Политика

Шлосберг ответил на статью Явлинского о Навальном открытым письмом

Лидеру «Яблока» Григорию Явлинскому нужно было обсудить с коллегами по партии решение о публикации статьи про Алексея Навального, так как она воспринимается как официальная позиция «Яблока», заявил Лев Шлосберг в открытом письме (есть в распоряжении редакции Псковской Ленты Новостей).

В открытом письме лидер псковского «Яблока» не согласился с рядом принципиальных тезисов, изложенных в статье Явлинского. Так, по мнению Шлосберга, Явлинским было выбрано неподходящее время для публикации своей статьи. «Место и время действия бывает политически важнее самого действия. Ошибка места и времени может обесценить самые точные слова», - указал он.

При этом Лев Шлосберг обозначил, что ему неизвестен ни один член федерального политического комитета партии «Яблоко», который знал о предстоящем выходе статьи Явлинского в свет. «Я считаю, что обсуждения с коллегами по партии не хватило при принятии вами решения о публикации», - подчеркнул Лев Шлосберг в открытом письме.

Также он отметил, что между партией «Яблоко» и Алексеем Навальным давно сложились трудные отношения: много существенных, в том числе принципиальных, политических различий и этических противоречий. Однако псковский политик уверен, что все сторонники Алексея Навального - это, прежде всего, «сторонники свободы», которые являются потенциальными сторонниками партии «Яблоко».

«Эти люди - не введенная кем-то злонамеренно в заблуждение молодежь, а граждане, осознающие свое законное место в политике. Они наша главная общественная аудитория, потому что им жизненно необходимы политические представители», - пояснил свою точку зрения Лев Шлосберг. Он уверен, что статья Явлинского «Без путинизма и популизма» «очень больно ударила» не по Алексею Навальному, а по этим людям. «Думаю, это совсем не тот результат, которого вы хотели достичь», - обратился Лев Шлосберг к федеральному лидеру «Яблока».

Ближайшей и важнейшей задачей партии Лев Шлосберг назвал грядущие в этом году выборы депутатов Госдумы. По его мнению, каждое слово и действие члены партии «Яблоко» должны соотносить с этой приоритетной задачей. «Эта задача решается только созданием широкой политической коалиции на основе "Яблока" и максимальной общественной поддержки», - добавил Лев Шлосберг, отметив, что большинство людей критично отнеслись к статье Григория Явлинского.

В заключение Лев Шлосберг отметил, что «политические ошибки – поправимы».