дальнейшую жизнедеятельность областного центра. Что касается экологической составляющей, предложенной новации, вне всякого сомнения «зеленый пояс» крупным городам необходим. Решение остается за специалистами.