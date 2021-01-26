ЖКХ

Не менее 2 млрд рублей ежегодно требуется на ремонт электросетевого хозяйства Псковской области

Не менее 2 млрд рублей ежегодно требуется на ремонт объектов электросетевого хозяйства в Псковской области. Об этом сообщил заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов в ходе парламентского часа на 54-й сессии регионального парламента 28 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

95% объектов электросетевого хозяйства в Псковской области находятся в эксплуатации более 25 лет, уточнил вице-губернатор. По его словам, общая протяженность электросетей в регионе составляет более 50 тысяч километров, и обслуживаются они пятью сетевыми компаниями, которые также отвечают за 176 трансформаторных подстанций.

«У всех свежи события в памяти конца декабря - начала января», - отметил Василий Осипов. Он напомнил, что из-за неблагоприятных погодных условий в это время оставались без электроэнергии десятки тысяч людей.

Планируется, что 103,9 млн рублей направят на технологические присоединения, 263 млн рублей - на реконструкцию, модернизацию трансформаторных подстанций, 156 млн рублей - на приобретение спецтехники.

Кроме того, в планах предусмотреть средства областного бюджета на покупку дизель-генераторов.

1 февраля губернатору региона представят целевую программу по модернизации объектов электросетевого хозяйства, сообщил Василий Осипов. В настоящее время заканчивается согласование с главами муниципальных образований.