Политика

Явлинский о своей статье: Я обсуждаю не личность Навального, а политику

Председатель федерального политического комитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал, что в своей статье он обсуждал не личность Алексея Навального, а политику.

«Эта статья не о нем (Навальном). Меня в статье тревожили другие темы. Меня тревожили события, которые происходят в нашей стране. В огромной степени перспективы, связанные с жизнью, судьбой и здоровьем многих людей», - сказал он.

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По словам Явлинского, статья была написана после слова, сказанных Навальным по поводу протестов, которые невозможно «было оставить без внимания». «Я должен ждать 2 года 8 месяца, чтобы высказаться по этой политической линии? Этого не будет. Я отвечаю и реагирую, я не обсуждаю личность Алексея, его какие-то поступки. Я обсуждаю политику», — подчеркнул он.

«Есть политические темы, которые обсуждают независимо от того, что кто-то сидит. Мои слова к суду никакого отношения не имеют, никаких дополнительных обвинений я не высказывал. Это не о нем. И обращение не к нему! У меня было несколько обращений: о поддержке людей, которые выходят, чтобы их поддержать и спасать», — пояснил Явлинский.

Сегодня федеральное бюро партии «Яблоко» большинством голосов приняло заявление, в котором поддержало позицию основателя организации Григория Явлинского, изложенную в его статье об оппозиционере Алексее Навальном. Заявление на рассмотрение внесли председатель партии Николай Рыбаков и три его заместителя - Иван Большаков, Борис Вишневский и Сергей Иваненко. За принятие заявления проголосовали 14 членов бюро, один воздержался, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу.

В заявлении отмечается, что ее члены «не приемлют травлю, злобу и агрессию, развернувшиеся в публичном пространстве в отношении Явлинского и партии "Яблоко"». «Высказываться и давать оценку происходящему - это наша прямая политическая обязанность», - говорится в нем.